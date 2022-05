હજારીબાગઃ ઝારખંડના 19 પરપ્રાંતિય મજૂરો શ્રીલંકામાં ફસાયા (laborers of jharkhand trapped in srilanka) છે. આ મજૂરોમાં ગિરિડીહ, હજારીબાગ અને ધનબાદના મજૂરોનો સમાવેશ થાય (laborers trapped in sri lanka) છે. શ્રીલંકામાં ફસાયેલા મજૂરોએ ઝારખંડ સરકારને ઘરે પરત ફરવાની અપીલ કરી (Requesting the government to return home) છે. સોશિયલ મીડિયા દ્વારા મદદ માંગી રહેલા કામદારોએ શ્રીલંકાની કંપની પર પાસપોર્ટ જપ્ત કરવાનો અને ખાવા-પીવાનું ન આપવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.

આ પણ વાંચો: IPL 2022: પ્લેઓફમાં પહોંચવા આજે ગુજરાત કે પંજાબ ટીમની ટક્કર રહેશે નિર્ણાયક

શ્રીલંકામાં ફસાયેલા કામદારોઃ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને કામદારોએ કલ્પતરુ ટ્રાન્સમિશન કંપની (Kalpataru Transmission Company) પર છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી પગાર ન ચૂકવવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. તે કહે છે કે હવે આ બધાને અનાજનો મોહ છે. કામદારોના કહેવા પ્રમાણે, તેમનો પાસપોર્ટ જપ્ત કરી લેવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે તેઓ પરત આવી શકતા નથી. તમને જણાવી દઈએ કે આ પહેલીવાર નથી જ્યારે ગરીબ લોકો દલાલોના કારણે વિદેશમાં ફસાયા હોય. ભૂતકાળમાં પણ આવા અનેક કિસ્સાઓ બન્યા છે. ગત ગુરુવારે મલેશિયામાં ફસાયેલા ઝારખંડના 30 મજૂરોમાંથી 10 મજૂરો પરત ફર્યા છે. જ્યારે 20 મજૂરો હજુ પણ મલેશિયામાં છે. આ કેસમાં પણ દલાલે આ મજૂરોને વધુ પૈસા કમાવવાની લાલચ આપી કલ્પતરુ ટ્રાન્સમિશન કંપની મારફતે શ્રીલંકા મોકલ્યા હતા. પરંતુ જ્યારે ત્યાં ખૂબ જ ઓછા વેતનમાં કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું ત્યારે કામદારો છેતરપિંડીનો અહેસાસ કરી રહ્યા છે અને પરત કરવા વિનંતી કરી રહ્યા છે.

ઝારખંડમાં રોજગારનો અભાવ: પરપ્રાંતિય મજૂરોના હિતમાં કામ કરતા સામાજિક કાર્યકર સિકંદર અલીએ કહ્યું કે આ વિસ્તારમાં આ પહેલી ઘટના નથી, જેમાં મજૂરો કામની શોધમાં વિદેશ જાય છે, પરંતુ તેમને ઘણી યાતનાઓનો સામનો કરવો પડે છે. આ પછી, તેઓ ઘણી મહેનત કર્યા પછી તેમના વતન પરત ફરવા સક્ષમ છે. જ્યાં સુધી ઝારખંડમાં રોજગારની કોઈ વ્યવસ્થા નહીં થાય ત્યાં સુધી દેશ અને વિદેશમાં મજૂરોનું સ્થળાંતર ચાલુ રહેશે.

આ પણ વાંચો: Hanuman Chalisa row: રાણા દંપતીના જામીન પર ચુકાદો અનામત, 4 મે સુધી જેલમાં જ રહેવું પડશે

શ્રીલંકામાં ફસાયેલા મજૂરોના નામઃ ગિરિડીહના વકીલો, કારુ અંસારી, અબ્દુલ અંસારી, ફિરોઝ આલમ, અખ્તર અંસારી, છત્રધારી મહતો, દેવાનંદ મહતો, સહદેવ મહતો, રામચંદ્ર કુમાર, પ્રસાદી મહતો, પ્રદીપ મહતો, કોલેશ્વર મહતો, તિલક મહતો, રાજેશ મહતો. , મહેશ મહતોનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે ધનબાદના મનોજ કુમાર અને હજારીબાગના નાગેશ્વર મહતો અને દેવેન્દ્ર મહતો સામેલ છે.