હૈદરાબાદઃ IPL 2022માં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે સતત 7મી હાર (Mumbai Indians lost for the 7th time in a row) બાદ નવો શરમજનક રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. આઈપીએલના ઈતિહાસમાં આવું પ્રથમ વખત બન્યું છે, જ્યારે કોઈ ટીમ સતત તેની પ્રથમ 7 મેચ હારી હોય.

IPL 2022 : પોઈન્ટ ટેબલની સ્થીતી શુ જાણો

મુંબઈની આ સતત 7મી હાર: આ પહેલા દિલ્હી ડેવર ડેવિલ્સ (દિલ્હી કેપિટલ્સ) વર્ષ 2013માં તેમની પ્રથમ સળંગ 6 મેચો અને વર્ષ 2019માં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર હારી હતી, જ્યારે તેમની 7મી મેચમાં જીત થઈ હતી. મુંબઈની આ સતત 7મી હાર પછી, તેના હજુ પણ 0 પોઈન્ટ છે અને તેનો નેટ રન રેટ પણ -0.892 પર પહોંચી ગયો છે. તે 10માં સ્થાન પર છે.

સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર: ગુજરાતની ટીમ રન રેટના સંદર્ભમાં વધુ સારી છે અને તેથી તે ટોચ પર છે. આ પછી ત્રીજાથી પાંચમા ક્રમની ટીમો (RR, LSG અને SRH) માટે 4-4 જીત સાથે 8-8 પોઈન્ટ છે. રાજસ્થાનના ખેલાડીઓએ પર્પલ અને ઓરેન્જ કેપ જાળવી રાખી છે. આરઆરનો યુઝવેન્દ્ર ચહલ આ સિઝનમાં 17 વિકેટ સાથે સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર છે. તે જ સમયે, રાજસ્થાન રોયલ્સના ઓપનર જોસ બટલર આ સિઝનમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર બેટ્સમેનોમાં ટોચ પર યથાવત છે.

જોસ બટલર પાસે ઓરેન્જ કેપ

ક્રમ બેટ્સમેન મેચ રન 1 જોસ બટલર 6 375 2 કેએલ રાહુલ 7 265 3 ફાફ ડુ પ્લેસિસ 7 250

યુઝવેન્દ્ર ચહલે પર્પલ કેપ કરી હતી કબજે