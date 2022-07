દેહરાદૂન: ઉત્તરાખંડના નૈનીતાલ પ્રાણી સંગ્રહાલયના વાઘ-વાઘણ હવે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વતન ગજરાતના જામનગર પ્રાણી સંગ્રહાલયની (Reliance zoo gujarat ) શોભા વધારશે. અત્યાર સુધી આ વાઘ નૈનીતાલના ગોવિંદ બલ્લભ પંત પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં પ્રવાસીઓના આકર્ષણનું કેન્દ્ર હતા, પરંતુ હવે તેમને ગુજરાતમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવ્યા છે. જેના પર કોંગ્રેસે કટાક્ષ કર્યો (Congress Targets on Govt for transfer of two tigers ) છે. કોંગ્રેસે કટાક્ષના સ્વરમાં કહ્યું કે 'તેઓ ફક્ત લેવાનુ જાણે છે, તેમની પાસે આપવા માટે કંઈ નથી'.

માહિતી અનુસાર, 2 એપ્રિલ 2022થી વાઘના ટ્રાન્સફરની પ્રક્રિયા (tigers from Nainital Zoo to Jamnagar Zoo ) ચાલી રહી હતી. જેની પ્રક્રિયા તાજેતરમાં પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. ચીફ વાઈલ્ડલાઈફ વોર્ડનની પરવાનગી મળ્યા બાદ બંને વાઘને અહીંથી ખસેડવામાં આવ્યા છે. ગુજરાતમાંથી આ બંને વાઘને લેવા માટે એક વિશેષ ટીમ અને વાહન નૈનીતાલ પહોંચી હતી. તમને જણાવી દઈએ કે, રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ ગુજરાતના જામનગરમાં વિશ્વનું સૌથી મોટું પ્રાણી સંગ્રહાલય બનાવવા જઈ રહી છે.

શિખા અને બેતાલ ગયા ગુજરાતઃ આ વાઘ નૈનીતાલના પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં (transfer of two tigers from Nainital Zoo) લાંબા સમયથી હાજર હતા. જે વાઘને જામનગર લાવવામાં આવ્યા છે, તેમાં 3 વર્ષની વાઘણ શિખા અને 16 વર્ષનો વાઘ બેતાલનો સમાવેશ થાય છે. બંને વાઘે પ્રવાસીઓની સાથે ઝૂ ઓથોરિટીને પણ મોહિત કરી દીધા હતા. પ્રાણીસંગ્રહાલય પ્રશાસનના જણાવ્યા અનુસાર, શિખા મનુષ્યો સાથે મૈત્રીપૂર્ણ વર્તન કરતી હતી.

શિખાને 3 વર્ષ પહેલા નૈનીતાલના કિશનપુરથી બચાવી લેવામાં આવી હતી. તેણી તેના પરિવારથી અલગ થઈ ગઈ હતી. જેને રાણીબાગના રેસ્ક્યુ સેન્ટરમાં રાખવામાં આવ્યો હતો. બાદમાં તેને નૈનીતાલ ઝૂમાં લાવવામાં આવ્યો હતો. 14 વર્ષની બેતાલ સાથે પણ આવું જ છે. કુમાઉ સ્થિત બેતાલઘાટમાં વાયરમાં ફસાઈ જતાં બેતાલને પણ ઈજા થઈ હતી. જેને રેસ્ક્યુ ટીમ દ્વારા સારવાર આપી નૈનીતાલ ઝૂમાં મોકલવામાં આવી હતી. ત્યારથી આ બંને વાઘ નૈનીતાલ પ્રાણીસંગ્રહાલયને શણગારી રહ્યા હતા.

ડીએફઓએ જણાવ્યું સામાન્ય પ્રક્રિયાઃ નૈનીતાલના ડીએફઓ ચંદ્રશેખર જોશીએ જણાવ્યું કે આ પ્રકારની પ્રક્રિયા સૌ પ્રથમ ડીએફઓ બિજુલાલ ટીઆરના કાર્યકાળ દરમિયાન શરૂ થઈ હતી. આ વાઘને પણ ચીફ વાઈલ્ડ લાઈફ વોર્ડન તરફથી પરવાનગી પત્ર મળ્યા બાદ જ જામનગરની ટીમને સોંપવામાં આવ્યા છે. જોષી કહે છે કે આ પહેલીવાર નથી, આ પહેલા પણ આ રીતે અન્ય સ્થળોએ પ્રાણીઓનું ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું છે. જેથી વાઘના સંરક્ષણ અને તેમની સંખ્યા વધારવા માટે સારી પહેલ કરી શકાય. ઉત્તરાખંડમાં જંગલી પ્રાણીઓની કોઈ કમી નથી. હાલમાં, નૈનીતાલ ઝૂમાં વધુ 3 વાઘ છે, જેને પ્રવાસીઓ માટે રાખવામાં આવ્યા છે.

કોંગ્રેસે કહ્યું- બે વાઘ કેમ? ઉત્તરાખંડમાંથી બધા લોઃ ઉત્તરાખંડમાંથી વાઘ ગુજરાતમાં ગયા ત્યારે કોંગ્રેસને પણ વિરોધ કરવાનો મોકો મળ્યો. પ્રદેશ અધ્યક્ષ કરણ મહરાએ તેને ઉત્તરાખંડનું શોષણ ગણાવ્યું છે. તેઓ કહે છે કે ભાજપ હોય કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જ જાણે છે કે ઉત્તરાખંડમાંથી કેવી રીતે લેવું, તેમને કઈ રીતે આપવું તે આવડતું નથી. તેમણે કહ્યું કે જ્યારે કેદારનાથમાં આફત આવી ત્યારે પીએમ મોદીએ માત્ર ફોટો પાડવાનું કામ કર્યું હતું. કેન્દ્ર સરકારે અત્યાર સુધી જીએસટીના પૈસા આપ્યા નથી અને હવે ઉત્તરાખંડમાંથી બે વાઘને રિલાયન્સના પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં લઈ જવાનો કિસ્સો પણ એ જ દર્શાવે છે.