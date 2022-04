મુંબઈ: IPL 2022ની 34મી મેચમાં રાજસ્થાન રોયલ્સે શુક્રવારે રાત્રે દિલ્હી કેપિટલ્સને 15 રનથી હરાવ્યું (RR beat DC by 15 runs) હતું. રાજસ્થાન રોયલ્સે બટલરની શાનદાર સદીના કારણે માત્ર 2 વિકેટ ગુમાવીને 222 રન બનાવ્યા. 223 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરવા ઉતરેલી દિલ્હીની ટીમ 20 ઓવરમાં 8 વિકેટે 207 રન જ બનાવી શકી હતી. આ મેચમાં રાજસ્થાન રોયલ્સે આ સિઝનનો સૌથી મોટો સ્કોર બનાવ્યો હતો. બટલરને તેની શાનદાર ઇનિંગ્સ માટે મેન ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો (jos buttler hits third century of the season) હતો.

આ પણ વાંચો: IPL 2022: MI અને CSK વચ્ચે આજે ટક્કરનો મુકાબલો

બટલર-પડિક્કલની જોડી અદભૂત - દિલ્હીએ ટોસ જીત્યો પરંતુ પ્રથમ બોલિંગ કરવાનું (IPL 2022) પસંદ કર્યું અને આ નિર્ણય કેપ્ટન રિષભ પંતની મોટી ભૂલ સાબિત થવાનો હતો. રાજસ્થાન ટીમના ઓપનર બટલર અને પડિકલે સાધારણ શરૂઆત કરીને જોરદાર બેટિંગ કરી હતી અને પ્રથમ વિકેટ માટે 155 રન જોડ્યા હતા. દેવદત્ત પડિકલના રૂપમાં પ્રથમ વિકેટ 16 ઓવરના પ્રથમ બોલ પર પડી હતી. પડિકલે 35 બોલમાં 2 સિક્સ અને 7 ફોરની મદદથી 54 રન બનાવ્યા હતા.

13 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તૂટ્યો - બટલર અને પડિકલે પ્રથમ વિકેટ માટે 155 રન જોડ્યા જે IPLમાં પ્રથમ વિકેટની ભાગીદારીનો નવો રેકોર્ડ છે. અગાઉ વર્ષ 2009માં ગ્રીમ સ્મિથ અને નમન ઓઝાએ કિંગ્સ ઈલેવન પંજાબ સામે પ્રથમ વિકેટ માટે 135 રનની ભાગીદારી કરી હતી. ત્યારે પણ આ રેકોર્ડ રાજસ્થાન રોયલ્સની ટીમના નામે હતો અને 13 વર્ષ બાદ ટીમે આ રેકોર્ડમાં વધુ સુધારો કર્યો છે.

બટલરનું શાનદાર ફોર્મ ચાલુ - IPL-2022માં જોશ બટલરનું શાનદાર ફોર્મ ચાલુ, બટલરે આ સિઝનની ત્રીજી સદી અને IPL કરિયરની ચોથી સદી ફટકારી. બટલરે માત્ર 65 બોલમાં 9 ચોગ્ગા અને 9 છગ્ગાની મદદથી 116 રન બનાવ્યા હતા. બટલરે અગાઉ મુંબઈ અને કોલકાતા સામે પણ સદી ફટકારી હતી. બટલર IPLમાં સૌથી વધુ સદી ફટકારનારની યાદીમાં સંયુક્ત ત્રીજા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. ક્રિસ ગેલ (06) અને વિરાટ કોહલી (05)એ આઈપીએલમાં તેના કરતા વધુ સદી ફટકારી છે. આ સિવાય એક સિઝનમાં સૌથી વધુ 4 સદી ફટકારવાનો રેકોર્ડ વિરાટ કોહલીના નામે છે. ત્યારબાદ બટલરનો નંબર આવે છે, જેણે આ સિઝનમાં અત્યાર સુધી ત્રણ સદી ફટકારી છે. જો બટલર આ ફોર્મ સાથે રમવાનું ચાલુ રાખશે તો ટૂંક સમયમાં આ રેકોર્ડ પણ તેના નામે થઈ જશે. બટલર હાલમાં આ સિઝનમાં 491 રન સાથે ટોપ પર છે.

રાજસ્થાને 222 રન બનાવ્યા - પડિક્કલના આઉટ થયા બાદ બેટિંગ કરવા આવેલા કેપ્ટન સંજુ સેમસને દિલ્હીના બોલરોની સિક્સ બચાવી હતી. સંજુએ માત્ર 19 બોલમાં 46 રન બનાવ્યા જેમાં 3 સિક્સ અને 5 ફોર સામેલ હતી. સંજુ સેમસને બટલર સાથે મળીને બીજી વિકેટ માટે 47 રન જોડ્યા હતા. રાજસ્થાને 20 ઓવરમાં 2 વિકેટ ગુમાવીને 222 રન બનાવ્યા હતા. જે આ સિઝનનો સર્વોચ્ચ સ્કોર છે. રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે દિલ્હીનો કોઈ બોલર ટકી શક્યો નહોતો. ખલીલ અહેમદ અને મુસ્તાફિઝુર રહેમાને એક-એક વિકેટ લીધી પરંતુ મોટાભાગના બોલરોનો ઈકોનોમી રેટ 10થી ઉપર રહ્યો.

દિલ્હીની સારી શરૂઆત- રાજસ્થાન દ્વારા આપવામાં આવેલા 223 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરવા ઉતરેલા દિલ્હીના ઓપનર પૃથ્વી શો અને ડેવિડ વોર્નરે શરૂઆત કરી હતી, પરંતુ 43 રનના ટીમ સ્કોર પર ડેવિડ વોર્નર 5મી ઓવરમાં પ્રખ્યાત કૃષ્ણાના બોલ પર આઉટ થયો હતો. વોર્નરે 14 બોલમાં 1 સિક્સ અને 5 ફોરની મદદથી 28 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. વોર્નરના આઉટ થયા બાદ ક્રિઝ પર આવેલ સરફરાઝ ખાન તેની આગલી જ ઓવરમાં માત્ર એક રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યો હતો. આ પછી પૃથ્વી શો અને કેપ્ટન ઋષભ પંતે ત્રીજી વિકેટ માટે 51 રન જોડ્યા હતા પરંતુ પૃથ્વી શૉ 10મી ઓવરના છેલ્લા બોલ પર 37 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગયો હતો, તે સમયે દિલ્હીનો સ્કોર 10 ઓવરમાં 99 રનમાં ત્રણ રન હતો.

પંત અને લલિતના પ્રયાસો અપૂરતા - દિલ્હીની ટીમને 10 ઓવરમાં 124 રનની જરૂર હતી. ક્રિઝ પર પંત અને લલિત યાદવની જોડી હતી. પંત 24 બોલમાં 44 રન બનાવીને આઉટ થયો, ત્યારે ટીમનો સ્કોર 124 રન હતો. આ પછી અક્ષર પટેલ માત્ર એક રન બનાવીને શાર્દુલ ઠાકુર 10 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યો હતો. લલિત યાદવ જ્યારે 19મી ઓવરમાં 2 છગ્ગા અને 3 ચોગ્ગાની મદદથી 37 રન બનાવીને આઉટ થયો ત્યારે લાગતું હતું કે દિલ્હીની ટીમ આસાનીથી હારી જશે પરંતુ કેટલાક ટ્વિસ્ટ આવવાના બાકી હતા.

ફેમસ ક્રિષ્નાની 19મી ઓવર - 18 ઓવર પછી દિલ્હીની ટીમનો સ્કોર 6 વિકેટે 186 રન હતો. રોવમેન પોવેલે 16 રન બનાવ્યા અને લલિત યાદવ 37 રન બનાવ્યા બાદ ક્રિઝ પર હાજર હતા અને કેપ્ટન સંજુ સેમસને બોલ ફેમસ ક્રિષ્ણા તરફ ફેંક્યો અને તે કેપ્ટનની અપેક્ષાઓ પર ખરો ઉતર્યો. કૃષ્ણાની 19મી ઓવરની વિકેટ મેડન હતી. કૃષ્ણાએ ઓવરના ત્રીજા બોલ પર લલિત યાદવને પેવેલિયનનો રસ્તો બતાવ્યો. પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાની આ ઓવર દિલ્હીની હારનું સૌથી મોટું કારણ બની હતી કારણ કે છેલ્લી ઓવરમાં બીજો ટ્વિસ્ટ આવ્યો હતો.

આ પણ વાંચો: IPL 2022 : IPLની પોઈન્ટ ટેબલની સ્થીતી શુ છે, જાણો તે અંગે...

છેલ્લી ઓવરમાં રોમાંચ અને ડ્રામા - મેચની છેલ્લી ઓવરમાં રોમાંચ ત્યારે આવ્યો જ્યારે દિલ્હીની ટીમને 6 બોલમાં 36 રનની જરૂર હતી અને બેટ્સમેન રોવમેન પોવેલે ઓવરના પહેલા 3 બોલમાં 3 સિક્સર ફટકારી. ત્રીજો બોલ કે જેના પર પોવેલે સિક્સર ફટકારી તે ફુલ ટોસ હતો અને ડગઆઉટમાં બેઠેલી દિલ્હીની ટીમે આ બોલ સામે વાંધો ઉઠાવ્યો અને અમ્પાયરને તેને નો બોલ કહેવા કહ્યું. પરંતુ ફિલ્ડ અમ્પાયરોએ તેમ કર્યું ન હતું. જે બાદ દિલ્હીના કેપ્ટન ઋષભ પંતે બંને બેટ્સમેનોને પરત બોલાવવાનો સંકેત આપ્યો હતો, જો બેટ્સમેનો પરત ન ફર્યા તો ટીમ સ્ટાફને બેટ્સમેનોને મેદાનમાં ડગઆઉટમાં પાછા લાવવા માટે મોકલવામાં આવ્યા હતા પરંતુ ફિલ્ડ અમ્પાયરે તેમ કર્યું ન હતું.મે આપ્યુ. વાસ્તવમાં જો ફુલ ટોસ બોલ કમરથી ઉપર હોય તો તેને નો-બોલ કહેવામાં આવે છે પરંતુ અમ્પાયરની નજરમાં તે નો-બોલ નહોતો.

રાજસ્થાનની બોલિંગ- રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે પ્રખ્યાત કૃષ્ણાએ શ્રેષ્ઠ બોલિંગ કરી, પ્રખ્યાતે 4 ઓવરમાં માત્ર 22 રન આપ્યા અને દિલ્હી માટે 3 વિકેટ લીધી. રવિચંદ્રન અશ્વિને બે વિકેટ લીધી હતી જ્યારે મેકકોય અને ચહલે એક-એક બેટ્સમેનને પેવેલિયન મોકલ્યા હતા.

પોઈન્ટ ટેબલ - આ જીત સાથે રાજસ્થાન રોયલ્સ પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોપ પર પહોંચી ગઈ છે. રાજસ્થાને 7માંથી 5 મેચ જીતીને 10 પોઈન્ટ મેળવ્યા છે. તેમજ દિલ્હીની ટીમ આ હાર બાદ છઠ્ઠા સ્થાને છે, દિલ્હીના 7 મેચમાં 3 જીત સાથે 8 પોઈન્ટ છે. રાજસ્થાન રોયલ્સ ઉપરાંત ગુજરાત ટાઇટન્સ, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સની ટીમો પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોપ ચારમાં સામેલ છે. જ્યારે 2 મેચ જીત્યા બાદ, ચેન્નાઈ 9મી અને 7મી મેચ પછી પણ પ્રથમ જીતની રાહ જોઈને પોઈન્ટ ટેબલમાં છેલ્લા સ્થાને છે.