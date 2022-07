ઉત્તર પ્રદેશના: એટા જિલ્લામાં દલિતોને મંદિરમાં પૂજા કરતા રોકવામાં (temple in Etah) આવી રહ્યા છે. સોમવારે અહીં મોટી સંખ્યામાં દલિતો એકઠા થયા (Demonstration of Dalit samaj in Etah) હતા અને સમગ્ર મામલાની ફરિયાદ કરવા માટે જિલ્લા અધિકારીની (Prohibition on worshiping in the temple of Etah) કચેરીએ પહોંચ્યા હતા. આ પછી રોષે ભરાયેલા દલિત સમાજના લોકો કલેક્ટર (Etah Jatav Samaj) પરિસરમાં ગયા અને ત્યાં ઉગ્ર પ્રદર્શન કર્યું.

દલિક લોકોને મંદિરમાં પૂજા કરતા અટકાવ્યા: આ સમગ્ર મામલો એટા જિલ્લાના હિંમતનગર બજેરા (Thana Mirahachi Etah) ગામનો છે. જ્યાં ઉચ્ચ જાતિના લોકો (caste discrimination in etah) દલિક સમાજના લોકોને મંદિરમાં પૂજા કરતા અટકાવી રહ્યા છે. સોમવારે જિલ્લા અધિકારીની ઓફિસમાં એકઠા થયેલા જાટવ સમુદાયના લોકોએ ગામના રહેવાસી દયાશંકર સહિત ઘણા પ્રભાવશાળી લોકો પર મંદિર પર કબજો કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. જાટવ સમાજના લોકોનું કહેવું છે કે, ગામના ઉચ્ચ જ્ઞાતિના લોકોએ મંદિરના આશ્રમ પર ગેરકાયદેસર કબજો જમાવ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે તેઓએ મંદિર પરિસરમાં વૃક્ષો અને છોડ વાવ્યા છે. આ વૃક્ષો ગામના ઉચ્ચ જાતિના લોકોએ કાપી નાખ્યા હતા. જ્યારે તેઓ પૂજા કરવા જાય છે, ત્યારે તેઓ તેમને આવવાની મનાઈ કરે છે.

મંદિરમાં પૂજા કરવાની છૂટ: મંદિરના પૂજારી મથુરા પ્રસાદે જણાવ્યું છે કે, મંદિર સરકારી જમીન પર બનેલ છે અને આ મંદિરમાં આશ્રમ પણ બનાવવામાં આવ્યો છે. ગામમાં રહેતા લોધી સમાજના લોકોએ છેલ્લા 8 દિવસથી મંદિર અને આશ્રમ પર કબજો જમાવ્યો છે ન તો તેમને મંદિરમાં પૂજા કરવાની છૂટ છે, અને ન તો જાટવ સમાજના લોકોને પૂજા કરવા દે છે. મહંત કહે છે કે, જ્યારે તેઓ પૂજા કરવા જાય છે ત્યારે તેમની સાથે અભદ્ર વર્તન કરે છે. આ બાબતને લઈને તમામ ગામના લોકો એકઠા (dalits are forbidden to worship) થયા અને ડીએમ ઓફિસમાં જઈને માહિતી આપી. મંદિર અને આશ્રમને કબજામાંથી મુક્ત કરવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠી છે. દરેકને મંદિરમાં પૂજા કરવાની છૂટ હોવી જોઈએ. મંદિરના મહંતનું કહેવું છે કે, તેણે બે દિવસ પહેલા 112 નંબર પર ફોન કર્યો હતો. આ પછી પોલીસ આવી અને બે લોકોને લઈ ગઈ, પરંતુ બાદમાં બંને ચાલ્યા ગયા હતા. સીઓ સાહેબ પણ આવ્યા અને એ લોકોને મળીને ચાલ્યા ગયા.

MLA પર જાતિ મતનો આરોપ: ગામના રહેવાસી રામસેવકે પ્રદેશ ધારાસભ્ય વીરેન્દ્ર સિંહ લોધી પર આરોપ લગાવ્યો છે કે, ધારાસભ્યો કહે તમે અમને ક્યાં વોટ આપ્યો. તેમને લોધી અને રાજપૂતોના વોટ મળ્યા છે. પછી તેઓ ધારાસભ્ય બન્યા. આ સંબંધમાં અધિક પોલીસ અધિક્ષક ધનંજય સિંહ કુશવાહાએ જણાવ્યું છે કે, આ મામલો તેમના ખ્યાલમાં નથી. બીજી તરફ એડીએમ પ્રશાસન આલોક કુમાર સાથે વાત કરવામાં આવી તો તેમણે જણાવ્યું કે હિંમતનગર બજેરા ગામના કેટલાક લોકો આવ્યા હતા. તેણે શિવ મંદિર પર કબજો કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. આ કેસમાં રેવન્યુ અને પોલીસની ટીમ બનાવીને પતાવટ કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે.