બુરહાનપુર: મધ્યપ્રદેશના બુરહાનપુરથી એક ચોંકાવનારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. શિકારપુરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં રહેતા એક મુસ્લિમ યુવકને ઓટોની પાછળ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને RSS ચીફ મોહન ભાગવતનો ફોટો (Photo Of Modi And Bhagwat On Auto) લગાવવો મોંઘો પડ્યો હતો. સમાજના લોકો યુવાનોના દુશ્મન બની ગયા છે. તેના પર વારંવાર ઘાતક હુમલા કરવામાં આવી રહ્યા છે. લોકોની આ હરકતોથી કંટાળીને યુવકે પોલીસ અધિક્ષક રાહુલ કુમાર લોઢાનો સંપર્ક કર્યો અને પોતાના જીવની સુરક્ષા માટે વિનંતી કરી હતી.

આવો છે સમગ્ર મામલો : નહેરુ નગરના રહેવાસી શેખ અકબર ઓટો રિક્ષા ચલાવે છે. થોડા સમય પહેલા તે બેરોજગાર હતો અને તેની પાસે રહેવા માટે ઘર પણ ન હતું, પરંતુ પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ યુવાનોને રોજગાર માટે આવાસ અને ઓટો રિક્ષા પણ મળી. પીએમની યોજનાઓનો ફાયદો ઉઠાવતા યુવક શેખ અકબરે પોતાની ઓટો રિક્ષા પર વડાપ્રધાન મોદી અને મોહન ભાગવતનો ફોટો લગાવ્યો અને આખા શહેરમાં ઓટો ચલાવવાનું શરૂ કર્યું હતું, પરંતુ આ બાબત તેમના સમાજના કેટલાક લોકો માટે ઉશ્કેરાટ બની હતી. અને લોકો તેને સારા અને ખરાબ કહેવા લાગ્યા. લોકોએ યુવકને માર માર્યો હતો અને ફોટો હટાવવાની વાત કરી હતી અને ધમકી પણ આપી હતી કે, જો તે આ ફોટો નહીં હટાવે તો તેને મારી નાખશે.

પોલીસ સ્ટેશનમાં કોઈ સુનાવણી નહીં : હેરાનગતિથી કંટાળીને પીડિતા શેખ અકબરે પોલીસ સ્ટેશનનો દરવાજો ખખડાવ્યો, પરંતુ પોલીસ સ્ટેશનમાં આ અંગે કોઈ સુનાવણી થઈ ન હતી. જે બાદ યુવક પોલીસ અધિક્ષકની ઓફિસે પહોંચ્યો હતો. તેણે કહ્યું કે, તેણે વડાપ્રધાન અને મોહન ભાગવતથી પ્રભાવિત થઈને આ તસવીર લગાવી હતી. આ જોઈને તેની સોસાયટીના લોકો ગુસ્સે થઈ ગયા અને તેને ટોર્ચર કરી રહ્યા છે. તેણે દોષિતો સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે.

વડાપ્રધાન મોદી દેશના રાજા છે. તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન મને રોજગાર માટે 2017માં એક ઓટો મળી હતી. ઘર માટે અઢી લાખ રૂપિયા પણ મળ્યા છે. એટલા માટે મેં વડાપ્રધાન મોદી અને મોહન ભાગવતનો ફોટો મૂક્યો હતો. મારા સમાજના કેટલાક લોકોએ પોસ્ટર અંગે ખોટી લાગણીઓ ઉભી કરી છે અને મારી સાથે વિવાદ કર્યો છે. તેણે ધમકી આપી કે, તે શહેરમાં નહીં રહે. તેઓ પોતાની ફરિયાદ લઈને પોલીસ સ્ટેશન પણ ગયા હતા, પરંતુ એક પણ ફરિયાદ નોંધાઈ નથી. - શેખ અકબર, ઓટો રિક્ષા ચાલક