ઈસ્લામાબાદ: યુક્રેનમાં રશિયન સૈન્ય (Pakistan confusion support Russia China US ) કાર્યવાહીએ પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન ઇમરાન ખાન (Jat General Vs Pathan PM) અને આર્મી ચીફ જનરલ કમર જાવેદ બાજવા (Jat General Vs Pathan PM in Pakistan ) વચ્ચેના મતભેદોને પહેલાની જેમ જ વિભાજિત કરી દીધા છે, જો કે, બંને વચ્ચે જે સંઘર્ષ દેખાય છે તે ખરેખર વધુ ઊંડો છે. લોકશાહીને જડમૂળમાં ઊતરવા દીધી નથી.

આ પણ વાંચો: પાકિસ્તાનમાં અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવને ફગાવી દેવાના મામલામાં સુપ્રીમ કોર્ટ સુનાવણી સ્થગિત

ક્રિકેટરની આઈએસઆઈ ચીફની નિમણૂક: તેમના સમયમાં એક સનસનાટીભર્યા ક્રિકેટ ફાસ્ટ બોલર, ખાન પઠાણ છે જ્યારે જનરલ બાજવા જાટ વંશના છે. બે વ્યક્તિઓ અલગ અલગ વ્યક્તિત્વ ધરાવે છે જે મજબૂત-ઇચ્છા ધરાવે છે અને ખાસ કરીને મિલનસાર નથી. એક સમયે શકિતશાળી પાકિસ્તાની સૈન્ય દ્વારા સમર્થિત, સુપ્રસિદ્ધ ક્રિકેટરની આઈએસઆઈ ચીફની નિમણૂકનો મુદ્દો ખાકી પુરુષો દ્વારા નિંદા કરવામાં આવ્યો હતો.

યુક્રેનમાં રશિયાની કાર્યવાહી: તાજેતરનો સંકેત એ બંને વચ્ચેના અતૂટ અખાતને રેખાંકિત કરે છે. તે એ હતો કે જ્યારે યુક્રેનમાં રશિયન લશ્કરી કાર્યવાહી પર વિરોધી વલણ અપનાવ્યું હતું, પરંતુ વધુ મહત્ત્વનું યુએસ અને ચીન સાથેના સંબંધો પર હતું. પીએમ ખાનના વલણથી વિપરીત જનરલ બાજવાએ યુક્રેનમાં રશિયાની કાર્યવાહીનો સખત વિરોધ કર્યો છે.

નાના દેશ સામેની તેની આક્રમકતા: 2 એપ્રિલ (શનિવાર)ના રોજ ઈસ્લામાબાદમાં સુરક્ષા વાટાઘાટા વિશે બોલતા, તેમણે કહ્યું, દુઃખની વાત છે કે, યુક્રેન પર રશિયન આક્રમણ ખૂબ જ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે. રશિયાની કાયદેસરની સુરક્ષા ચિંતાઓ હોવા છતાં, નાના દેશ સામેની તેની આક્રમકતાને માફ કરી શકાતી નથી, પરંતુ આશ્ચર્યની વાત એ છે કે પાકિસ્તાન ચીન અને અમેરિકા બંને સાથે ગાઢ સંબંધો ઈચ્છે છે. તેમ કહીને જનરલ બાજવાએ કહ્યુ કે, પાકિસ્તાની સૈન્ય કઈ દિશામાં જઈ રહ્યું છે તેની તેમને ખાતરી નથી.

સૌથી મોટું નિકાસ બજાર: પાકિસ્તાનનો ચીન સાથે ગાઢ સંબંધ છે, જે પાકિસ્તાન-ચીન પાકિસ્તાન ઈકોનોમિક કોરિડોર પ્રત્યેની અમારી પ્રતિબદ્ધતા દ્વારા પ્રદર્શિત થાય છે. સમાન્ય રીતે, અમે યુએસ સાથે ઉત્તમ અને વ્યૂહાત્મક સંબંધોનો લાંબો ઇતિહાસ શેર કરીએ છીએ. જે અમારું સૌથી મોટું નિકાસ બજાર છે. અમે અન્ય દેશો સાથેના અમારા સંબંધોને અસર કર્યા વિના બંને દેશો સાથેના અમારા સંબંધોને વિસ્તૃત કરવા માંગીએ છીએ.

આ પણ વાંચો: Militant Arrested in Ladora: જમ્મુ-કાશ્મીરમાં લશ્કર-એ-તૈયબાના એક આતંકવાદીની ધરપકડ

પાકિસ્તાનનું વ્યૂહાત્મક વર્ણન: અને રવિવારે (3 એપ્રિલ), પીએમ ખાને યુએસ સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટમાં દક્ષિણ એશિયા સાથે કામ કરતા ટોચના અમેરિકી અધિકારી ડોનાલ્ડ લુનું નામ આપ્યું હતું. જે તેમની સરકારને પછાડવા માટે 'વિદેશી ષડયંત્ર'માં સામેલ વ્યક્તિ તરીકે છે. તેથી આ ક્ષણે પાકિસ્તાનનું વ્યૂહાત્મક વર્ણન તદ્દન અરાજકતામા છે.