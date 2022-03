જમ્મુ-કાશ્મીર: જમ્મુ-કાશ્મીરના પુલવામામાં આતંકવાદીઓ અને સુરક્ષા દળો વચ્ચે (Terrorists in Pulwama) અથડામણ શરૂ થઈ છે. મળતી માહિતી મુજબ સેનાએ નૈના વિસ્તારમાં આતંકીઓને ઘેરી લીધા છે. આ ઉપરાંત બંને તરફથી (Shooting in Jammu and Kashmir) ગોળીબાર ચાલુ છે.

એક આતંકવાદીની ધરપકડ

8 માર્ચે સુરક્ષા દળોએ જમ્મુ-કાશ્મીરના બારામૂલા અને પુલવામા જિલ્લામાં લશ્કર-એ-તૈયબાના (LeT) ચાર આતંકવાદીઓની ધરપકડ કરી હતી. મળતી માહિતી મુજબ સુરક્ષા દળોએ કાર્યવાહી કરી હતી. સોપોરના રફિયાબાદના નદી હાલના વિસ્તારને કોર્ડન કરીને સર્ચ ઓપરેશન (Search Operation in Rafiabad of Sopore) શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે સર્ચ દરમિયાન પ્રતિબંધિત સંગઠન લશ્કર-એ-તૈયબાના એક આતંકવાદીના (Terrorist Associates Arrested) સહયોગીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

