પશ્ચિમ બંગાળ: મોદી-રાજ્યમાં ચૂંટણીને હવે ગણતરીના દિવસો જ બાકી છે ઝુંબેશ જોરશોરથી ચાલી રહી (BJP over Gujarat Campaign) છે રાજકીય વર્તુળો માને છે કે ભાજપનું ટ્રમ્પ કાર્ડ હિન્દુત્વ હોવું જ જોઈએ મહુઆ મોઇત્રાએ ગુજરાત પ્રચારને લઈને ભાજપ પર નિશાન સાધ્યું (Mahua Moitra BJP targeted over Gujarat campaign) હતુ.

લોકસભાના સાંસદ મહુઆ મૈત્રા: કૃષ્ણનગર લોકસભાના સાંસદ મહુઆ મૈત્રાએ (Lok Sabha MP Mahua Maitra) ગુજરાતની પૂર્વ ચૂંટણી દરમિયાન ભાજપને નાઝીઓ સાથે સરખાવ્યો હતો. પદ્મ શિબિર પર પ્રહાર કરતા મહુઆએ લખ્યું, "ગેરુઆ કેમ્પ દ્વારા કરવામાં આવેલો આ પ્રચાર 'નીચ' છે. તમામ હિંદુઓએ ભાજપને મત આપવો જ (call Hindus must vote BJP)જોઈએ. અન્યથા તેઓને આતંકવાદી, દેશદ્રોહી અને પાપી તરીકે ઓળખવામાં આવશે." મહુઆએ એમ પણ લખ્યું છે કે, "અહીં પ્રચાર કરવા માટે વડાપ્રધાન અને તેમની આખી કેબિનેટની કોઈ જરૂર નથી. નાઝી પાર્ટીની ભરતી પ્રક્રિયાની ટેપને ફરીથી ચલાવવાની જરૂર છે. માત્ર 'આર્યન'ની જગ્યાએ 'હિંદુ' આવશે."

આર્યો ભારતમાં ક્યાંથી આવ્યા, તેઓ કોણ છે: તે અંગે ઈતિહાસકારોમાં અલગ-અલગ મંતવ્યો છે જો કે, એવું માનવામાં આવે છે કે આર્ય જાતિના લોકો પ્રાગૈતિહાસિક યુગ દરમિયાન પ્રાચીન ઈરાન અને ભારતના ઉત્તરમાં આવ્યા હતા. 'આર્યન' રાષ્ટ્રની વિભાવનાની ઉત્પત્તિ ઓગણીસમી સદીના મધ્યભાગની છે 20મી સદીના મધ્ય સુધી, 'આર્ય' અને 'નાર્ય'-ભેદની સમગ્ર વિશ્વમાં અસર હતી.

જર્મનીનો ઈતિહાસ: તેનું એક ઉદાહરણ જર્મની છે એડોલ્ફ હિટલર જર્મનીને યહૂદીઓ અને અન્ય 'અસંસ્કારી' લોકોથી મુક્ત કરવા માટે જે કર્યું તેના માટે ઇતિહાસમાં સરમુખત્યાર તરીકે ઓળખાય છે. તે સમય જર્મનીના ઈતિહાસનો કાળો પ્રકરણ છે. કૃષ્ણનગરના તૃણમૂલ લોકસભા સાંસદે ગુજરાતમાં ભાજપની સરખામણી હિટલરના નાઝી યુગ સાથે કરી છે. જેમ હિટલરે આર્યોને ખતમ કરવા માટે વિવિધ ક્રૂર પદ્ધતિઓ પસંદ કરી, ઓચર કેમ્પ પણ તે જ માર્ગને અનુસરે છે. જો હિંદુઓ ભાજપને મત નહીં આપે તો તેઓને સમાજમાં 'આતંકવાદી', 'દેશદ્રોહી' અને 'મહાન પાપી' તરીકે ઓળખવામાં આવશે. પરિણામ શું આવશે તે કોઈને ખબર નથી