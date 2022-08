બર્મિંગહામઃ કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2022 (Commonwealth Games 2022) માં ભારતે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. ભારતે આ વખતે કુલ 61 મેડલ જીત્યા. જેમાં 22 ગોલ્ડ, 16 સિલ્વર અને 23 બ્રોન્ઝ મેડલ સામેલ છે. બેડમિન્ટન મહિલા સિંગલ્સની ફાઇનલ (Badminton Women's Singles Final Match) માં પીવી સિંધુની જીત (PV Sindhu wins) સાથે, ભારતે સોમવારે કોમનવેલ્થ ગેમ્સના ઇતિહાસમાં (History made by India) તેનો 200મો ગોલ્ડ મેડલ (Gold Medal) મેળવ્યો છે.

બર્મિંગહામ ગેમ્સમાં, ભારતે 22 ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા અને તેની કુલ ગોલ્ડ મેડલ સંખ્યા 203 પર પહોંચી ગઈ છે. સિંધુ બેડમિન્ટન મેન્સ સિંગલ્સ (Badminton Men's Singles) માં લક્ષ્ય સેન પછી જ્યારે મેન્સ ડબલ્સ (Men's Doubles) માં સાત્વિકસાઈરાજ રેન્કીરેડ્ડી (Satviksairaj Rankireddy) અને ચિરાગ સેને (Chirag Sene) ગોલ્ડ જીત્યો. ત્યારે અચંતા શરથ કમલે (Achanta Sharath Kamle) ટેબલ ટેનિસ (Table tennis) માં ગોલ્ડ મેડલ જીતીને ઈતિહાસ રચ્યો હતો.

કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં કુલ ગોલ્ડ મેડલની સંખ્યામાં ઓસ્ટ્રેલિયા (1003 Gold Medal) ટોચ પર છે, જ્યારે ઈંગ્લેન્ડ (773) બીજા અને કેનેડા (510) ત્રીજા સ્થાને છે. ભારતે 1958માં કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં પ્રથમ ગોલ્ડ જીત્યો હતો. આ ગોલ્ડ સુપ્રસિદ્ધ દોડવીર મિલ્ખા સિંહે જીત્યો હતો. ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં ભારતે દરેક કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે (Did not participate in 1962 and 1986). આ કિસ્સામાં, દિલ્હીમાં 2010ની કોમનવેલ્થ ગેમ્સ ભારત માટે સૌથી સફળ રહી હતી, જેમાં તેણે 38 ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા હતા.