જમ્મુ જમ્મુ કાશ્મીરના જમ્મુ જિલ્લામાં બુધવારે મોડી સાંજે ગોળીબારમાં (Firing In Jammu) એક પોલીસકર્મી ઈજાગ્રસ્ત (Constable Was Injured In Firing) થયો હતો અને એક પાકિસ્તાની કેદીનું મોત (Pakistani Prisoner Killed In Firing) થયું હતું. પોલીસે તેના ટ્વિટર પેજ પર જણાવ્યું હતું કે, એક પાકિસ્તાની (આતંકવાદી) મોહમ્મદ અલી હુસૈન ઉર્ફે કાસિમ/જહાંગીર, જે જેલમાં હતો, તે ટોફ ગામમાં આંતરરાષ્ટ્રીય બોર્ડર પાસે અરનિયા સેક્ટરમાં પોલીસ દ્વારા શસ્ત્ર પુનઃપ્રાપ્તિ ઓપરેશનમાં સામેલ હતો. પોલીસે તેના ટ્વિટર પેજ પર જણાવ્યું હતું કે, બંનેની બદલી કરવામાં આવી હતી. તેને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં ઈજાગ્રસ્ત આતંકીએ દમ તોડી દીધો હતો.

આ પણ વાંચો જમ્મુ-કાશ્મીરમાં બિહારી મજૂરની ગોળી મારીને કરી હત્યા

પાકિસ્તાની કેદી મુહમ્મદ અલી હુસૈન પાકિસ્તાની કેદી મુહમ્મદ અલી હુસૈન ડ્રોન હથિયારને તોડી પાડવામાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે, કારણ કે તે લશ્કરનો કમાન્ડર છે. પોલીસ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, તેણે અરનિયામાં શસ્ત્રો છોડવામાં તેની ભૂમિકા સ્વીકારી હતી અને તેણે બે સ્થળોનો પર્દાફાશ કર્યો હતો જ્યાં તેણે કહ્યું હતું કે છોડેલા હથિયારો છુપાવવામાં આવ્યા હતા.

પોલીસ કોન્સ્ટેબલને થઈ ઈજા એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ સાથે પોલીસની ટીમ પાકિસ્તાની કેદીને ખુલ્લી જગ્યાઓ પર લઈ ગઈ. પ્રથમ સ્થાન પર કોઈ જપ્તી કરવામાં આવી ન હતી, પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ નજીક અર્નિયાના ટોફ ગામમાં બીજા સ્થાને એક પેકેટ દફનાવવામાં આવ્યું હતું. જો કે, જ્યારે પેકેટ ખોલવામાં આવી રહ્યું હતું, ત્યારે પાકિસ્તાની કેદીએ પોલીસકર્મીની રાઈફલ છીનવી લીધી હતી અને પોલીસ પર ગોળીબાર કરીને ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જેમાં એક પોલીસ કોન્સ્ટેબલને ઈજા થઈ હતી. જવાબી ગોળીબારમાં કેદી ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો. બંને ઈજાગ્રસ્તોને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં પાકિસ્તાની કેદીએ ઈજાઓ સાથે દમ તોડી દીધો હતો. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, બૉમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વૉડ જપ્ત કરાયેલા શસ્ત્રો અને દારૂગોળાના પેકેટને સંભાળી રહી છે.

આ પણ વાંચો જમ્મુ કાશ્મીરમાં આતંકીઓ વચ્ચે ઘર્ષણ, 3 જવાનો શહીદ, બે આતંકવાદીઓ ઠાર