નવી દિલ્હીમાં કોંગ્રેસ સંસદીય દળની યોજાઈ બેઠક

બેઠકમાં સોનિયા ગાંધીના મોદી સરકાર પર પ્રહાર

ખેડૂતો મુદ્દે સરકાર અસંવેદનશીલઃ સોનિયા ગાંધી

નવી દિલ્હીઃ કોંગ્રેસ સંસદીય દળની બેઠક યોજાઈ (Congress Parliamentary Party Meeting 2021) છે, જેમાં સોનિયા ગાંધીએ મોદી સરકાર પર પ્રહાર (Congress president Sonia Gandhi attack on Modi government) કર્યાં હતાં. તેમણે કહ્યું હતું કે, નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વવાળી કેન્દ્ર સરકાર ખેડૂતો મુદ્દે અસંવેદનશીલ (The central government is insensitive to the issue of farmers) છે. સાથે જ સોનિયા ગાંધીએ કહ્યું હતું કે, બોર્ડર સાથે જોડાયેલા મુદ્દા પર પણ સંસદમાં વિસ્તૃત (Debate in Parliament on border issues) ચર્ચા થવી જોઈએ.

