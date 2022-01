લખીમપુર ખીરીઃ 3 ઓક્ટોબરે ટિકુનિયા શહેરમાં થયેલી હિંસામાં 4 ખેડૂતો અને એક પત્રકાર સહિત 8 લોકોના મોત થયા હતા. ટિકુનિયાની ઘટનામાં કેન્દ્રિય ગૃહ રાજ્યપ્રધાન અજય મિશ્રાના પૂત્ર આશિષ મિશ્રા મોનુ સહિત 13 આરોપીઓ જિલ્લાની જેલમાં બંધ છે. જોકે, આશિષ મિશ્રાની 10 ઓક્ટોબરે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તે પહેલા 7 ઓક્ટોબરે આશિષ મિશ્રાના નજીકના લવકુશ અને આશિષ પાંડેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. લખીમપુર ખીરી હિંસામાં (Lakhimpur Kheri Violence Case) ઉત્તરપ્રદેશ SITએ 5,000 પાનાની ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. સૂત્રોના મતે, ચાર્જશીટમાં ગૃહ રાજ્યપ્રધાન અજય મિશ્રા ટેનીનો પુત્ર આશિષ મિશ્રાને મુખ્ય આરોપી બતાવવામાં (Ashish Mishra, son of Union Home Minister, is the Prime accused) આવ્યો છે. SITના મતે, આશિષ ઘટનાસ્થળ પર જ હાજર હતો. આજે ઘટનાને ત્રણ મહિના પૂર્ણ થયા છે. આ મામલામાં પહેલી ધરપકડ 7 ઓક્ટોબરે થઈ હતી. પહેલી ધરપકડના 90 દિવસ પૂરા થતા પહેલા જ કોઈ પણ કિંમતે કોર્ટમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરવી જરૂરી છે. તેવામાં 6 જાન્યુઆરી સુધી કોર્ટમાં ચાર્જશીટ (Chargesheet in Lakhimpur Kheri violence case) દાખલ થવાની છે.

તિકુનિયા હિંસામાં 8 લોકોના મોત થયા હતા

આપને જણાવી દઈએ કે, 3 ઓક્ટોબરે તિકુનિયામાં થયેલી હિંસામાં 4 ખેડૂતો અને 1 પત્રકાર સહિત 8 લોકોના મોત થયા હતા. તિકુનિયા કાંડમાં કેન્દ્રિય ગૃહરાજ્યપ્રધાન અજય મિશ્રાના પુત્ર આશિષ મિશ્રા મોનુ સહિત 13 આરોપી જિલ્લા જેલમાં બંધ છે. આશિષ મિશ્રાની ધરપકડ ભલે 10 ઓક્ટોબરે થઈ હતી, પરંતુ તેની પહેલા 7 ઓક્ટોબરે આશિષ મિશ્રાના નજીકના લવકુશ અને આશિષ પાંડેયની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

90 દિવસની અંદર તપાસ પૂર્ણ કરી ચાર્જશીટ દાખલ કરવાની હોય છે

બંનેને 8 ઓક્ટોબરે ન્યાયિક કસ્ટડીમાં જેલ મોકલવામાં આવ્યા હતા. કાયદાના નિષ્ણાતોના મતે, હત્યા જેવા જઘન્ય કેસમાં તપાસકર્તાઓએ ન્યાયિક કસ્ટડીના પહેલા દિવસથી 90 દિવસની અંદર તપાસ પૂર્ણ કરી ચાર્જશીટ દાખલ (Chargesheet in Lakhimpur Kheri violence case) કરવાની હોય છે અને જો આવું ન થઈ શકે તો આરોપીને આ આધારે જામીન પર છોડવા પડશે.

તપાસ ટીમે ચાર્જશીટ ટીમને મોકલી

90 દિવસનો સમય 6 ઓક્ટોબરે પૂર્ણ થઈ રહ્યો છે. તેથી શિયાળાના વેકેશન દરમિયાન ચાર્જશીટ દાખલ કરતા પહેલા તપાસ ટીમે કાયદાકીય માપદંડો અને ટેકનિકલ મુદ્દાઓ પર નિર્ણાયક ભલામણ કરવા સૂચિત ચાર્જશીટ કાનૂની ટીમને (Chargesheet in Lakhimpur Kheri violence case) મોકલી છે. આ અંગે લગભગ સર્વસંમતિ છે.

10 ઓક્ટોબરે થઈ હતી આશિષ મિશ્રા મોનુની ધરપકડ

તિકુનિયા હિંસા કાંડ કેસમાં 10 ઓક્ટોબરે મુખ્ય આરોપી આશિષ મિશ્રા સોનુની ધરપકડ થઈ હતી. ત્યારબાદથી ધરપકડનો દોર શરૂ થયો હતો. તેના કારણે 7 જાન્યુઆરીએ 90 દિવસ પૂર્ણ થઈ રહ્યા છે. જોકે, કાયદાકીય અડચણો છે. આ માટે તપાસ ટીમની ટીમ કોઈ રિસ્ક લેવાના મૂડમાં નથી.

ચાર્જશીટમાં કલમ 34 પણ સામેલ

આ કેસમાં વળાંક ત્યારે આવ્યો જ્યારે તપાસ ટીમને સુપ્રીમ કોર્ટના મોનિટરિંગ (Supreme Court on Lakhimpur Kheri violence case) દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે, આ હિંસક ઘટના કોઈ માર્ગ અકસ્માત સાથે સંબંધિત અકસ્માત નથી, પરંતુ હત્યા અને હત્યાનો પ્રયાસ અંગ વિચ્છેદ જેવી જઘન્ય ઘટનાનું સંયુક્ત ષડયંત્રનો ભાગ છે. આ જ કારણ છે કે, તપાસ ટીમે માર્ગ અકસ્માતની કલમ 279, 279, 337, 304A દૂર કરી અને તેની જગ્યાએ કલમ 307, 326 અને 34 વધારી દીધી હતી. આ સાથે તમામ આરોપીઓ પર કલમ ​​આર્મ્સ એક્ટની કલમ 3, 25, 30ની સાથે જ 35 કલમો લગાવવામાં આવી હતી.

CJMએ હટાવી કલમ 34

તિકુનિયા હિંસા કાંડ મામલે (Lakhimpur Kheri Violence Case) હવે અકસ્માતની કલમો હટાવતા હત્યા અને હત્યાના પ્રયાસ જેવા ગંભીર કલમો વધારવામાં આવી તો બચાવપક્ષની ટીમ CJM કોર્ટની અંદર આ વાતને લઈને તપાસની ટીમ પર એગ્રેસિવ થઈ હતી કે, કલમ 149ની સાથે સાથે કલમ 34નો વધારો ખોટી રીતે કરવામાં આવી રહી છે. કારણ કે, કલમ 149 કે કલમ 34 બંને જ કલમો એક સાથે ન લગાવી શકાય. આને લઈને CJM કોર્ટે પણ કલમ 34માં રિમાન્ડ મંજૂર નહતા કર્યા. અન્ય તમામ વિભાગોમાં, ભેદભાવ કરનારાની માગ પર વિભાગો વધારવામાં આવ્યા હતા.

ક્રોસ કેસ મામલામાં અત્યાર સુધી 6 આરોપીની ધરપકડ

તિકુનિયા હિંસા કેસ (Lakhimpur Kheri Violence Case) દરમિયાન કાયદો પોતાના હાથમાં લઈને યુવકોની હત્યા કરવાના કેસમાં પ્રદર્શનકારી ખેડૂતો પર પણ ક્રોસ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. સુમિત જયસવાલ તરફથી નોંધવામાં આવેલા ક્રોસ કેસમાં અત્યાર સુધી 6 આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી ચૂકી છે. યુવકોની હત્યામાં ઉપયોગમાં લેવાયેલો લોહીથી લથપથ ડંડો પણ કબજે કરવામાં આવી ચૂક્યો છે. જોકે, આ મામલામાં હજી પહેલા આરોપીની ધરપકડથી 90 દિવસ પૂર્ણ નથી થયા, પરંતુ તપાસ ટીમ સંપૂર્ણ ખંતથી ક્રોસ કેસ કેસમાં તેની ઝડપ અને સક્રિયતા જાળવી રહી છે.

ભાજપ નેતાની FIRમાં વધુ એક ધરપકડ

લખીમપુર ખીરીના (Lakhimpur Kheri Violence Case) તિકુનિયા કાંડમાં ભાજપના નેતા સુમિત જયસવાલની FIR કેસમાં તપાસ ટીમે વધુ એક ધરપકડ કરી છે. તપાસ ટીમે ગુરપ્રિતસિંહના પુત્ર કુલવિન્દર સિંહની ધરપકડ કરી છે. ક્રોસ કેસમાં અત્યાર સુધી 7 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.