નવદા: પ્રખ્યાત અભિનેતા સોનુ સૂદે (Famous Actor Sonu Sood) ફરીથી બિહારની એક છોકરીની મદદ કરી છે. તેમની મદદથી ચાર પગવાળી બાળકી ચૌમુખી (Child with 4 Hand 4 Leg in Nawada ) ની સારવાર મુંબઈમાં શરૂ થવાની છે અને તે બાળકી તેના પરિવાર સાથે મુંબઈ પહોંચી ગઈ છે. ત્યાં પહોંચીને સોનુ સૂદ પોતે તેને અને તેના પરિવારને મળ્યો અને ચૌમુખીના જીવનમાં ટૂંક સમયમાં નવી ખુશીઓ આવવાની વાત કરી. નવાદાના વારિસલીગંજના હેમડા ગામના બસંત પાસવાનની દીકરીને જન્મથી જ ચાર હાથ અને પગ છે. ગરીબીને કારણે બસંત તેની દીકરીની યોગ્ય સારવાર કરાવી શક્યો ન હતો.

ચૌમુખીએ મુંબઈમાં સારવાર શરૂ કરી: બસંતની પુત્રીની સ્થિતિની વાર્તા સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ, ત્યારબાદ અભિનેતા સોનુ સૂદે મદદની ખાતરી આપી અને પરિવાર અને ત્યાંના વડાનો સંપર્ક કર્યો હતો. ફિલ્મ અભિનેતા સોનુ સૂદે બાળકી ચૌમુખીની સર્જરી માટે તેને મુંબઈ બોલાવી હતી. તેના ફોન પર ચાર પગની છોકરી ચૌમુખી (Child with 4 Hand 4 Leg) કુમારી તેના માતા-પિતા અને પંચાયતના વડા સાથે મુંબઈ પહોંચી ગઈ છે. અહીં પરિવારના સભ્યો અભિનેતા સોનુ સૂદને મળ્યા હતા. મુખિયા દિલીપ રાવતે જણાવ્યું કે, સોનુ સૂદે કહ્યું છે કે, બાળકોના સારા શિક્ષણ માટે નવાદામાં વધુ સારી હોસ્પિટલ અને સ્કૂલ બનાવવામાં આવશે. સોનુ સૂદ સતત મારા સંપર્કમાં હતો અને તેની સારવારમાં શક્ય તમામ મદદની ખાતરી આપી હતી. IGIMS બાળકીને લઈને પટના ગયા, પરંતુ ત્યાંના ડોક્ટરે કહ્યું કે આ એક ક્રિટિકલ કેસ છે, આવી સ્થિતિમાં યુવતીની સર્જરી અહીં શક્ય નથી. સોનુ સૂદે પીડિતાના પરિવારના સભ્યોને વીડિયો કોલિંગ દ્વારા કહ્યું કે છોકરી સાથે મુંબઈ આવો, અહીં બધું સારું થઈ જશે. જે બાદ પરિવાર બાળકીને લઈને મુંબઈ પહોંચી ગયો છે અને ટૂંક સમયમાં બધુ સારું થઈ જશે.

સોનુ સૂદ ભગવાન જેવો છે: પીડિત છોકરીના માતાપિતાએ કહ્યું કે, સોનુ સૂદ તેમના માટે ભગવાન સમાન છે, જે તેમના બાળક માટે ઘણું બધું કરી રહ્યો છે. આ પરિવારમાં 5 સભ્યો છે, જેમાં પીડિત છોકરી ચૌમુખી, માતા ઉષા દેવી, પિતા બસંત પાસવાન અને ભાઈ અમિત કુમારનો સમાવેશ થાય છે. માત્ર ચૌમુખીની મોટી બહેન જ સંપૂર્ણ સ્વસ્થ છે. દિવ્યાંગ દંપતી મજૂરી કરીને પોતાના બાળકોનું ધ્યાન રાખી રહ્યા છે. ચાર હાથ અને ચાર પગવાળી છોકરી 'ચૌમુખી કુમારી' ને બોલિવૂડ એક્ટર સોનુ સૂદનો સપોર્ટ મળ્યો (She has the support of Bollywood actor Sonu Sood) છે. તે ચૌમુખીની સારવાર કરાવી રહ્યો છે. તેણે આ અંગે ટ્વીટ કરીને લખ્યું હતું કે, ચિંતાની કોઈ વાત નથી, બાળકીની સારવાર શરૂ થઈ ગઈ (Chaumukhi started treatment in Mumbai) છે. બસ પ્રાર્થનાની જરૂર છે.