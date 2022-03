લખનઉ : યુપી વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામોએ (UP Assembly Election 2022) મુખ્ય પ્રધાન યોગીના તમામ ટીકાકારોની બોલતી બંધ કરી દીધી છે. પરિણામ આવે તે પહેલા લોકો અનુમાન લગાવી રહ્યા હતા કે, સપા ગઠબંધન ભાજપ ગઠબંધનને ટક્કર આપશે. ઘણા લોકો એવું પણ કહી રહ્યા હતા કે, મુખ્ય પ્રધાન યોગીની નોઈડા મુલાકાત પણ તેમના પતનનું કારણ બની શકે છે. પરંતુ મુખ્ય પ્રધાન યોગીએ આ બધી અંધશ્રદ્ધાઓને ફગાવીને સાબિત કરી દીધું છે કે છેતરપિંડીથી કંઈ થતું નથી, કર્મ જ મુખ્ય છે.

યુપીની અટવળો અવળી પડી

ઉત્તર પ્રદેશમાં ભાજપ સરકાર બનાવશે તેવું લાગી રહ્યું છે. શરૂઆતના વલણોમાં ભાજપે બહુમતીના જાદુઈ આંકને પાર કરી લીધો છે. જ્યારે સત્તાના ગલિયારાઓમાં એવી ચર્ચા હતી કે, સમાજવાદી પાર્ટી ભાજપને કડક ટક્કર આપશે. પરંતુ આ થઈ શક્યું નહીં. સપા સુપ્રીમો અખિલેશ યાદવની ફોર્મ્યુલા ફરી એક વાર નિષ્ફળ સાબિત થઈ છે.

યોગીએ કહ્યું હતું કે, હું આ મિથક તોડીશ

અત્યાર સુધી ઉત્તર પ્રદેશના રાજકીય ગલિયારામાં એવી ચર્ચા હતી કે, જે કોઈ મુખ્યપ્રધાન નોઈડામાં (CM of UP in Noida) આવે છે. તેને ફરીથી સત્તાની ખુરશી નથી મળતી. આ બાબતને એક રીતે પડકારતાં મુખ્ય પ્રધાન યોગીએ તે માન્યતાને તોડવાની વાત કરી હતી. છેલ્લા 37 વર્ષની વાત કરીએ તો યુપીના રાજકારણમાં અત્યાર સુધી એવો કોઈ નેતા સતત બે ટર્મ સુધી મુખ્ય પ્રધાન પદ પર રહી શક્યો નથી. પરંતુ આમ કરીને યોગીએ પોતાનો રાજકીય દબદબો વધુ વધાર્યો છે.

નોઈડાની માન્યતા પણ નિષ્ફળ ગઈ

વસ્તીની દૃષ્ટિએ ભારતના સૌથી મોટા રાજ્ય ઉત્તર પ્રદેશની (UP 2022 Election Campaign highlights) રાજનીતિમાં ત્રણ દાયકાઓથી વધુ એક દંતકથા હતી. એટલે કે જે પણ મુખ્યપ્રધાન નોઈડામાં આવે છે. તેની ખુરશી જતી રહે છે. તે ફરી સત્તાની આસન પર બેસતો નથી. ઉત્તર પ્રદેશમાં આ મિથક 1988થી બનેલી છે. જ્યારે તત્કાલીન મુખ્ય પ્રધાન વીર બહાદુર સિંહ પહેલીવાર નોઈડા આવ્યા હતા. અને તેઓ આગામી ચૂંટણી હારી ગયા હતા. તેમના પછી, નારાયણ દત્ત તિવારી મુખ્યપ્રધાન બન્યા અને 1989 માં નોઈડાના સેક્ટર 12 માં નેહરુ પાર્કનું ઉદ્ઘાટન કરવા ગયા. થોડી વાર પછી તેમની ખુરશી જતી રહી.

મુખ્યપ્રધાનની ખુરશી છીનવાઈ ગઈ

આ પછી કલ્યાણ સિંહ અને મુલાયમ સિંહ યાદવનો નંબર આવે છે. એમની સાથે પણ એવું જ થયું. તેઓ નોઈડા પણ આવ્યા અને તેમના હાથમાંથી મુખ્યપ્રધાનની ખુરશી છીનવાઈ ગઈ. ત્યારથી આ મિથકનો જન્મ થયો. આ મિથક વધુ મજબૂત થઈ જ્યારે માયાવતીને નોઈડામાં પાર્ક બનાવવામાં આવ્યો, ત્યારબાદ તેઓ ફરીથી સત્તામાં ન આવ્યા. નોઈડાની માન્યતાને કારણે જ એસપી સુપ્રીમો અખિલેશ યાદવ મુખ્યપ્રધાન તરીકે અહીં ક્યારેય ગયા નથી.

માયાવતીએ નોઈડા આવવાની હિંમત કરી

આ માન્યતાએ રાજ્યના મુખ્ય પ્રધાનમાં (Akhilesh Yadav vs Yogi Adityanath) ખળભળાટ મચાવ્યો હતો. વર્ષ 2000ની એક ઘટનાએ પણ તેની પુષ્ટિ કરી હતી. વાસ્તવમાં તે સમયે રાજનાથ સિંહ ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્ય પ્રધાન હતા. તેઓ DND ફ્લાયઓવરનું ઉદ્ઘાટન કરવા માંગતા હતા. પરંતુ નોઈડા આવવા માંગતા ન હતા. તેઓ નોઈડા ગયા અને દિલ્હીથી જ પ્લાયઓવરનું ઉદ્ઘાટન કર્યું .જોકે તેની ખુરશી હજુ પણ ગઈ. વર્ષ 2011માં તત્કાલીન મુખ્ય પ્રધાન માયાવતીએ નોઈડા આવવાની હિંમત કરી હતી, ત્યારબાદ 2012ની ચૂંટણીમાં તેઓ હારી ગયા હતા. આ ચૂંટણીમાં સમાજવાદી પાર્ટીને પ્રચંડ બહુમતી મળી અને અખિલેશ યાદવ મુખ્યપ્રધાન બન્યા.

યોગી આદિત્યનાથે નોઈડાથી અંતર બનાવી રાખ્યું

બીજી તરફ મુખ્ય પ્રધાન યોગી આદિત્યનાથની વાત કરીએ તો સરકાર બનાવ્યા બાદ તેમણે પણ થોડા સમય માટે નોઈડાથી અંતર બનાવી રાખ્યું હતું. પરંતુ તેઓ કાલકાજી મેટ્રો લાઇનના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે નોઇડા આવ્યા હતા. જે બાદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ મુખ્ય પ્રધાન યોગીના વખાણ કર્યા હતા.

મુખ્ય પ્રધાન યોગી આ મિથક પર વિશ્વાસ કરતા ન હતા

જોકે મુખ્ય પ્રધાન યોગી આ મિથક પર વિશ્વાસ કરતા ન હતા. મુખ્યપ્રધાન બનતાની સાથે જ તેમણે 16 મહિનામાં 75 જિલ્લાઓની મુલાકાત લીધી હતી. નોઈડાની વાત કરીએ તો 2017થી લઈને અત્યાર સુધીમાં તે લગભગ 20 વખત નોઈડા થઈ ચુક્યા છે. આ રીતે, આઝાદી બાદ નોઈડાની મુલાકાતમાં કોઈ પણ મુખ્ય પ્રધાન તેમની સાથે સરખાવી શક્યા નથી. છેવટે તેણે સાબિત કર્યું કે તે અંધશ્રદ્ધા છે, તેનાથી વધુ કંઈ નથી.