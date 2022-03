નવી દિલ્હીઃ રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચેના ભીષણ યુદ્ધ વચ્ચે ચીનના વિદેશ મંત્રી વાંગ યીએ (Chinese Foreign Minister Wang Yi) કહ્યું કે, તાઈવાન ચીનનો અભિન્ન અંગ છે અને આખરે માતૃભૂમિમાં પરત ફરશે. તેમના આ નિવેદને ત્રીજા વિશ્વ યુદ્ધનો સંકેત (Signs of Third World War) આપ્યો છે. જો ચીન આ સ્ટેન્ડ પર ચાલુ (Chinese FM says Taiwan will eventually return) રહે છે, તો શક્ય છે કે વિશ્વ બીજા મુકાબલોનું સાક્ષી બની શકે.

ચીનના વિદેશ મંત્રીનું ટ્વીટ

યુ.એસ.માં કેટલાક દળો તાઈવાનની હિમાયત કરનારાઓને પ્રોત્સાહિત કરે છે

તેમણે કહ્યું કે, યુ.એસ.માં કેટલાક દળો તાઈવાનની સ્વતંત્રતાની હિમાયત કરનારાઓને પ્રોત્સાહિત કરે છે, જેનાથી વન ચાઈના સિદ્ધાંતને પડકારવામાં આવે છે. ચીન અમેરિકાના વધતા દબાણની પૃષ્ઠભૂમિ સામે રાષ્ટ્રીય સાર્વભૌમત્વનો નિશ્ચિતપણે બચાવ કરશે અને તમામ સંભવિત પગલાં લેવા તૈયાર છે. ફેબ્રુઆરીમાં ચીને તેની સામે જવાબી કાર્યવાહી કરવાનું નક્કી કર્યું હતું.

ચીને તાઈવાનની એરસ્પેસમાં ઘૂસણખોરી કરી હતી

આ પહેલા પણ ચીને તાઈવાનની એરસ્પેસમાં ઘૂસણખોરી કરી હતી. થોડા દિવસો પહેલા ચીનનું એક ફાઈટર જેટ તાઈવાનના એર ડિફેન્સ આઈડેન્ટિફિકેશન ઝોન (ADIZ)માં પ્રવેશ્યું હતું. છેલ્લા મહિનામાં ચીન તરફથી આ બીજી ઘૂસણખોરી હતી. તાઈવાનના સંરક્ષણ મંત્રાલયે માહિતી આપી હતી કે, પીપલ્સ લિબરેશન આર્મી એર ફોર્સના શેનયાંગ J-16 ફાઈટર એરક્રાફ્ટે ADIZ ના દક્ષિણ પશ્ચિમ ખૂણામાં ઉડાન ભરી હતી.

જવાબમાં તાઈવાને તેનું વિમાન મોકલ્યું અને રેડિયો ચેતવણી જારી કરી

તેના જવાબમાં તાઈવાને તેનું વિમાન મોકલ્યું અને રેડિયો ચેતવણી જારી કરી. આ સાથે એર ડિફેન્સ મિસાઈલ સિસ્ટમ તૈનાત કરવામાં આવી હતી. છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં, 8 ચીની સૈન્ય એરક્રાફ્ટને આઇડેન્ટિફિકેશન ઝોનમાં ટ્રેક કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં 3 ફાઇટર એરક્રાફ્ટ, 3 સર્વેલન્સ એરક્રાફ્ટ અને 2 હેલિકોપ્ટરનો સમાવેશ થાય છે. ADIZ એ એવો વિસ્તાર છે, જે દેશના એરસ્પેસની બહાર વિસ્તરેલો છે. જ્યાં કોઈપણ વિમાને પ્રવેશતા પહેલા તેની માહિતી એર ટ્રાફિક કંટ્રોલર્સને આપવાની હોય છે.

તાઈવાનને લઈને શા માટે વિવાદ છે

જો અહેવાલો પર વિશ્વાસ કરવામાં આવે તો (Why is there a dispute about Taiwan) ચીનનું માનવું છે કે, તાઈવાન એક એવો પ્રાંત છે, જે આખરે એક દિવસ ફરીથી ચીનનો ભાગ બની જશે. બીજી તરફ તાઈવાન પોતાને એક આઝાદ દેશ માને છે, તેનું પોતાનું બંધારણ છે અને તે લોકો દ્વારા ચૂંટાયેલી સરકાર દ્વારા શાસન કરે છે. તાઇવાન એ દક્ષિણપૂર્વ ચીનના દરિયાકાંઠે લગભગ 100 માઇલ દૂર સ્થિત એક ટાપુ છે. તે પ્રથમ ટાપુની સાંકળમાં હાજર છે, જેમાં ઘણા યુએસ તરફી દેશો સ્થિત છે. આ તમામ ટાપુઓ અમેરિકાની વિદેશ નીતિની દૃષ્ટિએ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.

જો ચીન સત્તા સંભાળે તો શું થશે

જો ચીન તાઈવાન પર કબજો જમાવી લેશે તો તે પશ્ચિમ પેસિફિક મહાસાગરમાં પોતાનું વર્ચસ્વ સ્થાપિત કરશે. જે બાદ ગુઆમ અને હવાઈ દ્વીપ પરના અમેરિકી સૈન્ય મથકને પણ ખતરો ઉભો થઈ શકે છે. જો કે, ચીન દાવો કરે છે કે તેના ઇરાદા સંપૂર્ણપણે શાંતિપૂર્ણ છે.

તાઈવાન કેમ અલગ થયું?

બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી ચીન અને તાઈવાન વચ્ચે અલગતા (Why was Taiwan separated) થઈ હતી. તે સમયે મુખ્ય ભૂમિ ચીનમાં ચીનની કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી ત્યાં સત્તારૂઢ નેશનાલિસ્ટ પાર્ટી સાથે લડી રહી હતી. 1949 માં, માઓ ઝેડોંગની આગેવાની હેઠળની ચીનની કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીએ જીત મેળવી અને રાજધાની બેઇજિંગ પર કબજો કર્યો. તે પછી કુઓમિન્તાંગના લોકો મુખ્ય ભૂમિથી તાઈવાનના દક્ષિણ પશ્ચિમ ટાપુ તરફ ભાગી ગયા, ત્યારથી, કુઓમિન્ટાંગ તાઈવાનમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ પક્ષ રહ્યો છે.

વિશ્વના માત્ર 13 દેશો તાઈવાનને એક અલગ અને સાર્વભૌમ દેશ માને છે

વિશ્વના માત્ર 13 દેશો તાઈવાનને એક અલગ અને સાર્વભૌમ દેશ માને છે. ચીન અન્ય દેશો પર તાઈવાનને માન્યતા ન આપવા માટે રાજદ્વારી દબાણ ધરાવે છે. ચીનનો એવો પણ પ્રયાસ છે, કે અન્ય દેશોએ એવું કંઈ ન કરવું જોઈએ જેનાથી તાઈવાનને અલગ ઓળખ મળે. તાઈવાનના રક્ષા મંત્રીએ તાજેતરમાં કહ્યું હતું કે, ચીન સાથે તેના સંબંધો છેલ્લા 40 વર્ષમાં સૌથી ખરાબ તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે.