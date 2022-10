અયોધ્યા: ઉત્તર પ્રદેશના અયોધ્યા જિલ્લામાં રામલીલાના કાર્યક્રમમાં 'રાવણ'ની ભૂમિકા ભજવતા કલાકારનું (Ravan dies of cardiac arrest during Ramlila) હૃદયરોગના હુમલાથી સ્ટેજ પર અવસાન થયું હતું. ફતેહપુર જિલ્લામાં રામલીલાના 'લંકા દહન' એપિસોડમાં 'હનુમાન'ની ભૂમિકા ભજવી રહેલા 50 વર્ષના વ્યક્તિનું તેના પર્ફોર્મન્સ દરમિયાન મૃત્યુ થયાના એક દિવસ બાદ આ વાત આવી છે.

ડૉક્ટરોએ 'મૃત' જાહેર કર્યા: 60 વર્ષીય કલાકાર, પતિરામ, અયોધ્યાના આયહર ગામમાં 'સીતા હરણ'ના એપિસોડ દરમિયાન 'રાવણ' ની ભૂમિકા ભજવી રહ્યા હતા ત્યારે દર્દના કારણે તેમની છાતી દબાઈ ગઈ હતી. કોઈ પ્રતિક્રિયા આપે તે પહેલા જ તે સ્ટેજ પરથી પડી ગયો. રામલીલાનું સ્ટેજિંગ તરત જ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું અને રામલીલા સમિતિના સભ્યો દ્વારા પતિરામને નજીકની હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા પરંતુ ડૉક્ટરોએ તેમને 'મૃત' જાહેર કર્યા (artist dies during ramlila in up) હતા. ડૉક્ટરોએ કાર્ડિયાક અરેસ્ટનું કારણ હોવાની પુષ્ટિ કરી હતી. (Ravan dies of cardiac arrest in Ayodhya )

આવી જ એક ઘટનામાં રામ મૃત્યુ પામ્યા: ગામના વડા, પુનીત કુમાર સાહુએ જણાવ્યું હતું કે, પતિરામ ઘણા વર્ષોથી રાવણની ભૂમિકા ભજવતા હતા. તેમના પરિવારમાં પત્ની દેવમતી, બે પુત્રો અને બે પુત્રીઓ છે, જેમાંથી એક પરિણીત છે. અગાઉ આવી જ એક ઘટનામાં રામ સ્વરૂપ, જેઓ હનુમાનની ભૂમિકા ભજવી રહ્યા હતા, ફતેહપુર જિલ્લાના સલેમપુર ગામમાં તેમના અભિનય દરમિયાન કાર્ડિયાક અરેસ્ટથી મૃત્યુ પામ્યા હતા. આ ઘટનાનો વીડિયો પણ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો હતો.