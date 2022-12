હૈદરાબાદ: ગુજરાતમાં પ્રચંડ જીત સાથે, ભાજપ સતત સાતમી વખત જીતવાના ડાબેરી મોરચાના રેકોર્ડની બરાબરી જ નહીં કરે પરંતુ જો તે પોતાનો સંપૂર્ણ કાર્યકાળ પૂર્ણ કરે તો તે શરતી રીતે સૌથી વધુ સમય સુધી સત્તામાં રહેનાર રાજકીય પક્ષ (BJP becomes the longest serving political party in the country) બની જશે. ગુજરાતમાં 1995માં ભાજપ સત્તા પર આવ્યું અને ત્યારથી છેલ્લા 27 વર્ષથી ભગવા બ્રિગેડ જનતાનો જનાદેશ સંભાળી રહી છે.

ડાબેરી મોરચાનું શાસન: 2022ની જીતએ માત્ર ભાજપની જીત નથી, જેણે પશ્ચિમ બંગાળમાં ડાબેરી મોરચાના રેકોર્ડની બરાબરી કરીને સતત સાતમી વખત જીત મેળવી છે, પરંતુ જો ભાજપ તેમનો પાંચ વર્ષનો કાર્યકાળ પૂર્ણ કરે છે, તો પણ પાર્ટીને રાજ્યમાં 32 વર્ષ શાસન (BJP becomes the longest serving political party in the country) કરવાનો શ્રેય રહેશે. પશ્ચિમ બંગાળમાં 34 વર્ષ સુધી સતત શાસન કરનાર ડાબેરી મોરચાથી બે વર્ષ ઓછા છે. 1977માં પશ્ચિમ બંગાળમાં ડાબેરી મોરચાની સરકાર સત્તામાં આવી અને 2011માં મમતા બેનર્જી સત્તામાં આવ્યા ત્યાં સુધી આગામી 34 વર્ષ સુધી રાજ્ય (BJP CPM correlation) પર શાસન કર્યું, ત્યારથી રાજ્યમાં પાર્ટીનું શાસન છે. માત્ર પશ્ચિમ બંગાળમાં જ નહીં ત્રિપુરામાં પણ 19 વર્ષ સુધી ડાબેરી મોરચાએ શાસન કર્યું (The Left Front ruled Tripura for 19 years) છે, જેમાં માણિક બેનર્જી મુખ્ય પ્રધાન છે.

મોદીનો રેકોર્ડ: મોદી અને તેમની બ્રિગેડે રાજ્યમાં કોઈપણ રાજકીય પક્ષ દ્વારા જીતવામાં આવેલી સૌથી વધુ બેઠકોનો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. 1985 માં ભૂતપૂર્વ મુખ્ય પ્રધાન માધવસિંહ સોલંકીની આગેવાની હેઠળ, કોંગ્રેસે 149 બેઠકો જીતી હતી જે રાજ્યમાં કોઈપણ રાજકીય પક્ષ દ્વારા જીતવામાં આવેલી સૌથી વધુ બેઠકો હતી. ભાજપે કુલ 156 બેઠકો પર જીતનો આંકડો પાર કર્યો છે, એટલું જ નહીં રાજ્યમાં અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી જીત નોંધાવતા ત્રણ-ચતુર્થાંશ બહુમતી (BJP CPM correlation) સુધી પહોંચી નથી.

કોણે કર્યુ શાસન: ઘણા અન્ય રાજકીય પક્ષો છે, જેમણે લાંબા સમયથી રાજ્ય પર શાસન કર્યું છે. પવન કુમાર ચામલિંગ મુખ્ય પ્રધાન તરીકે સિક્કિમ ડેમોક્રેટિક ફ્રન્ટે સિક્કિમ પર 24 વર્ષ સુધી શાસન કર્યું છે અને ત્યારપછી ઓડિશાના નવીન પટ્ટનાયક સતત પાંચમી ટર્મ માટે રાજ્યના મુખ્ય પ્રધાન બન્યા છે. ગેગોંગ અપાંગે (Gegong Apang) પણ અરુણાચલ પ્રદેશ પર 22 વર્ષથી વધુ સમય શાસન કર્યું છે, ત્યારબાદ મિઝોરમના લાલ થનહવલા અને હિમાચલ પ્રદેશના વીરભદ્ર સિંહ છે.