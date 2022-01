નવી દિલ્હીઃ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં ઉત્તર પ્રદેશને (UP Election 2022) લઈને સતત બે દિવસથી ચાલી રહેલી બેઠકનો આજે બીજો દિવસ હતો અને આખો દિવસ ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યપ્રધાન સહિત તમામ વરિષ્ઠ નેતાઓ અને કેન્દ્રીય ઉચ્ચ કમાન્ડ સાથે બેઠક ચાલુ રહી હતી. આ બેઠકમાં જ્યાં પહેલા દિવસે ચૂંટણીના માહોલ પર ચર્ચા થઈ હતી ત્યાં બુધવારે ગઠબંધન અંગે ચર્ચા થઈ (coalition was discussed on Wednesday) હતી.

યોગી આદિત્યનાથના ચૂંટણી લડવા અંગેની ચર્ચા કરી

ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યપ્રધાન યોગી આદિત્યનાથના ચૂંટણી (UP Election 2022) લડવા અંગેની ચર્ચા કરી હતી. આ દરમિયાન બીજેપી સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, મોદીની અધ્યક્ષતામાં આજે ગુરુવારે બીજેપી કેન્દ્રીય ચૂંટણી સમિતિની પ્રથમ બેઠક (first meeting of BJP Central Election Committee) બોલાવવામાં આવી છે. બીજેપી સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર ભાજપ 16 અથવા 17 જાન્યુઆરીએ યુપી માટે ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી શકે છે.

ભાજપ અયોધ્યાથી યોગી આદિત્યનાથને ચૂંટણી લડાવવાની તૈયારી કરી રહ્યું

બીજેપી હેડક્વાર્ટરમાં આખો દિવસ ચાલેલી કોર ગ્રુપની બેઠકમાં (Core group meeting) પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતાઓએ ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યપ્રધાન યોગી આદિત્યનાથ માટે ચૂંટણી લડવા અંગે પણ ચર્ચા કરી હતી. ભાજપ અયોધ્યાથી યોગી આદિત્યનાથને ચૂંટણી લડાવવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે અને બુધવારની બેઠકમાં પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતાઓએ પણ આ મુદ્દે યોગી આદિત્યનાથનો અભિપ્રાય જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

યોગી ચૂંટણી લડશે તે નિશ્ચિત છે

યોગી ચૂંટણી લડશે તે નિશ્ચિત છે, પરંતુ તેઓ અયોધ્યાથી ચૂંટણી લડશે કે પછી તેઓ પોતાની જૂની સીટ ગોરખપુરમાં જવાનું પસંદ કરશે તે અંગે પણ પાર્ટી અને મુખ્યપ્રધાન વચ્ચે ચર્ચા ચાલી હતી. બેઠકો અંગેનો અંતિમ નિર્ણય ભાજપની કેન્દ્રીય ચૂંટણી સમિતિની બેઠકમાં જ લેવામાં આવશે, જેમાં વડાપ્રધાન પણ હાજર રહેશે. પાર્ટીના અધ્યક્ષ અને ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે પ્રદેશ મુજબની બેઠકોની વિગતો લીધી અને આ વિસ્તારોના સર્વે રિપોર્ટની પણ ચર્ચા કરી.

ભાજપ માટે મોટો પડકાર સમાજવાદી પાર્ટી હશે

ભાજપ માટે મોટો પડકાર સમાજવાદી પાર્ટી હશે. ભાજપની ગત ચૂંટણીની તર્જ પર, સમાજવાદી પાર્ટી આ વખતે નવા પ્રયોગો કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે, ભાજપે 2017માં નાની પાર્ટીઓ સાથે ગઠબંધન કર્યું હતું.

પાર્ટીએ પોતાની સરકારની યોગ્યતાઓ ગણવી પડશે

સમાજવાદી પાર્ટીએ બિન-ભાજપ વોટ બેંકને ખંડિત થવાથી બચાવવા માટે જોરશોરથી પ્રયાસો શરૂ કર્યા છે. 2017ની ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી જૂની સરકારો સામેના મુદ્દાઓ પર આક્રમક રીતે પ્રચાર કરી રહી હતી, પરંતુ આ વખતે મુદ્દા અલગ હશે અને પાર્ટીએ પોતાની સરકારની યોગ્યતાઓ ગણવી પડશે.

પાર્ટી પાસે આ વખતે રામ મંદિર નિર્માણનો મુદ્દો છે

પાર્ટી પાસે આ વખતે રામ મંદિર નિર્માણનો મુદ્દો છે, તો યુપીમાં રોડ-વે અને હાઈવે અને ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ જેવા વિકાસની ગાથા પણ છે. આ તમામ બાબતોને લઈને પાર્ટીને તેના પ્રચારમાં કેવી રીતે સમાવી શકાય તે અંગે પણ બેઠકમાં ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. આ સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓએ પણ ચૂંટણી ઢંઢેરાની ચર્ચા કરી હતી.

મોટા ભાગના પ્રધાનોની ટીકીટ નહી કપાય તેવી શક્યતા

મોટા ભાગના પ્રધાનોની ટીકીટ નહી કપાય તેવી બાબતો પણ બહાર આવી રહી છે પરંતુ ધારાસભ્યોમાં મોટી સંખ્યામાં ટીકીટ કપાય તેવી શક્યતા છે. જેમના પક્ષના આંતરિક સર્વેના અહેવાલમાં બિન અંગેનો ઔપચારિક અહેવાલ આવ્યો છે, આવા ધારાસભ્યોની સંખ્યા લગભગ 55 હોવાનું કહેવાય છે. તેના પરથી અંદાજ લગાવી શકાય છે કે પક્ષ તરફથી ઉમેદવારોની જાહેરાત થયા બાદ હજુ પણ અનેક નેતાઓના આવવા-જવાની પ્રક્રિયા ચાલુ રહેશે.

વડાપ્રધાનની અધ્યક્ષતામાં ગુરુવારે કેન્દ્રીય ચૂંટણી સમિતિની પ્રથમ બેઠક

વડાપ્રધાનની અધ્યક્ષતામાં ગુરુવારે કેન્દ્રીય ચૂંટણી સમિતિની પ્રથમ બેઠક બોલાવવામાં આવી છે અને પાર્ટી 16 અથવા 17 જાન્યુઆરીએ 177 લોકોની પ્રથમ યાદી પણ જાહેર કરી શકે છે.

