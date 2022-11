બિહાર : બિહારમાં (BIHAR) ચોરીનો એક વિચિત્ર કિસ્સો સામે આવ્યો છે. આ વખતે ચોરોએ એવું કર્યું છે જે વિશે વિચારવું અશક્ય લાગે છે. બરૌનીમાં ટ્રેનનું એન્જિન ચોરી (Train Engine Stolen In Bihar) થઈ છે. એન્જીન ચોરી કરવા માટે ચોરોએ સુરંગ ખોદી (the thieves dug a tunnel) ચોરીની ઘટનાને અંજામ આપ્યો હતો. આ પરાક્રમ સામે આવ્યા બાદ સૌના હોશ ઉડી ગયા. આ મામલો ત્યારે પ્રકાશમાં આવ્યો જ્યારે મુઝફ્ફરપુરમાં ચોરેલા એન્જિનના પાર્ટ્સ મળી આવ્યા (engine parts were found in Muzaffarpur) છે.

મુઝફ્ફરપુરની ભંગારની દુકાન સાથે જોડાઈ લિંક: આ સનસનાટીભર્યો મામલો પણ ખૂબ જ નાટકીય રીતે સામે આવ્યો છે. મુઝફ્ફરપુરમાં 18 નવેમ્બરે રેલવે પોલીસ અને વિભાગીય તકેદારીની ટીમે એક ભંગારની દુકાન પર દરોડો પાડ્યો હતો. આ દરમિયાન દરોડા પાડનાર ટીમને ચોરેલા રેલવે એન્જિનના ભાગો મળી આવ્યા હતા. આ દરમિયાન ત્રણ ચોરો પણ ઝડપાયા હતા. જ્યારે પૂછપરછ કરવામાં આવી, ત્યારે ચોરોએ તમામ રહસ્યો ઉઘાડી દીધા. આ સાંભળીને પોલીસથી લઈને રેલવે વિભાગના અધિકારીઓના હોશ ઉડી ગયા.

શું છે સમગ્ર મામલો?: 18 નવેમ્બરે રેલવે પોલીસ અને રેલવેની સ્પેશિયલ વિજિલન્સની ટીમે મુઝફ્ફરપુરમાં દરોડા પાડ્યા હતા. જેમાં રેલ એન્જીનમાંથી ચોરી થયેલ લાખો રૂપિયાની કિંમતનો કોપર અને એલ્યુમિનિયમનો ભંગાર ઝડપાયો હતો. ટીમે સદર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના ગોબરસાહી વિસ્તારમાં સ્થિત સાહુ વાસણોની દુકાનમાં દરોડો પાડ્યો હતો. દરોડામાં મુઝફ્ફરપુર આરપીએફ ઉપરાંત ગરહારા અને સોનપુર આરપીએફની ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન ત્રણ ચોરોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

રેલ એન્જિનના ઘણા ભાગો મળી આવ્યાઃ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે બરૌની પાસેના ગરહારા રેલવે યાર્ડમાં ખરાબ એન્જિન મુકવામાં આવ્યું હતું. જ્યાંથી એક સંગઠિત ટોળકીના લોકો રેલ એન્જિનમાં ફીટ કરાયેલા તાંબાના વાયર અને એલ્યુમિનિયમના ભાગોની ચોરી કરીને બિહારના જુદા જુદા જિલ્લાઓમાં ભંગારના વેપારીઓને વેચતા હતા. આ બાબત પ્રકાશમાં આવતાં રેલવે પોલીસે ચોરીની એફઆઈઆર નોંધીને તપાસ શરૂ કરી હતી. જે બાદ રેલ્વે પોલીસે ગરહારની આસપાસના વિસ્તારોમાંથી ત્રણ ચોરોને પકડી પાડ્યા હતા.

ગેંગના લીડર ચંદન કુમારની પૂછપરછના આધારે મુઝફ્ફરપુરના સદર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના પ્રભાત નગર કોલોનીના મનોહર લાલ સાહના ભંગારના ગોડાઉન પર દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો. જ્યાંથી 13 ચોરાયેલા બોરા રેલ્વે એન્જિનના પાર્ટ મળી આવ્યા હતા. જેની કિંમત 30 લાખ રૂપિયાથી વધુ થવાનો અંદાજ હતો. દરોડામાં મુન્શી સહિત બે આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ ભંગારના ગોડાઉનના માલિક મનોહર લાલ સાહને જાણ થતાં જ ટેરેસમાંથી નાસી છૂટવામાં સફળ રહ્યો હતો. જેની શોધખોળ હજુ ચાલુ છે.

જેમાં ગયા વર્ષે ગારહરા નજીક રેલ્વે એન્જિનના ભાગોની ચોરીના કેસમાં એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી છે. આ કેસમાં પકડાયેલા આરોપીઓની પૂછપરછ કરીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે."- અખ્તર શમીમ ખાન, વિજિલન્સ ટીમના ઇન્સ્પેક્ટર