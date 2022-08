.

મહારાષ્ટ્ર સ્વતંત્રતાના અમૃત મહોત્સવ Azadi Ka Amrit Mahotsav નિમિત્તે સાતારાના લોનંદ શહેરમાં 321 ફૂટ લાંબા ત્રિરંગા સાથે રેલી A rally was held in Satara with a 321 feet long tricolor યોજાઈ હતી. એવરેસ્ટ એક્સપિડીશનર્સ ફોરેન ફ્રેન્ડ્સ ગ્રુપ વતી આ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ નિમિત્તે સાતારાના લોનંદ શહેરમાં 321 ફૂટ લાંબા ત્રિરંગા સાથે રેલી કાઢવામાં આવી હતી. એવરેસ્ટ એક્સપિડીશનર્સ ફોરેન ફ્રેન્ડ્સ ગ્રુપ વતી આ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તિરંગા રેલીમાં લોનંદની જિલ્લા પરિષદ પ્રાથમિક શાળાના NCC, RSPના વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો, વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો. આઝાદીના અમૃત મહોત્સવની પૃષ્ઠભૂમિમાં 'હર ઘર તિરંગા' ઉપક્રમ હેઠળ આયોજિત જનજાગૃતિ રાઉન્ડમાં ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમના નારા આપવામાં આવ્યા હતા. આ રેલી માટે એવરેસ્ટના અનુભવી પ્રજિત પરદેશીએ 321 ફૂટ લાંબો ત્રિરંગો આપવા અને તેને વધુ વ્યવસ્થિત બનાવવાની પહેલ કરી. લોનંદ શહેરમાંથી નીકળેલી ભવ્ય ત્રિરંગા રેલીમાં માલોજીરાજે વિદ્યાલયના 500 વિદ્યાર્થીઓ, બેન્ડ ટીમે ભાગ લીધો હતો.