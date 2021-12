માન્ચેસ્ટર: માન્ચેસ્ટર સિટીએ બ્રેન્ટફોર્ડને (Manchester City to Brentford) 1-0થી હરાવી પ્રીમિયર લીગ ફૂટબોલ ટાઈટલ જીતી લીધું હતું. સિટી હવે આઠ પોઈન્ટથી આગળ (City are now eight points ahead) છે.

ચેલ્સીએ સ્ટોપેજ ટાઇમમાં એક ગોલ ગુમાવ્યો

ટાઇટલની રેસમાં બીજા સ્થાને રહેલી ચેલ્સીએ સ્ટોપેજ ટાઇમમાં એક ગોલ ગુમાવ્યો અને બ્રાઇટન સાથે 1-1થી ડ્રો રમ્યો. ટાઇટલના અન્ય દાવેદાર લિવરપૂલને લિસેસ્ટર દ્વારા 1-0થી હરાવ્યું હતું.

ચેલ્સી હવે બીજા અને લિવરપૂલ ત્રીજા સ્થાને

ચેલ્સી હવે બીજા અને લિવરપૂલ ત્રીજા સ્થાને છે અને બંને રવિવારે આમને-સામને થશે. ચેલ્સીએ છેલ્લી ચાર લીગ મેચોમાં ત્રીજી ડ્રો રમી હતી. લિવરપૂલની એક મેચ બાકી છે પરંતુ તેમના સ્ટાર સ્ટ્રાઈકર મોહમ્મદ સલાહ અને સાદિયો માને આફ્રિકન કપ ઓફ નેશન્સ રમવા માટે તેમના દેશમાં જઈ રહ્યા છે.

ઈંગ્લિશ પ્રીમિયર લીગની મેચો પર કોરોનાની નજર

બીજી તરફ ઈંગ્લિશ પ્રીમિયર લીગની મેચો પર કોરોનાની નજર છે. ન્યુકેસલ યુનાઈટેડની એવર્ટન સામે ગુરુવારે રમાનારી મેચ કોરોનાના વધતા જતા કેસોને કારણે સ્થગિત કરવામાં આવી છે. આ માહિતી પ્રીમિયર લીગ બોર્ડ દ્વારા આપવામાં આવી છે.

ન્યૂકેસલ યુનાઈટેડના મેનેજર એડી હોવે જણાવ્યું

ન્યૂકેસલ યુનાઈટેડના મેનેજર એડી હોવે જણાવ્યું હતું કે, અમારા ખેલાડીઓ કોરોનાના ડરને કારણે મેદાનમાં ઉતરી શક્યા ન હતા અને તેથી મેં પ્રીમિયર લીગ બોર્ડને એવર્ટન સામેની મેચ સ્થગિત કરવા વિનંતી કરી હતી.

મેચ 1-1થી ડ્રોમાં સમાપ્ત થઈ

ન્યૂકેસલે સોમવારે માન્ચેસ્ટર યુનાઈટેડ સામે માત્ર નવ ખેલાડીઓ સાથે મેચ રમી હતી. જ્યારે ખેલાડીઓ ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા અને કોરોના પોઝિટિવ આવ્યા હતા અને મેચ 1-1થી ડ્રોમાં સમાપ્ત થઈ હતી.

બોર્ડે ન્યૂકેસલ યુનાઈટેડની વિનંતી સ્વીકારી

પ્રીમિયર લીગના નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, "બોર્ડે ન્યૂકેસલ યુનાઈટેડની વિનંતી સ્વીકારી હતી, કારણ કે ક્લબ પાસે કોરોના પોઝિટિવ અને ઈજાગ્રસ્ત ખેલાડીઓને કારણે મેચ રમવા માટે પૂરતી સંખ્યા ન હતી."

ક્લબે જણાવ્યું

ક્લબે બુધવારે જણાવ્યું હતું કે, અગાઉ આર્સેનલના મેનેજર મિકેલ એટેર્ટા, માન્ચેસ્ટર સિટી સામે શનિવારની મેચ રમવા પ્રીમિયર લીગની મેચમાં કોરોના પોઝિટિવ હોવાને કારણે ચૂકી ગયા હતા.

