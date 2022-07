ન્યૂઝ ડેસ્ક: દેશના આગામી રાષ્ટ્રપતિ કોણ (Who will be the Next President of country) હશે, એ સવાલનો જવાબ મળી ગયો અને દ્રૌપદી મુર્મુની જીતથી નક્કી થઈ ગઈ છે. મતલબ કે દેશને પહેલીવાર આદિવાસી રાષ્ટ્રપતિ મળશે. મતગણતરી બાદ નવા રાષ્ટ્રપતિ 25 જુલાઈએ શપથ (New president will be sworn in on July 25) લેશે. આ માટેની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. દેશના મુખ્ય ન્યાયાધીશ રાષ્ટ્રપતિને શપથ લેવડાવશે. જો કોઈ કારણોસર મુખ્ય ન્યાયાધીશ હાજર ન રહી શકે, તો રાષ્ટ્રપતિ સુપ્રીમ કોર્ટના સૌથી વરિષ્ઠ ન્યાયાધીશની સામે શપથ લે છે.

રાષ્ટ્રપતિ કઈ રીતે લે છે શપથ? 25 જુલાઈએ જ શા માટે યોજાય છે સમારોહ

પહેલા જાણો રાષ્ટ્રપતિ શા માટે 25 જુલાઈએ જ શપથ લે છે? : દેશમાં 26 જાન્યુઆરી 1950ના રોજ પ્રજાસત્તાક અમલમાં આવ્યો. એ જ દિવસે ડૉ.રાજેન્દ્ર પ્રસાદ દેશના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ બન્યા હતા. ત્યાં સુધી દેશમાં લોકસભાની ચૂંટણી થઈ ન હતી. 1951-52માં પ્રથમ વખત લોકસભા અને રાજ્ય વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ યોજાઈ હતી. આ પછી રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી હતી. ડૉ. રાજેન્દ્ર પ્રસાદ 13 મે 1952ના રોજ જીતીને ફરી આ પદ પર પહોંચ્યા હતા. 1957માં ડૉ.પ્રસાદ સતત બીજી વખત જીતીને રાષ્ટ્રપતિ બન્યા હતા. ડૉ.પ્રસાદ 12 વર્ષ સુધી આ પદ પર રહ્યા. તેમનો કાર્યકાળ 13 મે 1962 ના રોજ સમાપ્ત થયો અને ડૉ. રાધાકૃષ્ણન દેશના બીજા રાષ્ટ્રપતિ બન્યા હતા. તેણે પોતાનો કાર્યકાળ પૂરો કર્યો હતો.

ડૉ. ઝાકિર હુસૈન દેશના ત્રીજા રાષ્ટ્રપતિ બન્યા હતા : પાંચ વર્ષ પછી, 13 મે, 1967ના રોજ, ડૉ. ઝાકિર હુસૈન દેશના ત્રીજા રાષ્ટ્રપતિ બન્યા હતા. ડૉ.હુસૈન તેમનો કાર્યકાળ પૂરો કરી શક્યા ન હતા. 3 મે 1969ના રોજ તેમનું અવસાન થયું હતું. હુસૈનના મૃત્યુ બાદ ઉપરાષ્ટ્રપતિ વીવી ગિરી કાર્યવાહક પ્રમુખ બન્યા હતા. ત્યારબાદ થયેલી રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં ઉમેદવાર બન્યા બાદ તેમણે રાજીનામું આપવું પડ્યું હતું. વીવી ગિરીના રાજીનામા બાદ સુપ્રીમ કોર્ટના તત્કાલીન મુખ્ય ન્યાયાધીશ મોહમ્મદ હિદાયતુલ્લાને કાર્યકારી રાષ્ટ્રપતિ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ, વીવી ગિરી 24 ઓગસ્ટ 1969ના રોજ નવા રાષ્ટ્રપતિ બન્યા હતા. ગિરીએ તેમનો કાર્યકાળ પૂર્ણ કર્યો હતો.

1974ના રોજ ફખરુદ્દીન અલી અહેમદ નવા રાષ્ટ્રપતિ બન્યા હતા : ગીરી બાદ 24 ઓગસ્ટ 1974ના રોજ ફખરુદ્દીન અલી અહેમદ નવા રાષ્ટ્રપતિ બન્યા હતા. અહેમદ કાર્યકાળ પૂર્ણ ન કરનાર બીજા પ્રમુખ બન્યા હતા. 11 ફેબ્રુઆરી 1977ના રોજ તેમનું અવસાન થયું. અહેમદના મૃત્યુ બાદ ઉપરાષ્ટ્રપતિ બીડી જટ્ટી કાર્યવાહક પ્રમુખ બન્યા હતા. જે બાદ ચૂંટણી યોજાઈ હતી. ચૂંટણી પછી, 25 જુલાઈ 1977 ના રોજ, નીલમ સંજીવા રેડ્ડી દેશના નવા રાષ્ટ્રપતિ બન્યા હતા. ત્યારથી, દરેક રાષ્ટ્રપતિએ તેમનો કાર્યકાળ પૂર્ણ કર્યો છે. આ કારણોસર, 25 જુલાઈએ, નવા રાષ્ટ્રપતિ શપથ લેશે. ત્યારથી, 25 જુલાઈના રોજ નવ રાષ્ટ્રપતિઓએ શપથ લીધા છે.

હવે જાણો રાષ્ટ્રપતિ શું લેશે શપથ? : હું (નામ) ભગવાનના શપથ લઉં છું કે હું ભારતના રાષ્ટ્રપતિ પદનો નિષ્ઠાપૂર્વક ઉપયોગ કરીશ અને મારી શ્રેષ્ઠ ક્ષમતાથી બંધારણ અને કાયદાનું જતન, રક્ષણ અને બચાવ કરીશ અને હું ભારતના લોકોની સેવા કરીશ. "અને હું કલ્યાણ ચાલુ રાખીશ." રાષ્ટ્રપતિના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ ઉપરાંત ઉપરાષ્ટ્રપતિ, વડાપ્રધાન, લોકસભાના અધ્યક્ષ, રાજ્યસભાના ઉપાધ્યક્ષ, કેન્દ્રીયપ્રધાન અને અન્ય ઘણી હસ્તીઓ હાજરી આપશે.

બંધારણમાં શપથ સમારોહનો ક્યાં છે ઉલ્લેખ ? : બંધારણીય પદાધિકારીઓના શપથનો ઉલ્લેખ ભારતના બંધારણની અનુસૂચિ 3 માં છે. જોકે, તેમાં રાષ્ટ્રપતિ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ અને રાજ્યના રાજ્યપાલોના શપથનો ઉલ્લેખ નથી. આ બંધારણીય હોદ્દાઓ માટે શપથ સમારોહનો ઉલ્લેખ અલગ લેખોમાં કરવામાં આવ્યો છે. ઉદાહરણ તરીકે, કલમ 60માં રાષ્ટ્રપતિના શપથનો ઉલ્લેખ છે, ઉપરાષ્ટ્રપતિના શપથનો ઉલ્લેખ કલમ 69માં છે અને રાજ્યપાલના શપથનો ઉલ્લેખ કલમ 159માં છે.