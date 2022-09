હૈદરાબાદ: એક મુસ્લિમ વ્યક્તિએ તેલંગાણાના હૈદરાબાદમાં ગણેશની મૂર્તિ સ્થાપિત (Muslim man has installed a Ganesha idol in Hyderabad) કરી છે, જે શહેરના ભાગોમાં તણાવના તાજેતરના અહેવાલો વચ્ચે સાંપ્રદાયિક સૌહાર્દ અને ભાઈચારાનું ચિત્રણ કરે છે. રામ નગરના રહેવાસી મોહમ્મદ સિદ્દીકી નામના વ્યક્તિએ તેના મિત્રો સાથે ગણેશ મૂર્તિની સ્થાપના કરી હતી. પંડાલને ભવ્ય રોશની અને તોરણોથી શણગારવામાં આવ્યો હતો. મોહમ્મદ સિદ્દિકે કહ્યું કે, દરેકે સાથે રહેવું જોઈએ એવો સંદેશ આપવા માટે તેઓ 18 વર્ષથી ગણેશનું સ્થાપન કરી રહ્યા છે.

251 કિલોના લાડુ અમારા મિત્રોમાં પણ હિંદુ અને મુસ્લિમ ભેદભાવની લાગણી નથી, તેઓ અમારી મસ્જિદમાં આવે છે. મારા મિત્રો હિંદુ છે અને જ્યારે હું ઇફ્તાર કરું છું ત્યારે તેઓ તેમાં ભાગ લે છે. હું ગણેશની મૂર્તિ સ્થાપિત (muslim installs ganesh idol in hyderabad) કરવા માટેની તમામ પરવાનગી લઉં છું, મેં અન્નદાન પણ કર્યું હતું. આ કાર્યથી મારા વિસ્તારના લોકો મને ખૂબ માન આપે છે. તેમણે કહ્યું કે, લાડુ 251 કિલોના છે અને ઉપર હનુમાન અને ગરુડ ઉડી રહ્યા છે. તેથી અમે 9મા દિવસે ગણેશની મૂર્તિનું વિસર્જન કરીશું.

હિન્દુ અને મુસ્લિમો સાથે મળ્યા તેમના એક મિત્ર વર્ધન રેડ્ડીએ જણાવ્યું કે, તેઓ L.B. નગરથી ભગવાન ગણેશના આશીર્વાદ લેવા આવ્યા હતા. દર વર્ષે અમે અહીં આવીને મૂર્તિના દર્શન કરીએ છીએ. મૂર્તિ ખૂબ સારી છે અને પૂજા કર્યા પછી સારી વસ્તુઓ થવા લાગે છે. એક મુસ્લિમ વ્યક્તિ મૂર્તિ સ્થાપિત કરે છે. હિન્દુ અને મુસ્લિમો સાથે મળીને આ તહેવાર (Hindus and Muslims celebrate the festival together) ઉજવે છે અને તેઓ આવીને અમારા તહેવારો ઉજવે છે, અમે પણ જઈને તેમના તહેવારો ઉજવીએ છીએ.

જાતિ કે ધાર્મિક ભેદ નથી વેંકટેશ શર્માએ જણાવ્યું કે, મિત્રોનું જૂથ 12 વર્ષથી ગણેશ ચતુર્થીના (Ganesh Chaturthi 2022) દિવસે મૂર્તિની સ્થાપના કરે છે અને તેઓ પૂજામાં પણ ભાગ લે છે. ગણેશ ચતુર્થી પર ગણેશ મૂર્તિની સ્થાપનાને 12 વર્ષ થયા છે. અહીં બધા મિત્રો સાથે મળીને ઉજવણી કરે છે. સિદ્દીકી માત્ર મૂર્તિની સ્થાપના જ નથી કરતા પણ પૂજામાં પણ ભાગ લે છે. અમીર અને ગરીબની કોઈ લાગણી વિના, તેઓ તહેવાર ઉજવે છે. અહીં આપણે કોઈ જાતિ કે ધાર્મિક ભેદ જોઈ શકતા નથી.