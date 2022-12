હમીરપુર (હિમાચલ પ્રદેશ): જરૂરિયાત એ તમામ આવિષ્કારોની જનની (Necessity is the mother of all inventions)છે. જે ધોરણ 8 ની વિદ્યાર્થિની એકમજીત કૌર માટે ફિટ કરે છે, જે શાળાએ જતા વિદ્યાર્થીઓ માટે બહુવિધ સુવિધાયુક્ત બેગ વિકસાવવા (Ekamjeet Kaur made multi facility school bag) આગળ આવી હતી. આ બહુહેતુક બેગ બનાવવાનો વિચાર ત્યારે આવ્યો જ્યારે એકમજીતે બસની રાહ જોતી વખતે શાળાના(he got thought while on bus stop) બાળકો જે મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા હતા તેનો અનુભવ કર્યો.

દરરોજ અભ્યાસક્રમના પુસ્તકો ધરાવતી સ્કૂલ બેગના રૂપમાં ભારે સાધનસામગ્રી સાથે રાખવાથી બાળકોની ઉર્જા નીકળી જશે. હવે ખૂબ જ જરૂરી રાહત આપીને, વિદ્યાર્થીઓ સ્કૂલ બેગને ઘૂંટવાને બદલે, તેને બેસવા માટે ખુરશીમાં ફેરવી (Ekamjeet school bag can be converted into chair) શકે છે. નવી વિકસિત સ્કૂલ બેગ શાળાના બાળકો માટે એક વરદાન રૂપ બની છે. ઇન્સ્પાયર સ્ટાન્ડર્ડ એવોર્ડ સ્કીમ નામની જિલ્લા-સ્તરની હરીફાઈમાં ભાગ લેતી વખતે એકમજીત તેની નવી વિકસિત સ્કૂલ બેગ નિષ્ણાતો દ્વારા ચકાસણી માટે લાવ્યો. તેણીના ઉત્પાદનને નિષ્ણાતો તરફથી પ્રશંસા મળી અને તેઓએ તેણીની નવી શોધમાં કેટલાક વધુ ફેરફારો પણ સૂચવ્યા.

શોધ વિશે જણાવતા એકમજીતે કહ્યું, "મારા મનમાં આ વિચાર ત્યારે આવ્યો જયારે હું સ્ટોપ પર સ્કૂલ બસની રાહ જોતી વખતે વિદ્યાર્થીઓને જે પીડા સહન કરી રહી હતી તે જોઈ રહ્યો હતો. તેઓ ભારે બેગ લઈ જાય છે. હવે આ નવી વિકસિત બેગમાં બદલી શકાય છે. બેસવાના હેતુ માટે ફોલ્ડ કરી શકાય તેવી ખુરશી. હવે વિદ્યાર્થીઓ બસ માટે મુશ્કેલી વિના રાહ જોઈ શકશે." "આ ઉપરાંત બેગ સાથે વ્હીલ્સ પણ જોડાયેલા હોય છે જે સરળતાથી લગાડવા માટે સરળ સપાટી પર મૂકી શકાય છે. બેગમાં રેઈનકોટ રાખવા માટે હોલ્ડર પણ હોય છે. બેગની કિંમત 500 થી 1000 સુધીની પરવડે તેવી હશે'

જિલ્લા કક્ષાની વૈજ્ઞાનિક હરીફાઈના નિરીક્ષક સુધીર ચંદેલે જણાવ્યું (Obsever Sudhir Chandel speaks about school bag) હતું કે, "આ સ્કૂલ બેગનું મોડલ અનોખું છે અને તેની બહુહેતુક ઉપયોગિતા છે. તે શાળાએ જતા વિદ્યાર્થીઓને મોટી રાહત આપશે. બેગ બનાવતી વખતે તેને રાખવા માટે સ્ટીલના સળિયાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. હળવા. ખર્ચ મુજબ પણ તે તદ્દન પોસાય છે."