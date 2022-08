અમરાવતી આંધ્રપ્રદેશ રાજ્યના વિઝિયાનગરમ જિલ્લાના (Vizianagaram district of Andhra Pradesh) રાજમમાં ખોદકામ દરમિયાન એક ઘરની દિવાલ તોડીને મોટા લોકર બોક્સ ( what is Iron locker box) બહાર આવવાનો મામલો સામે આવ્યો છે. ઘટના વિશે જણાવવામાં આવે છે કે, કંચારા ગલીમાં એક પ્રાચીન મકાન તોડતી વખતે દિવાલમાંથી લોખંડનું એક મોટું લોકર બોક્સ મળી આવ્યું હતું. જોકે, પહેલા તો મજૂરોએ આ વાત ઘરના માલિક રામલિંગમને જણાવી ન હતી, પરંતુ તે લોકરને લઈને ઘરના માલિક અને કામદારો વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો. જેના કારણે પોલીસને મામલાની માહિતી મળી હતી. tresure in locker

લોખંડનું લોકર બોક્સ મળ્યું મહેસુલ અધિકારીઓ (Revenue Officers) સાથે પોલીસ પણ આ અંગે તપાસ કરી રહી છે. બીજી તરફ એવો પણ પ્રચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે કે, લોખંડની પેટીઓમાં (Iron locker box) કંઈક ખજાનો હોવો જોઈએ. આ અંગે ઘરના માલિક રામલિંગમનું કહેવું છે કે, લોખંડનું લોકર બોક્સ ચોક્કસ મળ્યું છે પરંતુ તેણે હજુ સુધી તે ખોલ્યું નથી.