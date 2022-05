કોલકાતા/ભુવનેશ્વર: દક્ષિણપૂર્વ બંગાળની ખાડી પર (cyclone Asani) ચક્રવાત 'આસાની' રવિવારે સાંજે તીવ્ર ચક્રવાતી વાવાઝોડામાં તીવ્ર બન્યું કારણ (Asani intensifies into severe cyclonic storm ) કે, તે ઉત્તર પશ્ચિમ તરફ ઉત્તર આંધ્ર પ્રદેશ-ઓડિશાના દરિયાકાંઠા તરફ આગળ વધ્યું. ભારતીય હવામાન વિભાગ (India Meteorological Department)એ આ માહિતી (Odisha, Bengal on alert) આપી છે. હવામાન વિભાગે જણાવ્યું હતું કે, 'આસાની' મંગળવારે ઉત્તર આંધ્ર-ઓડિશા કિનારેથી પશ્ચિમ-મધ્ય અને સંલગ્ન ઉત્તર-પશ્ચિમ બંગાળની ખાડી સુધી (West Bengal on alert as Asani intensifies) પહોંચે છે, ઓડિશા કિનારેથી ઉત્તર-પૂર્વ અને ઉત્તર-પશ્ચિમ બંગાળની ખાડી તરફ વળે છે.

આ પણ વાંચો: Mount Everest World Record: 26મી વખત માઉન્ટ એવરેસ્ટ પર ચઢીને તોડ્યો વર્લ્ડ રેકોર્ડ

તીવ્ર ચક્રવાતી વાવાઝોડું: આ પછી, હવામાન વિભાગે આસાનીની ગતિ અને તીવ્રતાની તેની આગાહીમાં જણાવ્યું હતું કે, આ પછી, તીવ્ર ચક્રવાતી વાવાઝોડું બુધવારે તીવ્ર ચક્રવાતી વાવાઝોડામાં પરિણમે અને ગુરુવાર સુધીમાં ડીપ ડિપ્રેશનમાં ફેરવાય તેવી શક્યતા છે. સિસ્ટમ ઓડિશા અથવા આંધ્રપ્રદેશને નહીં ફટકારે તેવું જણાવતા, IMDના ડિરેક્ટર જનરલ મૃત્યુંજય મહાપાત્રાએ જણાવ્યું હતું કે, ચક્રવાત પૂર્વ કિનારે સમાંતર આગળ વધશે અને મંગળવાર સાંજથી વરસાદનું કારણ બનશે. ઓડિશાના વિશેષ રાહત કમિશનર (SRC) પીકે જેનાએ જણાવ્યું હતું કે, રાજ્ય સરકારે બચાવ કામગીરી માટે પૂરતી વ્યવસ્થા કરી છે.

લગભગ 100 કિમી દૂરથી પસાર થશે: "અમને રાજ્યમાં કોઈ મોટો ખતરો દેખાતો નથી કારણ કે તે પુરી નજીકના દરિયાકિનારાથી લગભગ 100 કિમી દૂરથી પસાર થશે," તેમણે કહ્યું. જોકે, નેશનલ ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફોર્સ (NDRF), ઓડિશા ડિઝાસ્ટર રેપિડ રિસ્પોન્સ ફોર્સ (ODRAF) અને ફાયર સર્વિસની બચાવ ટીમો કોઈપણ પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા માટે તૈયાર છે. NDRFની એક ટીમ બાલાસોરમાં તૈનાત કરવામાં આવી છે અને ODRAFની એક ટીમને ગંજમ જિલ્લામાં મોકલવામાં આવી છે. પુરી જિલ્લાના કૃષ્ણ પ્રસાદ, સતપારા, પુરી અને અસ્તરાંગ બ્લોકમાં અને કેન્દ્રપારામાં જગતસિંહપુર, મહાકાલપાડા અને રાજનગર અને ભદ્રકમાં પણ ODRAF ટીમો તૈયાર છે.

તમામ જિલ્લાઓને એલર્ટ: જેનાએ કહ્યું કે, તમામ જિલ્લાઓને એલર્ટ પર રાખવામાં આવ્યા છે. જિલ્લા સત્તાવાળાઓને સ્થાનિક પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને લોકોને સુરક્ષિત સ્થળાંતર કરવાનો અધિકાર સોંપવામાં આવ્યો છે. ભુવનેશ્વર હવામાન કેન્દ્રના વરિષ્ઠ વૈજ્ઞાનિક ઉમાશંકર દાસે જણાવ્યું હતું કે, 'ચક્રવાતના પ્રભાવ હેઠળ મંગળવાર સાંજથી દરિયાકાંઠાના જિલ્લાઓમાં વરસાદ સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ શરૂ થશે.' મંગળવારે ઓડિશાના ગજપતિ, ગંજમ અને પુરીના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. બુધવારે ગંજમ, ખુર્દા, પુરી, જગતસિંહપુર અને કટકમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. ગુરુવારે પુરી, જગતસિંહપુર, કટક, કેન્દ્રપારા, ભદ્રક અને બાલાસોરમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે.

આ પણ વાંચો: સ્થાનિક કારીગરોના ઉત્પાદનો એરપોર્ટ પર વેચવામાં આવશે, AAI એ સ્વ-સહાય જૂથો સાથે ભાગીદારી કરી

ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ટીમો એલર્ટ: હવામાન વિભાગે જણાવ્યું હતું કે, ચક્રવાત મંગળવારથી શુક્રવાર સુધી ગંગાના પશ્ચિમ બંગાળમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ લાવશે, કોલકાતાના દરિયાકાંઠાના જિલ્લાઓમાં એક કે બે ભારે વરસાદની સંભાવના છે. કોલકાતાના મેયર ફિરહાદ હકીમે જણાવ્યું કે, હવામાન વિભાગની આગાહીને પગલે ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ટીમોને એલર્ટ કરી દેવામાં આવી છે. તેમણે કહ્યું કે મે 2020 માં ચક્રવાત અમ્ફાનની વિનાશક અસરોમાંથી બોધપાઠ લઈને, મ્યુનિસિપલ વહીવટીતંત્રે પડી ગયેલા વૃક્ષો અને અન્ય કાટમાળના કારણે અવરોધોને દૂર કરવા માટે ક્રેન્સ, ઇલેક્ટ્રિક કરવત અને બુલડોઝર (અર્થમુવર) એલર્ટ રાખવા જેવા તમામ પગલાં લીધાં છે.

માછીમારોને દરિયાકાંઠામાં ન જવાની સલાહ: કોલકાતા સરકારના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, પૂર્વ મેદિનીપુર, દક્ષિણ 24 પરગણા અને ઉત્તર 24 પરગણાના વહીવટીતંત્ર સૂકા ખોરાક અને આવશ્યક દવાઓની વ્યવસ્થા કરવા ઉપરાંત, સ્થળાંતરની જરૂર પડે તો ચક્રવાત આશ્રયસ્થાનો, શાળાઓ અને અન્ય પાકાં માળખાં તૈયાર કરી રહ્યાં છે. હવામાન વિભાગે માછીમારોને મંગળવારથી આગામી સૂચના સુધી સમુદ્ર અને પશ્ચિમ બંગાળ અને ઓડિશાના દરિયાકાંઠામાં ન જવાની સલાહ આપી છે.