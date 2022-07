નવી દિલ્હી: નક્સલી હિંસાની ઘટનાઓ 2009માં 2,258 થી ઘટીને 2021 માં 509 થઈ ગઈ (Terrorism in Jammu Kashmir) છે, એમ ગૃહ રાજ્ય પ્રધાન નિત્યાનંદ રાયે બુધવારે રાજ્યસભામાં જણાવ્યું હતું. કોંગ્રેસના સાંસદ અખિલેશ પ્રસાદ સિંહના પ્રશ્નોના લેખિતમાં જવાબ આપતા રાયે જણાવ્યું હતું કે, લેફ્ટ વિંગ એક્સ્ટ્રીમિઝમ (LWE) 2015 પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા (Terrorist incident in the country) માટે 'રાષ્ટ્રીય નીતિ અને કાર્ય યોજના'ના મજબૂત અમલીકરણના પરિણામે LWE હિંસામાં સતત ઘટાડો થયો છે. ડાબેરી ઉગ્રવાદની હિંસાની ઘટનાઓ 77 ટકા ઘટીને 2009માં 2,258ની સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ હતી જે 2021માં 509 થઈ ગઈ છે.

ભૌગોલિક પ્રસારમાં ઘટાડો: એ જ રીતે (નાગરિકો અને સુરક્ષા દળો)માં 2010માં 1,005ના સર્વકાલીન ઉચ્ચ સ્તરેથી 85 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. પ્રધાને કહ્યું કે 2021માં તે 147 થઈ ગયો. પ્રધાને જણાવ્યું હતું કે, હિંસાના ભૌગોલિક (Naxalite violence in the country) ફેલાવામાં પણ ઘટાડો થયો છે કારણ કે, 2010માં 96 જિલ્લાઓની સરખામણીમાં 2021માં માત્ર 46 જિલ્લાઓમાં ડાબેરી ઉગ્રવાદ સંબંધિત હિંસા નોંધાઈ હતી. પ્રધાને કહ્યું કે, ભૌગોલિક પ્રસારમાં ઘટાડો સુરક્ષા સંબંધિત ખર્ચ (SRE) યોજના હેઠળ આવરી લેવામાં આવેલા જિલ્લાઓની નાની (Home Ministry reply in Parliament ) સંખ્યામાં પણ દેખાય છે. રાયે કહ્યું કે, SRE જિલ્લાઓની સંખ્યા પણ એપ્રિલ 2018 માં 126 થી ઘટીને 90 અને જુલાઈ 2021 માં 70 થઈ ગઈ છે.

રાષ્ટ્રીય નીતિ અને કાર્ય યોજના: 'સૌથી વધુ LWE પ્રભાવિત જિલ્લાઓ' તરીકે (Reduction in terrorist incidents) વર્ગીકૃત કરાયેલા જિલ્લાઓની સંખ્યા, 2018માં 35થી ઘટીને 2021માં 30 અને 25 થઈ ગઈ છે, લગભગ 90 ટકા LWE હિંસામાં સામેલ છે. ભારતના બંધારણની સાતમી અનુસૂચિ મુજબ, 'પોલીસ અને જાહેર વ્યવસ્થા'ના વિષયો રાજ્ય સરકારો પાસે છે. જો કે, LWE ખતરાને સર્વગ્રાહી રીતે જોવા માટે, 2015માં રાષ્ટ્રીય નીતિ અને કાર્ય યોજના શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ નીતિમાં સ્થાનિક સમુદાયોના અધિકારોને સુનિશ્ચિત કરવા, સુરક્ષા સંબંધિત પગલાં, વિકાસ દરમિયાનગીરીનો સમાવેશ કરતી બહુ-આંતરીય વ્યૂહરચનાનો પરિકલ્પના કરવામાં આવી છે.

ગુપ્ત માહિતીની વહેંચણી: સુરક્ષા મોરચે, પ્રધાને એમ પણ કહ્યું કે, ભારત સરકાર કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર પોલીસ દળોની બટાલિયન, હેલિકોપ્ટર, તાલીમ, રાજ્ય પોલીસ દળોના આધુનિકીકરણ માટે ભંડોળ, શસ્ત્રો અને સાધનો, ગુપ્ત માહિતીની વહેંચણી કરીને અને ડાબેરી ઉગ્રવાદથી પ્રભાવિત રાજ્ય સરકારોને મદદ કરીને પ્રદાન કરે છે. પ્રધાને કહ્યું કે કેન્દ્ર સરકાર એલડબ્લ્યુઇથી પ્રભાવિત રીતે લડવા માટે સુરક્ષા સંબંધિત ખર્ચ (SRE) સ્કીમ અને સ્પેશિયલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સ્કીમ (SIS) જેવી વિવિધ યોજનાઓ હેઠળ LWE પ્રભાવિત રાજ્યોની ક્ષમતા નિર્માણ માટે પણ ભંડોળ પૂરું પાડે છે.

ડાબેરી ઉગ્રવાદથી પ્રભાવિત રાજ્યો: SIS હેઠળ, રાયે જણાવ્યું હતું કે, 2017-21 દરમિયાન સ્પેશિયલ ફોર્સિસ (SF) અને સ્પેશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ બ્રાન્ચ (SIB)ના વિકાસ અને મજબૂતીકરણ અને LWE પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં 250 ફોર્ટિફાઇડ પોલીસ સ્ટેશનના નિર્માણ માટે 991.04 કરોડ રૂપિયાના પ્રોજેક્ટ્સ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે. SRE યોજના હેઠળ, 2014-15 થી રાજ્યોને રૂ. 2,299 કરોડ જારી કરવામાં આવ્યા છે. વિકાસ મોરચે, પ્રધાને કહ્યું કે, કેન્દ્ર સરકારે ડાબેરી ઉગ્રવાદથી પ્રભાવિત રાજ્યોમાં ઘણી વિશિષ્ટ પહેલ કરી છે.

નાણાકીય સમાવેશ પર વિશેષ ભાર: રાયે કહ્યું કે રોડ નેટવર્કના વિસ્તરણ, ટેલિકોમ કનેક્ટિવિટીમાં સુધારો, કૌશલ્ય વિકાસ અને નાણાકીય સમાવેશ પર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. ફેઝ-1 હેઠળ કુલ 2,343 મોબાઈલ ટાવર સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે અને ડાબેરી ઉગ્રવાદ પ્રભાવિત વિસ્તારો માટે મોબાઈલ કનેક્ટિવિટી પ્રોજેક્ટના તબક્કા-1 હેઠળ 2,542 ટાવર માટે વર્ક ઓર્ડર જારી કરવામાં આવ્યો છે, પ્રધાને ઉમેર્યું હતું કે વધુમાં વધુ 3,085.74 કરોડ બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. રાજ્ય પ્રધાને કહ્યું કે આ ક્ષેત્રોમાં યુવાનોના કૌશલ્ય વિકાસ અને સાહસિકતા પર વિશેષ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે.

કૌશલ્ય વિકાસ યોજના: LWE પ્રભાવિત 47 જિલ્લાઓમાં કૌશલ્ય વિકાસ યોજના હેઠળ 47 ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થાઓ (ITIs) અને 68 કૌશલ્ય વિકાસ કેન્દ્રો (SDCs)ને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ વિસ્તારોમાં સ્થાનિક વસ્તીના નાણાકીય સમાવેશ માટે, છેલ્લા સાત વર્ષમાં 1,258 બેંક શાખાઓ ખોલવામાં આવી હતી, 1348 એટીએમની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી અને 30 સૌથી વધુ LWE પ્રભાવિત જિલ્લાઓમાં 22,202 બેંકિંગ સંવાદદાતાઓને કાર્યરત કરવામાં આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત, છેલ્લા સાત વર્ષમાં LWE પ્રભાવિત 90 જિલ્લાઓમાં 4,903 નવી પોસ્ટ ઓફિસો ખોલવામાં આવી છે.