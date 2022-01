હૈદરાબાદઃ સોનું અને ચાંદી એ કિંમતી ધાતુઓ (Gold and silver are an integral part of our culture) છે, જે ભારતીયો સાથે અસ્પષ્ટ રીતે જોડાયેલા છે. રોકાણના દૃષ્ટિકોણથી આ તે છે, જે સૌથી વધુ લોકોને આકર્ષે છે. આથી ગોલ્ડ ઈટીએફ (Gold ETFs have been gaining popularity) તેમના લોન્ચ થયા ત્યારથી લોકપ્રિયતા મેળવી રહ્યા છે. તેઓ તમને સીધા સોનું ખરીદ્યા વિના ETFમાં રોકાણ કરવાની મંજૂરી આપે છે. હવે બજાર સિલ્વર ઈટીએફ (Invest in Silver ETFs) (સિલ્વર એક્સચેન્જ ટ્રેડેડ ફંડ્સ)થી ભરપૂર છે.

સિલ્વર ETF ફંડ (Silver ETF Fund): નવી ટેકનિકો 5G, ઈલેક્ટ્રિક વાહનો અને ગ્રીન એનર્જીમાં ચાંદીનો ઉપયોગ વધારી રહી છે. આ એટલા માટે છે. કારણ કે, ધાતુ વીજળીનું સારું વાહક છે. આ પૃષ્ઠભૂમિમાં ભવિષ્યમાં ચાંદીની માગમાં વધારો થવાની સંભાવના (Invest in Silver ETFs) છે. માર્કેટ રેગ્યુલેટર SEBIએ રોકાણકારોને વળતર આપવાના ઉદ્દેશ સાથે નાના રોકાણકારો માટે તકો (Opportunities for small Investors) પૂરી પાડવાનો નિર્ણય કર્યો છે.

ઘણી ફંડ કંપનીઓ સિલ્વર ETF લોન્ચ કરવા તૈયાર

આ માટે તેણે સપ્ટેમ્બર 2021માં સિલ્વર મંજૂર ETF માટે મંજૂરી (Invest in Silver ETFs) આપી હતી ત્યારબાદ તેણે નવેમ્બરમાં મોડલિટીની જાહેરાત કરી હતી. આને અનુરૂપ ઘણી ફંડ કંપનીઓ નવા વર્ષમાં સિલ્વર ઈટીએફ લોન્ચ (Invest in Silver ETFs) કરવા તૈયાર છે. પ્રથમ ફંડ ICICI પ્રુડેન્શિયલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાંથી ICICI સિલ્વર ETF નામ હેઠળ (ICICI Silver ETF launhed) ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યું હતું. તમે તેમાં ઓછામાં ઓછા 100 રૂપિયાનું રોકાણ કરી શકો છો અને નવી ફંડ ઓફર (NFOs) 19 જાન્યુઆરી સુધી ઉપલબ્ધ રહેશે.

મ્યુચ્યૂઅલ ફંડના ઓડિટરે આપવો પડે છે રિપોર્ટ

વધુમાં સિલ્વર ઈટીએફ (Invest in Silver ETFs) ચાંદી અને ચાંદી સંબંધિત યોજનાઓમાં 95 ટકા સુધી રોકાણ કરશે. તમે 99.9 ટકા ગુણવત્તા સાથે 30 કિલો ચાંદીના બાર ખરીદી શકો છો અને આ ચાંદી લંડન બુલિયન માર્કેટ એસોસિએશનના (Silver London Bullion Market Association) ગુણવત્તા ધોરણોને પૂર્ણ કરતી હોવી જોઈએ. SEBIએ પારદર્શકતા માટે તેને ફરજિયાત બનાવ્યું છે. તેવી જ રીતે ફંડ કંપનીઓએ સિલ્વર ઈટીએફના (Invest in Silver ETFs) મૂલ્ય માટે કસ્ટોડિયનો પાસે રાખેલા આ ચાંદીના ભંડારને નિયમિતપણે તપાસવા જોઈએ. જ્યારે મ્યુચ્યૂઅલ ફંડના ઓડિટરે દર 6 મહિને તેનો રિપોર્ટ ફંડ ટ્રસ્ટીઓને સુપરત કરવાનો હોય છે.

ચાંદીમાં રોકાણ (Invest in Silver ETFs) અત્યાર સુધી માત્ર મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) દ્વારા જ શક્ય બન્યું છે. જોકે, આ ફ્યૂચર્સ રોકાણનો અભિગમ દરેક માટે શક્ય નથી. ખૂબ કુશળ હોવું જોઈએ, પરંતુ તમે સિલ્વર ETF (Invest in Silver ETFs) સાથે 100 રૂપિયા સુધીનું રોકાણ પણ કરી શકો છો. તેઓ ચાંદીની સીધી ખરીદી કરવાની જરૂરિયાતને ટાળે છે. ચાંદીને ઈલેક્ટ્રોનિક રીતે ખરીદી અને સંગ્રહિત કરી શકાય છે. આ એકમો ઓછા ખર્ચે ચલાવી શકાય છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, તમે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે (બજારના કલાકો દરમિયાન) તેમને વેચી શકશો. સામાન્ય રીતે ચાંદીની કિંમત પ્રદેશના આધારે બદલાય છે, પરંતુ ETF (invest in Silver ETFs)માં સંપૂર્ણ પારદર્શકતા છે.

નિયમિત મ્યુચ્યૂઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવા માટે ડિમેટ એકાઉન્ટ જરૂરી નથી. જોકે, ETFમાં (Invest in Silver ETFs) વ્યવહારો માટે ડિમેટ અને ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટની જરૂર પડે છે, પરંતુ ટૂંક સમયમાં ફંડ કંપનીઓ સિલ્વર ફંડ ઓફ ફંડ્સ પણ બહાર પાડશે. આથી અમે ડિમેટ એકાઉન્ટ વગર સિલ્વર ETFમાં રોકાણ (Invest in Silver ETFs) કરી શકીએ.

ક્યારે કેટલી ચાંદી ખરીદવામાં આવી, જુઓ

વર્ષ 2020માં ઔદ્યોગિક હેતુઓ માટે 79,816 કરોડ રૂપિયાની કિંમતની ચાંદીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે ઘરેણાં તરીકે 34,985 કરોડ રૂપિયાની ચાંદી અને 38,711 કરોડ રૂપિયા રોકાણ માટે ખરીદવામાં આવી હતી. જોકે, ચાંદીમાં વધઘટ વધુ રહેવાની શક્યતા છે. લાંબા ગાળે વળતર શું હશે. તે અંગે યોગ્ય વિશ્લેષણ ઉપલબ્ધ નથી. જો તમે રોકાણ કરવા માગતા હોવ તો નિષ્ણાતો તમને યોગ્ય કિંમતે ખરીદવા અને યોગ્ય સમયે વેચવાની વ્યૂહરચનાનું પાલન કરવાની સલાહ આપે છે. તે જ સમયે કુલ રોકાણના 5 ટકાથી વધુ ફાળવણી ન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.