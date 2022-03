મસૂરીઃ કાશ્મીરી પંડિતોના નરસંહાર અને વિસ્થાપન પર બનેલી ફિલ્મ 'ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ' (The Kashmir files story )ની દેશભરમાં ચર્ચા થઈ રહી છે. આ ફિલ્મને ઉત્તરાખંડ સહિત ઘણા રાજ્યોમાં ટેક્સ ફ્રી કરવામાં આવી છે. તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે 'ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ'નું મોટાભાગનું શૂટિંગ (shooting of The Kashmir Files ) મસૂરીમાં થયું છે. ફિલ્મના તે તમામ દ્રશ્યો જે તમને લાગે છે કે, તે કાશ્મીરના છે, હકીકતમાં તે મસૂરીના છે.

The Kashmir Files Story: ફિલ્મના શૂટિંગ દરમિયાન પણ સ્થાનિક લોકોના વિરોધનો સામનો કરવો પડ્યો

હિમાચલથી ઉત્તરાખંડ લાવવામાં આવી 'ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ': આ દિવસોમાં આખા દેશને હચમચાવી દેનારી બોલિવૂડ ફિલ્મ કાશ્મીર ફાઇલનું 90 ટકા શૂટિંગ ઉત્તરાખંડમાં થયું છે. તેનું મોટાભાગનું શૂટિંગ દેહરાદૂન અને મસૂરી (Missouri Connection of The Kashmir Files)માં થયું છે. બોલિવૂડ ફિલ્મ 'ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ' માટે લાઇન પ્રોડક્શનનું કામ દેહરાદૂન સ્થિત કંપની ધ બઝ મેકર્સ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રોડક્શન કંપની ઉત્તરાખંડની કંપની છે. આમાં કામ કરતા મોટાભાગના લોકો પણ ઉત્તરાખંડથી આવી રહ્યા છે.

ત્રણ વર્ષ પહેલાં શરૂ થયું શૂટિંગઃ 'ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ'ના લાઇન પ્રોડ્યુસર ગૌરવ ગૌતમે જણાવ્યું કે, કાશ્મીર ફાઇલ્સનું શૂટિંગ ત્રણ વર્ષ પહેલાં શરૂ થયું હતું. શરૂઆતના તબક્કામાં આ ફિલ્મને હિમાચલના પહાડી વિસ્તારમાં શૂટ કરવાની યોજના હતી, પરંતુ ધ બઝ મેકર્સ (The Buzz Makers) લાઇન પ્રોડક્શન કંપનીએ આ ફિલ્મના નિર્દેશક વિવેક રંજન અગ્નિહોત્રીને ઉત્તરાખંડમાં આ ફિલ્મનું શૂટિંગ કરવા કહ્યું.

The Kashmir Files Story: ફિલ્મના શૂટિંગ દરમિયાન પણ સ્થાનિક લોકોના વિરોધનો સામનો કરવો પડ્યો

આ પણ વાંચો: મોદી સરકારે આઠ વર્ષમાં કાશ્મીરી પંડિતોના પુનર્વસન માટે શું કર્યું? રણદીપ સુરજેવાલા

લાઈન પ્રોડક્શન કંપનીએ વિવેક રંજન અગ્નિહોત્રીને કહ્યું કે, ઉત્તરાખંડમાં પણ ખૂબ સારા લોકેશન છે, જેના પર એકવાર વિચાર કરવો જોઈએ. જે પછી વિવેક રંજન અગ્નિહોત્રીએ આ ફિલ્મ માટે ઉત્તરાખંડના મસૂરી સહિત ઘણા વિસ્તારો પસંદ કર્યા. એટલે ફિલ્મના નિર્માતાઓએ મસૂરીના વાદીઓને બરાબર કાશ્મીર બનાવવાનું કામ કર્યું છે. મસૂરીની ખીણો કાશ્મીરના વાદીઓ કરતાં ક્યાંય ઓછી દેખાતી નથી.

પીએમ મોદીએ પણ વખાણ કર્યાઃ 'ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ' માત્ર એક ફિલ્મ નથી, પરંતુ કાશ્મીરી પંડિતોના દર્દની કહાણી છે, વર્ષો પહેલા કાશ્મીરી પંડિતોને મળેલા ઘા હજુ પણ લીલા છે. આ ફિલ્મ જોયા પછી દરેક લોકો ભાવુક થઈ રહ્યા છે. વડાપ્રધાન મોદી સહિત રાજ્ય સરકારો દ્વારા પણ આ ફિલ્મની પ્રશંસા કરવામાં આવી રહી છે. આ ફિલ્મના નિર્માણમાં કેટલા પડકારોનો સામનો કરવો પડ્યો હશે, તેનો અંદાજો તમે એ વાત પરથી લગાવી શકો છો કે, જ્યારે શૂટિંગ દરમિયાન તિરંગો ઉખેડી નાખવાનો સીન ફિલ્માવવામાં આવ્યો ત્યારે હોબાળો મચી ગયો હતો.

'ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ'નું ફિલ્માંકન એક મોટો પડકાર: 'ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ'ના લાઇન પ્રોડ્યુસર પરવ બાલીએ જણાવ્યું કે, 'ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ'નું ફિલ્માંકન તેમના માટે એક મોટો પડકાર હતો. પર્વ બાલી જણાવે છે કે, આ ફિલ્મના શૂટિંગ દરમિયાન ફિલ્માવવામાં આવેલા ઘણા સીનથી હંગામો મચી ગયો હતો. જ્યારે મસૂરી લાલતીબ્બા વિસ્તારમાં આતંકવાદીઓ દ્વારા તિરંગાને ઉથલાવી દેવાનું દ્રશ્ય ફિલ્માવાયું હતું, ત્યારે સ્થાનિક લોકોએ તેનો વિરોધ કર્યો હતો. કારણ કે કોઈ પણ ભારતીય આવું દ્રશ્ય સહન કરી શકે નહીં.

આ પણ વાંચો: The Kashmir Files : કાશીના સંતોની માગ, કાશ્મીરી હિન્દુઓના નરસંહારના દોષિતોને આપવામાં આવે ફાંસી

જો કે ફિલ્મ નિર્માતાઓએ મસૂરીના લોકોને સમજાવવાની ઘણી કોશિશ કરી, પરંતુ કોઈ તેને માનવા તૈયાર નહોતું. લોકોને સમજાતું નહોતું કે શું થઈ રહ્યું છે? એ જ રીતે તમામ દીવાલો પર ભારત વિરોધી સૂત્રો લખવા અને આતંકવાદીઓના ટોળા સાથે કાશ્મીરનું વાતાવરણ ઊભું કરવું એ લોકોના વિરોધનું કારણ હતું. આવા અનેક પડકારોનો સામનો કરીને ફિલ્મ નિર્માતાઓએ કાશ્મીરી પંડિતોની પીડાને પડદા પર ઉતારી છે.

The Kashmir Files Story: ફિલ્મના શૂટિંગ દરમિયાન પણ સ્થાનિક લોકોના વિરોધનો સામનો કરવો પડ્યો

મસૂરીનો લાઇબ્રેરી વિસ્તાર બન્યો શ્રીનગરનો લાલ ચોકઃ 'ધ કાશ્મીર ફાઇલ્સ'માં સૌથી પ્રખ્યાત દ્રશ્ય લાલ ચોક છે, જ્યાં ફિલ્મના મુખ્ય પાત્ર અનુપમ ખેર શિવજીના વેશમાં હાજર છે. આ સીન મસૂરીના લાઈબ્રેરી ચોકમાં શૂટ કરવામાં આવ્યો છે. મસૂરીનો લાઇબ્રેરી ચોક છે, કે શ્રીનગરનો લાલ ચોક છે તે એક નજરમાં જાણવું ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. આજે સ્ક્રીન પર ફિલ્મ જોઈને આપણા મનમાં કંપારી આવી જાય છે. તે સમયે જો ફિલ્મના શૂટિંગમાં થોડી પણ મહેનત બાકી હોત તો આજે આ ફિલ્મ લોકોના દિલો પર એટલી અસર ન કરી શકત.

પૂર્વ સીએમ ત્રિવેન્દ્ર સિંહ રાવતને મળ્યો સપોર્ટઃ ધ બઝ મેકર્સે કહ્યું કે આ કામમાં ઉત્તરાખંડના સ્થાનિક વહીવટીતંત્રનો ઘણો સહયોગ મળ્યો. વહીવટીતંત્રની સાથે સાથે મુખ્યત્વે તત્કાલિન સીએમ ત્રિવેન્દ્ર રાવતના સહયોગથી આ ફિલ્મનું શૂટિંગ શક્ય બન્યું હતું. લાલ ચોકનો આખો સેટ મસૂરી લાયબ્રેરી ચોક ખાતે બનાવવામાં આવ્યો હતો. તમામ દુકાનોના બોર્ડ ઉર્દૂમાં બનાવવામાં આવ્યા હતા. જેના પર ત્યાંના વેપારીઓને પણ સમજ ન પડી કે શું થઈ રહ્યું છે. હવે મસૂરીના લોકો આ ફિલ્મ જોશે, પછી તેઓને સમજાશે કે તે સમયે શું હતું?

સ્થાનિક લોકોને મળી તકઃ પ્રોડક્શન કંપનીનું કહેવું છે કે, ઉત્તરાખંડના લોકોને આ ફિલ્મમાં ઘણા જુનિયર આર્ટિસ્ટ અને સાઇડ આર્ટિસ્ટના રૂપમાં તક મળી છે. આ સિવાય ઉત્તરાખંડમાં આ ફિલ્મના શૂટિંગને કારણે ઘણા લોકોને રોજગાર પણ મળ્યો છે. ફિલ્મના દિગ્દર્શક વિવેક રંજન અગ્નિહોત્રીએ લાઈન પ્રોડક્શન કંપની માટે એક વીડિયો જાહેર કર્યો છે. ઉત્તરાખંડની સુંદરતાની સાથે ઉત્તરાખંડમાં ફિલ્મ ફ્રેન્ડલી વાતાવરણની પણ ચર્ચા છે.