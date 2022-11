ન્યુઝ ડેસ્ક: આફ્રિકન ગામ ગુજરાતના પ્રખ્યાત ગીરના જંગલની મધ્યમાં (Africa in gujrat) આવેલું છે, જે જાંબુર તરીકે ઓળખાય છે. અહીં રહેતા સિદ્દી આદિવાસીઓ મૂળ આફ્રિકાના બંતુ સમુદાયના છે. આજે પણ આફ્રિકન રીત-રિવાજોની ઝલક તેમની સભ્યતા અને સંસ્કૃતિમાં જોવા મળે છે. તેમનો એક પરંપરાગત નૃત્ય 'ધમાલ' ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે. જેને પ્રવાસીઓ આનંદથી માણી રહ્યા છે.

60 હજાર સિદ્દીઓમાંથી કેટલા ઇસ્લામિક: મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, સિદ્દીઓ એક મજબૂત આફ્રિકન વંશ સાથેની આદિજાતિ છે, જે ગુજરાત, કર્ણાટક અને આંધ્ર પ્રદેશમાં જોવા મળે છે. તે પોર્ટુગીઝ દ્વારા ગુલામ તરીકે દક્ષિણ એશિયામાં લાવવામાં આવ્યા હોવાનું કહેવાય છે, ભારતમાં 60 હજાર સિદ્દીઓમાંથી (how many Siddis in India) મોટાભાગના ઇસ્લામ ધર્મ પાળે છે. બહુ ઓછી સંખ્યામાં લોકો પણ હિંદુ ધર્મને અનુસરે છે. સિદ્દીઓ ભારતમાં સદીઓથી વસવાટ કરે છે, તેઓ શાહી સેનાઓ અને સલ્તનતમાં મહત્વપૂર્ણ હોદ્દા ધરાવે છે. આજે, આદિજાતિના યુવાનો દ્વારા પરંપરાગત "ધમાલ" નૃત્યનું આધુનિક પ્રદર્શન તેમની શક્તિ અને અગ્નિ સંસ્કારોને વધુ પ્રદર્શિત કરે છે.

ઓલિમ્પિક ગેમ્સમાં મજબૂત બનવું: ઓક્ટોબર 2021 માં સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત (SAG)એ 2024 પેરિસ ઓલિમ્પિક માટે સમુદાયના 48 પુરુષો અને 38 મહિલાઓને શોર્ટલિસ્ટ કર્યા હતા. આ ઉમેદવારો તાલીમ મેળવી રહ્યા છે અને જુડો, એથ્લેટિક્સ જેવા ક્ષેત્રોમાં તેમની રમતની પ્રતિભાને નિખારવાની તક મળશે. જો કે, આ પ્રદેશમાં હોસ્પિટાલિટી કંપનીઓ (Hospitality companies) સમુદાયને મદદ કરવા માટે તેમનું યોગદાન આપી રહી છે. 1000 આઇલેન્ડ હોટેલ્સ અને રિસોર્ટ્સ સામુદાયિક જોડાણના ચાર સ્તંભો - શ્રમ દાન, આરોગ્યસંભાળ, સામાજિક ગ્રંથો અને કૃષિ ઉત્પાદન દ્વારા સિદ્દીના જીવનને સમૃદ્ધ બનાવી રહ્યા છે.