દેહરાદૂન: ઉત્તરાખંડ સરકારે સોમવારે કેદારનાથ ફિલ્મના મુખ્ય અભિનેતા સ્વર્ગસ્થ સુશાંત સિંહ રાજપૂતના નામ પરથી સેલ્ફી પોઈન્ટ બનાવવાનો વિચાર રજૂ કર્યો (sushant rajput selfie point in kedarnath) હતો, જેનો કોંગ્રેસે સખત વિરોધ કર્યો (selfie point in kedarnath) હતો. સરકારે કહ્યું છે કે, દિવંગત અભિનેતાના ચાહકો અને કેદારનાથની મુલાકાત લેનારા પ્રવાસીઓ વચ્ચે કેદારનાથમાં આ બિંદુએ તેમની તસવીરો લઈ શકાય છે, પરંતુ કોંગ્રેસે કહ્યું કે, ધાર્મિક સ્થળ પર આવી જગ્યા બનાવવી અયોગ્ય હશે.

કેદારનાથમાં સેલ્ફી પોઈન્ટ: ઉત્તરાખંડના પર્યટનપ્રધાન સતપાલ મહારાજે (selfie point in kedarnath to pay tribute to sushant) કહ્યું કે, રાજ્યના પ્રવાસન વિભાગને આ મુદ્દે યોજના બનાવવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. કેદારનાથમાં સેલ્ફી પોઈન્ટ બનાવવાનું વિચાર્યું છે રાજપૂત, જેમણે તે જગ્યાએ સારી ફિલ્મ બનાવી હતી. પ્રધાને મીડિયાને કહ્યું કે, અમે તેમની તસવીર અહીં મૂકીને તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માંગીએ છીએ. તેમણે તેમના વિભાગને બોલીવુડના ફિલ્મ નિર્માતાઓને ઉત્તરાખંડમાં ફિલ્મો બનાવવાની તકો શોધવા માટે આમંત્રિત કરવા કહ્યું છે, કારણ કે તેનાથી રાજ્યમાં પ્રવાસનને વેગ મળશે.

પ્રધાનના પ્રસ્તાવને અયોગ્ય ગણાવ્યો: કેદારનાથમાં 2013ના પ્રલય પછી, સુશાંત સિંહ રાજપૂત અને સારા અલી ખાન સ્ટારર કેદારનાથ 2018માં બનાવવામાં આવી (bjp vs cong over selfie point in kedarnath ) હતી અને આ ફિલ્મનુ કેદારનાથ અને નજીકના વિસ્તારોમાં વ્યાપકપણે શૂટિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. આ ફિલ્મમાં રાજપૂતે એક એવા માણસની ભૂમિકા ભજવી હતી જે ભક્તોને પીઠ પર બાંધેલી ખુરશી (પાલકી) પર મંદિરમાં લઈ જતો હતો. કોંગ્રેસના મહાસચિવ અને ઉત્તરાખંડના પૂર્વ મુખ્યપ્રધાન હરીશ રાવતે ધાર્મિક સ્થળ પર માનવ માટે સ્મારક બનાવવાના પ્રધાનના પ્રસ્તાવને અયોગ્ય ગણાવ્યો હતો.

પર્યટનની અનંત શક્યતાઓ: રાવતે પૂછ્યું, "ભગવાન શિવના નિવાસસ્થાન કેદારનાથ જેવા સ્થળે માનવ સ્મારક બનાવવાનો અર્થ શું છે? ભગવાન કેદાર અને ભગવાન બદ્રીનાથ જ્યાં રહે છે, એવી જગ્યા બનાવીને તમે શું કરવા માંગો છો?" રાજ્યના મુખ્યપ્રધાન તરીકેના મારા કાર્યકાળ દરમિયાન મેં કેદારનાથનો અભ્યાસ કર્યો હતો, મને ત્યાં પર્યટનની અનંત શક્યતાઓ જોવા મળી હતી, પરંતુ ઊંડું ધ્યાન કર્યા પછી, મને સમજાયું કે તે એક આધ્યાત્મિક સ્થળ છે, તેની અનન્ય પરંપરાગત મૂરિંગ્સ છે અને હું તેની સાથે છેડછાડ છું