ન્યુઝ ડેસ્ક: દશેરાનો તહેવાર દર વર્ષે અશ્વિન મહિનાના શુક્લ પક્ષની દસમી તારીખે ઉજવવામાં આવે છે. દશમીને વિજયાદશમી (Vijayadashami 2022) તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે કારણ કે, ભગવાન શ્રી રામ અને લંકાના રાજા રાવણ વચ્ચે ભયંકર યુદ્ધ થયું હતું અને 10માં દિવસે ભગવાન શ્રી રામનો વિજય થયો હતો. આ વર્ષે દશેરાનો તહેવાર 05 ઓક્ટોબર, બુધવારે છે.

દશેરાની ઉજવણી શા માટે? ત્રેતાયુગમાં દશેરાના દિવસે (Why celebrate Dussehra) ભગવાન રામે લંકાપતિ દશાનન રાવણનો વધ કર્યો હતો. ભગવાન રામ અને રાવણ વચ્ચે સતત 10 દિવસ સુધી ભયંકર યુદ્ધ થયું. 10મા દિવસે ભગવાન શ્રી રામે રાવણનો વધ કર્યો હતો. આ યુદ્ધનું કારણ ભગવાન શ્રી રામની પત્ની સીતાનું અપહરણ હતું. રાવણની બહેન શૂર્પણખાએ ભગવાન રામ અને લક્ષ્મણને લગ્નનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો, પરંતુ બંનેએ ના પાડી. તેમ છતાં તે લગ્ન માટે પૂછતી રહી, તો લક્ષ્મણજીએ તેનું નાક અને કાન કાપી નાખ્યા. ત્યારબાદ રાવણે માતા સીતાનું અપહરણ કરીને તેમને લંકાની અશોક વાટિકામાં રાખી હતી. હનુમાનજી, સુગ્રીવ, જામવંત અને વાનર સેનાની મદદથી માતા સીતા મળી અને પછી ભગવાન રામે લંકા પર કૂચ કરી, જેના પરિણામે સમગ્ર રાક્ષસ જાતિનો અંત આવ્યો.

અસત્ય પર સત્યની જીતનું પ્રતીક: ભગવાન રામના હાથે રાવણનો વધ અસત્ય પર સત્યની જીતનું પ્રતીક (symbol of the victory of truth over falsehood) છે. તે અનિષ્ટ પર સારાની જીતનો ઉત્સવ છે. આ કારણે દર વર્ષે અશ્વિન માસના શુક્લ પક્ષની દશમના દિવસે દશેરા ઉજવવામાં આવે છે. દર વર્ષે દશેરાની ઉજવણી કરવાનો હેતુ લોકોને સત્ય, ધર્મ અને સદભાવનાનો સંદેશ આપવાનો છે. સત્યના માર્ગ પર ચાલવામાં મુશ્કેલીઓ આવશે, પરંતુ અંતે વિજય તેની જ થશે, તેથી વ્યક્તિએ ક્યારેય સત્યના માર્ગથી ભટકી ન જવું જોઈએ. તમારી અંદર રહેલી ખરાબીઓને દૂર કરીને પોતાને સારા બનાવવાનો સંદેશ પણ દશેરામાં છુપાયેલો છે.

દશેરાનો તહેવાર કેવી રીતે ઉજવવો? દશેરાના દિવસે રાવણ, કુંભકર્ણ અને ઈન્દ્રજીતના વિશાળ પૂતળા બનાવવામાં (How to celebrate the festival of Dussehra) આવે છે. તેઓ ફટાકડાથી ભરેલા હોય છે. આ મૂર્તિઓ દેખાવમાં ખૂબ મોટી છે. તેવી જ રીતે, બુરાઈ પણ મહાન છે. સાંજે, આ પૂતળાઓને આગ લગાડવામાં આવે છે. ફટાકડા ફોડવાને કારણે પૂતળા બળીને રાખ થઈ જાય છે. તેવી જ રીતે, જ્યારે અચ્છાઈ વધે છે, ત્યારે આ પૂતળાઓની જેમ બુરાઈનો પણ અંત આવે છે. દશેરાનો તહેવાર રાવણ દહન સાથે સમાપ્ત થાય છે. નવરાત્રિમાં 10 દિવસ સુધી યોજાતી રામ લીલાઓ દશેરાના દિવસે પૂરી થાય છે.