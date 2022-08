મુંબઈ શાહરૂખ ખાનના પુત્ર આર્યન ખાનને જેલમાં મોકલનાર નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરોના (Bureau of Narcotics Control) પૂર્વ પ્રાદેશિક નિર્દેશક સમીર વાનખેડેને રાહત મળી છે. જાતિ તપાસ સમિતિએ NCBના ભૂતપૂર્વ ઝોનલ ડિરેક્ટર સમીર વાનખેડેને ક્લીનચીટ (Former NCB director Samir Wankhede got a clean chit) આપી દીધી છે. ઓર્ડરમાં લખવામાં આવ્યું છે કે, વાનખેડે જન્મથી મુસ્લિમ નહોતો. વાનખેડે અને તેના પિતાએ ઈસ્લામ અંગીકાર કર્યો હતો તે સાબિત થયું નથી, પરંતુ તે સાબિત થયું છે કે તેઓ મહાર-37 અનુસૂચિત જાતિના હતા.

NCBના પૂર્વ ઝોનલ ડિરેક્ટર સમીર વાનખેડેને ક્લીનચીટ આપી કાસ્ટ સ્ક્રુટિની કમિટીએ NCBના પૂર્વ ઝોનલ ડિરેક્ટર સમીર વાનખેડેને ક્લીનચીટ (Former NCB director Samir Wankhede got a clean chit) આપી છે. આદેશમાં સમિતિએ કહ્યું કે, સમીર વાનખેડે જન્મજાત મુસ્લિમ નથી. સમીર વાનખેડે અને તેના પિતા જ્ઞાનેશ્વર વાનખેડેએ મુસ્લિમ ધર્મમાં પ્રવેશ કર્યો હોવાનું સાબિત થયું નથી. મહારાષ્ટ્રના થાણેના જિલ્લા કલેક્ટરે NCB મુંબઈના પૂર્વ પ્રાદેશિક નિર્દેશક સમીર વાનખેડેના નવી મુંબઈમાં હોટેલ અને બારનું લાઇસન્સ રદ કર્યું હતું. ગયા વર્ષે ઓક્ટોબરમાં બોલિવૂડ એક્ટર શાહરૂખ ખાનના પુત્ર આર્યન ખાન અને કેટલાક અન્ય લોકોને ક્રૂઝ પર ડ્રગ્સના કેસમાં કથિત રીતે આરોપી બનાવવામાં આવ્યા બાદ મલિકે વાનખેડે પર અનેક આરોપો લગાવ્યા હતા.

29 એપ્રિલે વાનખેડેને નોટિસ જારી કરી હતી નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરોના પૂર્વ પ્રાદેશિક નિર્દેશક સમીર વાનખેડેએ જાતિ પ્રમાણપત્ર તપાસ સમિતિ દ્વારા જારી કરાયેલી નોટિસને બોમ્બે હાઈકોર્ટમાં પડકારી હતી. સમજાવો કે, સમિતિએ નોટિસ જારી કરીને પૂછ્યું હતું કે, શા માટે તેમનું જાતિ પ્રમાણપત્ર જપ્ત કરવામાં ન આવે. મુંબઈ જિલ્લા જાતિ પ્રમાણપત્ર તપાસ સમિતિએ આ વર્ષે 29 એપ્રિલે વાનખેડેને નોટિસ જારી કરી હતી, જેમાં જણાવ્યું હતું કે, ફરિયાદો અને દસ્તાવેજોની તપાસથી સાબિત થાય છે કે તે (વાનખેડે) મુસ્લિમ ધર્મનો છે. તેમજ તેમનું જાતિનું પ્રમાણપત્ર કેમ રદ કરી જપ્ત કરવામાં ન આવે તેના કારણો આપવા જણાવ્યું હતું.

હિન્દુ પ્રથાઓ અને રિવાજોનું પાલન કર્યું હતું 4 મેના રોજ હાઈકોર્ટમાં દાખલ કરવામાં આવેલી તેમની અરજીમાં વાનખેડેએ દાવો કર્યો હતો કે, નોટિસ ગેરકાયદેસર, મનસ્વી અને તેને પોતાનો બચાવ કરવાની તક આપ્યા વિના જારી કરવામાં આવી હતી. તેમણે પુનરોચ્ચાર કર્યો કે તેઓ મહાર સમુદાયના છે, જેને અનુસૂચિત જાતિ (SC) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જાતિ પ્રમાણપત્ર મેળવતી વખતે તેણે ન તો કોઈ ખોટી માહિતી આપી હતી કે ન તો કોઈ ખોટો દસ્તાવેજ આપ્યો હતો. ઇન્ડિયન રેવન્યુ સર્વિસ (IRS) અધિકારીએ દાવો કર્યો હતો કે તેની માતા ધર્મ દ્વારા મુસ્લિમ હોવા છતાં, તેણીએ જન્મથી હિન્દુ ધર્મનો દાવો કર્યો હતો અને હિન્દુ પ્રથાઓ અને રિવાજોનું પાલન કર્યું હતું.

સમિતિ સમક્ષ કરી હતી ફરિયાદ : અરજદારના (વાનખેડે) જન્મ સમયે અરજદારના પિતાની જાણ અને સંમતિ વિના, હોસ્પિટલને (પિતાના નામ તરીકે) દાઉદનું વાનખેડે નામ ખોટી રીતે આપવામાં આવ્યું હતું. જન્મ પત્રકમાં પણ મુસ્લિમ ખોટી રીતે દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે વાનખેડે 10 વર્ષના હતા, ત્યારે તેમના પિતાએ તેમના શાળાના રેકોર્ડ અને જન્મ રજિસ્ટરમાં તેમનું નામ સુધારવામાં આવે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે જરૂરી પગલાં લીધા હતા. IRS અધિકારીએ એ પણ ધ્યાન દોર્યું કે NCP નેતા અને રાજ્ય પ્રધાન નવાબ મલિક, જેમણે સમિતિ સમક્ષ ફરિયાદ કરી હતી, તેમની પાસે કોઈ સત્તા નથી.

યુનિયન પબ્લિક સર્વિસ કમિશન વાનખેડેએ કોર્ટમાં દાખલ કરેલી તેમની અરજીમાં જણાવ્યું હતું કે, મલિકનો આરોપ છે કે, વાનખેડેએ કેન્દ્રીય સેવાઓની પરીક્ષામાં હાજરી આપતી વખતે યુનિયન પબ્લિક સર્વિસ કમિશનને (UPSC) ખોટું અને બનાવટી જાતિ પ્રમાણપત્ર રજૂ કર્યું હતું. જે સાવ ખોટુ અને ખોટુ હતું. પ્રતિસાદકર્તા નંબર 6 (નવાબ મલિક). અરજીકર્તાને (વાનખેડે) તેની અંગત દુશ્મનાવટના કારણે જ નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. કમિટી મલિકની ફરિયાદના આધારે તપાસ કરી શકી ન હોવાનું જણાવ્યું હતું. જે વાનખેડે સામે અંગત વેર છે. જ્યારે તેઓ NCB ના પ્રાદેશિક નિયામક તરીકે તેમની ફરજ નિભાવે છે. મલિકના જમાઈ સમીર ખાનની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. અરજીમાં, વાનખેડેએ હાઇકોર્ટને સમિતિ દ્વારા જારી કરાયેલ કારણ બતાવો નોટિસને રદ્દ કરવા અને મામલાની તપાસ કરવા અથવા રાજ્ય સમિતિમાંથી કેન્દ્રીય સમિતિને તપાસ ટ્રાન્સફર કરવા માટે હાઇકોર્ટના નિવૃત્ત ન્યાયાધીશની અધ્યક્ષતામાં એક સમિતિની રચના કરવાની માગ કરી હતી.