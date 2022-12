કર્ણાટક: કર્ણાટકના હાસન જિલ્લામાં કુરિયર ઓફિસમાં મિક્સી બ્લાસ્ટમાં (Mixi blast in Courier shop at Hassan Karnataka) ઓફિસનો માલિક ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો હતો. આ ઘટના આજે સાંજે 7.30 કલાકે બની હતી. કહેવાય છે કે કુરિયરથી આવેલી મિક્સી લેતી વખતે આ ઘટના બની હતી. આ અકસ્માતથી અનેક પ્રકારના સવાલો ઉભા થયા છે.

FSLની ટીમ દ્વારા તપાસ શરુ: શહેરના કેઆર પુરમ નગરમાં ડીટીડીસી કુરિયર ઓફિસમાં મિક્સી બ્લાસ્ટ થયું હતું. ઓફિસ માલિક શશિના જમણા હાથની પાંચ આંગળીઓ સંપૂર્ણપણે કપાઈ ગઈ હતી અને તે ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો. તેને ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરીને સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. આ અંગે વાત કરતા SP હરિરામ શંકરે કહ્યું કે, ઈજાગ્રસ્તને (one person injured in maxi blast in karnataka) કોઈ ખતરો નથી. તેને મિક્સી બ્લેડથી ઈજા થઈ હતી. FSLની (Forensic Science laboratory Division) ટીમ મૈસુરથી પહોંચીને તપાસ કરશે કે કુરિયર ક્યાંથી આવ્યું તેની માહિતી અંગે તેઓ તપાસ કરી રહ્યા છીએ. તેમણે કહ્યું કે એફએસએલ દ્વારા આપવામાં આવેલા વૈજ્ઞાનિક પુરાવાના આધારે તપાસ ચાલુ રહેશે.

બ્લાસ્ટને કારણે કુરિયરના અનેક સામાનને નુકસાન: બે દિવસ પહેલા ડીટીડીસી કુરિયરમાંથી જે પાર્સલ આવ્યું હતું તે શહેરમાં એક વ્યક્તિને પહોંચાડવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ બે દિવસ પછી, કુરિયરમાં મિક્સી પરત કરનાર વ્યક્તિએ કહ્યું કે, તે સાચા સરનામેથી આવી નથી અને તેને પરત લાવતી વખતે આ ઘટના બની હતી. બ્લાસ્ટને કારણે કુરિયરના અનેક સામાનને નુકસાન થયું હતું. આ અંગે શહેર પોલીસ મથકે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. મેંગલોર કુકર બ્લાસ્ટ બાદ બનેલી આ ઘટનાની હકીકતે અનેક શંકાઓ ઊભી કરી છે.