હૈદરાબાદ: ગણેશ ચતુર્થીની (Ganesh Chaturthi 2022) ઉજવણીના ભાગરૂપે, 17,000 નારિયેળનો ઉપયોગ કરીને ઇકો-ફ્રેન્ડલી ગણેશ મૂર્તિ બનાવવામાં આવતા હૈદરાબાદના લોકો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની ગઈ છે. મીડિયો સાથે વાત કરતા એક આયોજક કુમારે જણાવ્યું હતું કે, ગણેશ પંડાલ વિવિધ થીમ્સ સાથે ઉત્કૃષ્ટ રીતે સજ્જ છે. કેરળના એક કલાકારે નારિયેળથી બનેલા ગણેશ (eco friendly ganesh idol) પંડાલને શણગારવા માટે હૈદરાબાદ સુધી મુસાફરી કરી હતી.

"ગણેશ જે નારિયેળથી બનેલા છે, તે ખરેખર હૈદરાબાદના લોકો પર આકર્ષણ જમાઈ રહ્યા છે. હું દરેકને PoP મૂર્તિઓ ખરીદવાથી દૂર રહેવાનું સૂચન કરું છું. આપણી આસપાસ સલામત વાતાવરણ રાખવા માટે, આપણા બધા માટે ઇકો-ફ્રેન્ડલી મૂર્તિઓ ખરીદવાનું અનુસરવું મહત્વપૂર્ણ છે," કુમારે કહ્યું.

8 દિવસનો સમય લાગ્યો: "લોકોમાં નારિયેળ સાથે જુદી જુદી લાગણીઓ જોડાયેલી છે. નારિયેળનો ઉપયોગ અનેક પ્રસંગોએ કરવામાં આવે છે. તેના પ્રકાશમાં, અમે નારિયેળથી ભગવાન ગણેશની મૂર્તિ બનાવી છે. અમે 17,000 નારિયેળનો ઉપયોગ (idol made up of coconut over 17000) કરીને આ ગણેશ બનાવ્યા અને તેને પૂર્ણ કરવામાં 8 દિવસનો સમય લાગ્યો," તેમણે જણાવ્યું હતું.

લોઅર ટેન્ક બૂંદ ધર્મશાળા હૈદરાબાદના રહેવાસી અનૂપે જણાવ્યું હતું કે, દર વર્ષે શહેર પર્યાવરણને અનુકૂળ ગણેશ મૂર્તિને પ્રોત્સાહન આપે છે અને અન્ય સ્થળોએથી પ્રવાસીઓ મૂર્તિ જોવા માટે અહીં આવે છે.