ગાંધીનગર : રાજ્યમાં આજે પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું(First phase of voting in Gujarat). જેમાં રાજ્યના 19 જિલ્લાની 89 બેઠકો પર મતદાન થયું હતું(Polling on 89 seats). સવારના 08:00 કલાકે મતદાન પ્રક્રિયાની શરૂ કરવામાં આવી હતી અને સાંજના 05:00 કલાક સુધી મતદાન પ્રક્રિયા ચાલી હતી. જેમાં તમામ મતદારોમાં એક અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો હતો. 2017ની સરખામણીએ આ વખતે ઓછું મતદાન થયું છે. પ્રથમ તબક્કામાં કુલ સરેરાશ 60 ટકા મતદાન થયું છે. (60 percent voting took place in first phase)

સૌથી વધુ અને સૌથી ઓછુ મતદાન: આજે સૌથી વધુ મતદાન તાપી જિલ્લામાં 72.32 ટકા મતદાન નોંધાયું હતું. જ્યારેસૌથી ઓછુ મતદાન પોરબંદરમાં 53.84 ટકા થયું હતું. 2017માં તાપી જિલ્લામાં 79.42 ટકાઅને પોરબંદરમાં 62.23 ટકા મતદાન થયું હતું.

તાપીમાં સૌથી વધુ મતદાન : અમરેલીમાં 52.73, ભરૂચમાં 63.08, ભાવનગરમાં 57.81, બોટાદમાં 57.15, ડાંગમાં 64.84, દેવભૂમિ દ્વારકામાં 59.11, ગીર સોમનાથમાં 60.46, જામનગરમાં 53.98, જુનાગઢમાં 56.95, કચ્છમાં 54.91, મોરબીમાં 67.60, નર્મદામાં 68.09, નવસારીમાં 65.91, પોરબંદરમાં 53.84, રાજકોટમાં 57.48, સુરતમાં 57.83, સુરેન્દ્રનગરમાં 60.71, તાપીમાં 72.32 અને વલસાડમાં 65.24માં ટકા મતદાન થયું હતું.