કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ શુક્રવારે રાજધાની લખનઉ આવશે

વિધાનસભા ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને વિવિધ સંગઠનાત્મક બેઠકો

શાહ પાર્ટીના એલઈડી પ્રચાર વાહનોને પણ ફ્લેગ ઓફ કરશે

લખનઉ: ભારતીય જનતા પાર્ટીના પૂર્વ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ (Home Minister Amit Shah )શુક્રવારે રાજધાની લખનઉ (The capital is Lucknow)આવી રહ્યા છે. અમિત શાહ યુપીમાં ચૂંટણીની તૈયારીઓને(Election preparations in UP ) આગળ વધારવા સહિત અન્ય સંગઠનોના પ્રચારમાં સામેલ થશે. શાહ લખનૌમાં આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીને(Assembly elections) ધ્યાનમાં રાખીને વિવિધ સંગઠનાત્મક બેઠકો કરશે. તેઓ પાર્ટીની સદસ્યતા અભિયાનની પણ શરૂઆત કરશે.

કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ લખનઉ આવશે

પૂર્વ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને કેન્દ્રીય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ શુક્રવારે સવારે 10:30 વાગ્યે ચૌધરી ચરણ એરપોર્ટ (Chaudhary Charan Airport)લખનૌ પહોંચશે. જ્યાં પાર્ટીના કાર્યકરો દ્વારા શાહનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવશે.યુપી બીજેપીએ જણાવ્યું છે કે અમિત શાહ સવારે 11 વાગ્યે એરપોર્ટથી ડિફેન્સ એક્સપો ગ્રાઉન્ડ સેક્ટર 17 વૃંદાવન યોજનાના સ્થળે પહોંચશે. જ્યાં તેઓ પાર્ટીની સદસ્યતા અભિયાનની શરૂઆત કરશે. આ સાથે અવધ પ્રદેશના સત્તા કેન્દ્રો કન્વીનર અને પ્રભારી સંબોધશે. શાહ પાર્ટીના એલઈડી પ્રચાર વાહનોને પણ ફ્લેગ ઓફ કરશે.

રાજ્ય સરકારના પ્રધાનો પણ હાજર રહેશે

આ પ્રસંગે પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ અને પ્રદેશ પ્રભારી રાધા મોહન સિંહ, કેન્દ્રીય પ્રદાન અને ચૂંટણી પ્રભારી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન, મુખ્યપ્રધાન યોગી આદિત્યનાથ, પાર્ટીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ સ્વતંત્ર દેવ સિંહ, નાયબ મુખ્યપ્રધાન કેશવ પ્રસાદ મૌર્ય, ડૉ. શર્મા, રાજ્ય મહાસચિવ (સંગઠન) સુનીલ બંસલ સાથે પક્ષના અન્ય અધિકારીઓ અને રાજ્ય સરકારના પ્રધાનો પણ હાજર રહેશે.

ચૂંટણીની તૈયારીઓ પર પણ વિચાર અને વ્યૂહરચના

આ પછી પૂર્વ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ બપોરે 1 વાગ્યે ઈન્દિરા ગાંધી ફાઉન્ડેશન ગોમતીનગર પહોંચશે અને વરિષ્ઠ કાર્યકરોની બેઠકને સંબોધિત કરશે. બેઠકમાં પૂર્વ ધારાસભ્યો, પૂર્વ સાંસદો, લોકસભા ચૂંટણી 2019માં લોકસભાના પ્રભારી અને કન્વીનર સામેલ થશે. આ પછી કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન શાહ પાર્ટીના રાજ્ય મુખ્યાલય આવશે અને રાજ્યના પ્રભારી-કમ-પ્રભારી, રાજ્ય ચૂંટણી પ્રભારી-સહ-પ્રભારી અને અન્ય પક્ષના હોદ્દેદારો સાથે બેઠક કરશે. ચૂંટણીની તૈયારીઓ પર પણ વિચાર અને વ્યૂહરચના ઘડશે.

