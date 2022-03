મુઝફ્ફરપુર/જયપુર: બિહારના મુઝફ્ફરપુર(Muzaffarpur suicide in Bihar) જિલ્લામાં સીએની તૈયારી કરી રહેલી વિદ્યાર્થીની અંજલિએ ગઈકાલે રાત્રે આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. આ અંગેની માહિતી મળતા તેના બોયફ્રેન્ડ વિવેકે પણ જયપુરમાં 8મા માળેથી કૂદીને આત્મહત્યા(Suicide by 8th floor in Jaipur) કરી લીધી હતી. હવે મૃતક વિવેકના સંબંધીઓનો આરોપ છે કે, પરિવારના સભ્યોના ત્રાસથી કંટાળીને અંજલિએ આત્મહત્યા કરી છે, ને વિવેકે પણ અંજલિના ભાઈની ધમકીથી ડરીને આત્મહત્યા કરી લીધી છે.

આ પણ વાંચો: દાહોદ: જેકોટમાં પ્રેમી પંખીડાએ કરી આત્મહત્યા

છેલ્લા ફોન કોલનું રહસ્ય પણ ખુલ્યુંઃ અંજલિના બોયફ્રેન્ડ વિવેકના ભાઈ રાહુલે જણાવ્યું કે આજે સવારે જ અંજલિના ભાઈએ વિવેકને ફોન કરીને આત્મહત્યા કરવાની જાણ કરી હતી. ફોન પર અંજલિની આત્મહત્યાની વાત સાંભળીને વિવેકે જયપુરમાં બિલ્ડીંગ પરથી કૂદીને આત્મહત્યા કરી લીધી. આ અંગેની માહિતી ત્યાંની પોલીસને પરિવારજનોને આપી હતી. જ્યારે વિવેકની છેલ્લી કોલ ડિટેલ્સ કાઢવામાં આવી ત્યારે તેમાં આ માહિતી મળી હતી. રાહુલે આરોપ લગાવ્યો છે કે, અંજલિના ભાઈએ જ વિવેક ભાઈને ધમકાવ્યો હશે અથવા ટોર્ચર કર્યો હશે. જેના કારણે ભાઈએ બિલ્ડીંગ પરથી છલાંગ લગાવી હતી.

રાત્રે વિવેક-અંજલિ વચ્ચે ફોન પર ઝઘડો: બુધવારે રાત્રે અંજલિ અને વિવેક વચ્ચે વાત થઈ હતી. વાતચીત દરમિયાન મુઝફ્ફરપુરની એક છોકરી જે બંનેની કોમન ફ્રેન્ડ છે તે પણ કોન્ફરન્સ કોલમાં સામેલ હતી. ઘટના બાદ તેણે રાહુલને ફોન કરીને તેની જાણકારી આપી હતી. કોન્ફરન્સ કોલમાં સામેલ યુવતીએ જણાવ્યું કે કોલ દરમિયાન વિવેક-અંજલી વચ્ચે બોલાચાલી થયા બાદ તે ફરીથી સમાધાન કરાવી રહી હતી, પરંતુ વિવેકે કોલ ડિસકનેક્ટ કરી દીધો અને તેનો મોબાઈલ પણ સ્વીચ ઓફ કરી દીધો. આના થોડા સમય બાદ અંજલિએ આત્મહત્યા કરી લીધી હતી.

આ પણ વાંચો: Murder In Arvalli: મેઘરજમાં 16 વર્ષના છોકરા અને 14 વર્ષની છોકરીની હત્યા કે આત્મહત્યા? પરિવારે કરી તપાસની માંગ

વિવેક અને અંજલિનું 8મા ધોરણથી અફેર : વિવેકના ભાઈ રાહુલે જણાવ્યું કે, ભાઈનું અફેર 8મા ધોરણમાં જ અંજલિ સાથે હતું. તેઓએ સાથે મળીને ઓરિએન્ટ ક્લબની શાળામાં અભ્યાસ કર્યો હતો. રાહુલે અંજલિ સાથે ઘણી વખત ફોન પર વાત પણ કરી હતી. વિવેક ચાર વર્ષ પહેલા એન્જિનિયરિંગ કરવા જયપુર ગયો હતો. તે એપ્રિલમાં ઘરે આવવાનો હતો. મૃતકના કાકા સંજય સાહે જણાવ્યું કે તેઓ પણ બંનેના અફેર વિશે જાણતા હતા.

કોણ છે અંજલિ?: બિહારના મુઝફ્ફરપુર જિલ્લામાં સીએની તૈયારી કરતી વિદ્યાર્થીની અંજલિનો મૃતદેહ ઘરના બંધ રૂમમાં પંખા સાથે લટકતી હાલતમાં મળી આવ્યો હતો. મોડી સવાર સુધી રૂમ બંધ જોઈ પરિવારજનોએ પોલીસને જાણ કરી હતી. પરિવારજનોના જણાવ્યા બાદ કાઝી મોહમ્મદપુર પોલીસ સ્ટેશનના સબ ઈન્સ્પેક્ટર શશિ કુમાર ભગત ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. જ્યારે તેણે રૂમનો દરવાજો તોડ્યો તો તેણે જોયું કે અંજલિનો મૃતદેહ પંખા સાથે ઝૂલતો હતો. પોલીસે મૃતદેહ પંખા પરથી નીચે ઉતારી પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપવામા આવ્યો હતો. હાલ બિહાર પોલીસ આ કેસની તપાસ કરી રહી છે.

આ પણ વાંચો: Suicide In Ahmedabad: સ્વરૂપવાન મંગેતરના ત્રાસથી વેપારી પુત્રએ કરી આત્મહત્યા, યુવતી કરતી હતી અવનવી ડિમાન્ડ

શું કહે છે જયપુર પોલીસ? :રાજધાનીના શિવદાસપુરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં, એક એન્જિનિયરિંગ વિદ્યાર્થીએ તેની ગર્લફ્રેન્ડની આત્મહત્યાની માહિતી મળતાની સાથે જ આઠમા માળેથી કૂદીને આત્મહત્યા કરી હતી. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, પૂર્ણિમા એન્જિનિયરિંગ કોલેજના અંતિમ વર્ષના વિદ્યાર્થી વિવેક કુમારે ફોન પર વાત કરતી વખતે આઠમા માળેથી કૂદીને આત્મહત્યા કરી હતી (જયપુર પોલીસ નિવેદન). કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, વિવેક કુમારની ગર્લફ્રેન્ડે મુઝફ્ફરપુરમાં ફાંસી લગાવીને આત્મહત્યા કરી હતી, માહિતી મળતાં જ વિવેકે પણ આઠમા માળેથી કૂદીને જીવનનો અંત આણ્યો હતો.

બંને મૃતકો બિહારના રહેવાસી: વિવેક અને તેની ગર્લફ્રેન્ડ બાળપણમાં સાથે ભણ્યા હતા અને બંને વચ્ચે લાંબા સમયથી પ્રેમસંબંધ ચાલતો હતો. તે જ સમયે પરિવારના સભ્યોને બંનેના પ્રેમ પ્રકરણ અંગે વાંધો હતો, જેના કારણે વિવેકની પ્રેમિકાએ ફાંસો ખાઈ લીધો હતો અને વિવેકે આઠમા માળેથી કૂદીને પોતાનો જીવ આપ્યો હતો. બંને મૃતકો બિહારના રહેવાસી છે. હાલ તો પોલીસે વિવેકના મૃતદેહને મહાત્મા ગાંધી હોસ્પિટલના પોસ્ટમોર્ટમ રુમમાં રાખ્યા બાદ તેના પરિવારજનોને જાણ કરી છે. શુક્રવારે મૃતકના પરિજનો જયપુર આવ્યા બાદ મૃતદેહનું પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવશે.