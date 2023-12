ISRO એ X પર લીધું, જે અગાઉ Twitter તરીકે ઓળખાતું હતું, અને PSLV-C57 દ્વારા આદિત્ય-L1ના સફળ પ્રક્ષેપણના સમાચાર શેર કર્યા હતા અને લખ્યું હતું કે "PSLV-C57/Aditya-L1 Mission: The launch of Aditya-L1 by PSLV-C57 is accomplished successfully. The vehicle has placed the satellite precisely into its intended orbit. India's first solar observatory has begun its journey to the destination of Sun-Earth L1 point,"