ગ્વાલિયર: આખરે, ચિત્તાઓને દેશમાં લાવવાની 70 વર્ષની રાહનો અંત આવ્યો, આફ્રિકન ચિત્તાઓ વિશેષ વિમાન દ્વારા નામિબિયા છોડ્યા બાદ દેશની ધરતી પર ઉતર્યા છે. ગ્વાલિયરના મહારાજપુરા એરવેઝ પર ચિત્તાઓને લઈ જતું વિમાન આવી ગયું છે, હવે ચિત્તાઓને પ્લેનમાંથી હેલિકોપ્ટરમાં ખસેડવામાં આવી રહ્યા છે અને અડધા કલાક પછી આ ચિત્તાઓ કુનો અભયારણ્ય જવા રવાના થશે. કુનો અભયારણ્ય છેલ્લા ઘણા સમયથી તેમની રાહ જોઈ રહ્યું હતું, હવે સમગ્ર રાજ્ય ચિતાના (Cheetah Project India) આગમનની ખુશીમાં ઉજવણીમાં ડૂબી ગયું છે. ચિત્તા લાવવાનું આ વિશેષ વિમાન તેના સમય પ્રમાણે દોઢ કલાક મોડું આવ્યું છે.

70 વર્ષ બાદ નામિબિયાના ચિત્તાએ કર્યો ભારતની ધરતી પર પ્રવેશ, જુઓ વીડિયો

નવા મહેમાનો ગ્વાલિયરથી કુનો નેશનલ પાર્ક જશે: તમને જણાવી દઈએ કે, 16 સપ્ટેમ્બરે આફ્રિકાના નામિબિયાથી 8 ચિત્તાઓને ગ્વાલિયર મોકલવામાં આવ્યા હતા, જે આજે 17 સપ્ટેમ્બરે સવારે લગભગ 8 વાગ્યા સુધીમાં ગ્વાલિયર એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા છે. અહીંથી તેઓને મધ્યપ્રદેશના કુનો પાલપુર નેશનલ પાર્કમાં (Kuno Palpur National Park in Madhya Pradesh) લઈ જવામાં આવશે, જેમાં 5 માદા અને 3 નર ચિત્તાનો (African 8 leopards) સમાવેશ થાય છે. આફ્રિકાથી લાવવામાં આવેલા ચિત્તાની ઉંમર લગભગ 4 થી 6 વર્ષ જણાવવામાં આવી રહી છે.

PM મોદી ચિતાઓના સ્વાગત માટે પહોંચશે: 70 વર્ષ બાદ આફ્રિકન ચિત્તાઓએ ભારતની ધરતીમાં પગ મૂક્યો છે, તમને જણાવી દઈએ કે, PM પોતે આ વિદેશી મહેમાનોના સ્વાગત માટે શ્યોપુરના કુનો નેશનલ પાર્ક પહોંચશે. ચિતાઓના આગમન બાદ હવે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગ્વાલિયર એરવેઝ પર આવવાના છે, જ્યાંથી તેઓ કુનો અભયારણ્ય જવા રવાના થશે. PM મોદી સવારે 9:40 વાગ્યે એરવેઝ પર (PM Modi will arrive to welcome the cheetahs) પહોંચશે અને 9:45 વાગ્યે કુનો અભયારણ્ય માટે રવાના થશે, એરવેઝની અંદર જિલ્લા પ્રશાસનના અધિકારીઓની સાથે ગૃહ પ્રધાન નરોત્તમ મિશ્રા પણ તેમનું સ્વાગત કરવા પહોંચ્યા છે.