દક્ષિણ ગુજરાત જળબંબાકાર: સુરતના અંબિકામાં સૌથી વધુ 24 ઇંચ, તાપીના ડોલવણમાં 17 ઇંચ વરસાદ
Published : August 1, 2026 at 9:26 AM IST|
Updated : August 1, 2026 at 11:25 AM IST
અમદાવાદ: રાજ્યમાં ભારે વરસાદની આગાહી વચ્ચે દક્ષિણ અને મધ્ય ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ વરસ્યો હતો. છેલ્લા 24 કલાકમાં સુરતના અંબિકામાં સૌથી વધુ 24 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો હતો જ્યારે તાપીના ડોલવણમાં 17 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો હતો.
દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘ મહેર
દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદની વાત કરીએ તો સુરતના અંબિકામાં સૌથી વધુ 611 mm (24 ઇંચ), તાપીના ડોલવણમાં 425 mm (17 ઇંચ), ખેડાના વસોમાં 416 mm (16), નવસારીના વાંસદામાં 413 mm (16.25), સુરતના ઉમરપાડામાં 373 mm (14.68) વરસાદ ખાબક્યો હતો.
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કડીમાં 3 કલાકમાં 4 ઇંચ વરસાદથી જળબંબાકારની સ્થિતિ
મહેસાણા જિલ્લાના કડી પંથકમાં વરસાદે ભારે તારાજી સર્જી છે. કડીના સ્થાનિક રહીશો માટે એક ભયાવહ રાત્રિ બની ગઈ હતી, કારણ કે મેઘરાજાએ અહીં પોતાનું અત્યંત રૌદ્ર સ્વરૂપ દેખાડ્યું હતું. રાત્રિના 9 વાગ્યાથી લઈને 12 વાગ્યા સુધીના માત્ર ત્રણ કલાકના અત્યંત ટૂંકા સમયગાળામાં જ આકાશમાંથી જાણે આફત વરસી હોય તેમ ચાર ઇંચ જેટલો મુસળધાર વરસાદ ખાબક્યો હતો. આટલા ઓછા સમયમાં આટલો બધો વરસાદ પડવાને કારણે કડી શહેરના મોટાભાગના વિસ્તારો જળબંબાકાર થઈ ગયા હતા અને જનજીવન સંપૂર્ણપણે અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું હતું. શહેરના તમામ મુખ્ય માર્ગો પર જાણે નદીઓ વહેતી હોય તેવા દ્રશ્યો સર્જાયા હતા અને રસ્તાઓ પર ઢીંચણસમા પાણી ભરાઈ જવાના કારણે વાહનવ્યવહાર સંપૂર્ણપણે થંભી ગયો હતો.
કડીના થોળ રોડ પર આવેલો અંડરબ્રિજ, સુજાતપુરા રોડનો અંડરબ્રિજ અને મામલતદાર કચેરી નજીક આવેલો અંડરબ્રિજ વરસાદી પાણીમાં સંપૂર્ણપણે ગરકાવ થઈ ગયા હતા. આ અંડરબ્રિજમાં એટલા મોટા પ્રમાણમાં પાણી ભરાયું હતું કે તે જાણે મોટા સ્વિમિંગ પૂલ બની ગયા હોય તેવું લાગી રહ્યું હતું. કોઈ મોટી દુર્ઘટના ન સર્જાય અને લોકોની સુરક્ષા જળવાઈ રહે તે હેતુથી સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક પગલાં લઈને આ તમામ અંડરબ્રિજોને વાહનવ્યવહાર માટે સદંતર બંધ કરી દેવામાં આવ્યા હતા. અંડરબ્રિજ બંધ થવાના કારણે કડી શહેરમાંથી પસાર થતા વાહનચાલકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો અને અનેક જગ્યાએ ટ્રાફિક જામની જટિલ સમસ્યાઓ પણ ઊભી થઈ હતી.
કડીમાં વરસાદના કારણે સ્થિતિ વણસતી જોઈને સ્થાનિક તંત્ર પણ તાત્કાલિક એક્શનમાં આવી ગયું હતું. કડી ફાયર સ્ટેશન ખાતે રાહત કાર્યો માટે વિશેષ દેખરેખ શરૂ કરવામાં આવી હતી.
વડોદરા: સુમનદીપ વિદ્યાપીઠની લક્ષ્મી હોસ્ટેલમાં વરસાદી પાણી ઘુસ્યા, 150 લોકોનું રેસ્કયુ
વડોદરા જિલ્લામાં સતત વરસી રહેલા ભારે વરસાદની અસર સુમન દીપ વિદ્યાપીઠ સુધી પહોંચી છે. વાઘોડિયા સ્થિત સુમન દીપ વિદ્યાપીઠની લક્ષ્મી હોસ્ટેલમાં મધ્યરાત્રે વરસાદી પાણી ઘૂસી જતાં તંત્રએ તાત્કાલિક રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. મામલતદાર, પોલીસ અને સ્થાનિક વહીવટી તંત્રની ટીમે કુલ 150 લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડ્યા હતા.
મળતી માહિતી મુજબ રાત્રે આશરે 3 વાગ્યાના સમયે હોસ્ટેલ પરિસરમાં પાણી ઝડપથી ભરાવા લાગ્યું હતું. પરિસ્થિતિની ગંભીરતા સમજી વાઘોડિયાના મામલતદાર, પોલીસ વિભાગ અને સ્થાનિક વહીવટી તંત્રની ટીમો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. બચાવ કામગીરી દરમિયાન પ્રથમ પ્રાથમિકતા વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષાને આપવામાં આવી હતી. રેસ્ક્યૂ ટીમે હોસ્ટેલમાં રહેતી 100 જેટલી વિદ્યાર્થીનીઓ, 40 વિદ્યાર્થીઓ તેમજ 10 શ્રમિકો સહિત કુલ 150 લોકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢી સલામત સ્થળે પહોંચાડ્યા હતા.
રેસ્ક્યુ દરમિયાન પાણી ભરાયેલા વિસ્તારોમાં ખૂબ જ સાવચેતી સાથે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. વિદ્યાર્થીઓમાં કોઈ ગભરાટ ન ફેલાય તે માટે પોલીસ અને વહીવટી તંત્રના અધિકારીઓ સતત માર્ગદર્શન આપી રહ્યા હતા. સમયસર કાર્યવાહી થવાના કારણે કોઈ જાનહાનિ કે ઇજાની ઘટના નોંધાઈ નહોતી. તમામ લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડ્યા બાદ તેમની જરૂરી સુવિધાઓ અને રહેવાની વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી હતી.
તંત્રએ નાગરિકોને પણ બિનજરૂરી જોખમ ન લેવા, ભારે વરસાદ દરમિયાન સુરક્ષિત સ્થળે રહેવા અને કોઈપણ ઇમરજન્સી સ્થિતિમાં તાત્કાલિક સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર અથવા કંટ્રોલ રૂમનો સંપર્ક કરવા અપીલ કરી છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ વરસાદી પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે અને જ્યાં જરૂર પડશે ત્યાં વધુ રાહત અને બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે.
ગુજરાતમાં 24 કલાકમાં ક્યા કેટલો વરસાદ પડ્યો
ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં સૌથી વધુ વરસાદ સુરતના અંબિકામાં ખાબક્યો હતો. અંબિકામાં 24 ઇંચ વરસાદ પડ્યો હતો. તાપીના ડોલવણ તાલુકામાં પણ 17 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસતા નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા હતા. ભારે વરસાદને પગલે તંત્ર એલર્ટ છે અને રેસ્કયુ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.
વલસાડમાં રેસ્કયુ ઓપરેશન બંદર રોડ ઉપર ફસાયેલા ત્રણને બચાવી લેવાયા
વલસાડ જિલ્લામાં અતિભારે વરસાદને કારણે ઔરંગા નદીમાં આવેલા પૂરના કારણે શુક્રવારની મોડી રાત્રે એક ચિંતાજનક ઘટના સામે આવી હતી. બંદર રોડ પર આવેલા ઔરંગા નદીના બ્રિજ ઉપર ત્રણ યુવકો ધસમસતા પૂરના પાણી વચ્ચે ફસાઈ જતા જીવલેણ સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. ઘટનાની જાણ થતાં જ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર, પોલીસ અને વલસાડ નગરપાલિકાના ફાયર વિભાગે તાત્કાલિક રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધરી ત્રણેય યુવકોને સલામત રીતે બહાર કાઢી તેમનો જીવ બચાવ્યો હતો.
ધસમસતા પ્રવાહ વચ્ચે ચાલ્યું દિલધડક બચાવ કાર્ય
ઔરંગા નદીમાં પાણીનો પ્રવાહ અત્યંત તેજ હોવાથી રેસ્ક્યુ ટીમ સામે મોટો પડકાર ઉભો થયો હતો. બ્રિજના બંને તરફ પાણી ફરી વળતા યુવકો બહાર નીકળી શકે તેવી કોઈ શક્યતા રહી નહોતી. આવી સ્થિતિમાં ફાયર વિભાગના જવાનોએ સુરક્ષા સાધનો, દોરડા અને અન્ય રેસ્ક્યુ સાધનોની મદદથી અત્યંત સાવચેતીપૂર્વક કામગીરી હાથ ધરી હતી. અંધારી રાત્રિ અને સતત વહેતા પાણી વચ્ચે ચાલેલા દિલધડક ઓપરેશન બાદ ત્રણેય યુવકોને એક પછી એક સુરક્ષિત સ્થળે લાવવામાં સફળતા મળી હતી.
તાપીના ડોલવણમાં 24 કલાકમાં 16.73 ઇંચ વરસાદ
તાપી જિલ્લામાં છેલ્લા 24 કલાક કુદરતે જાણે રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હોય તેવા દૃશ્યો જોવા મળ્યા હતા.તાપીના ડોલવણ તાલુકામાં માત્ર 24 કલાકમાં જ 16.73 ઈંચ વરસાદ ખાબક્યો હતો. જ્યારે સૌથી ઓછો 2.17 ઈંચ વરસાદ કુકરમુંડા તાલુકામાં નોંધાયો હતો.
રેડ એલર્ટના પગલે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર સતત એક્શનમાં રહ્યું. ભારે વરસાદ અને નદીઓમાં આવેલા ઘોડાપુરને ધ્યાનમાં રાખીને 1300થી વધુ લોકોને સુરક્ષિત સ્થળોએ સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યા. કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે તંત્ર દ્વારા સતત મોનિટરિંગ કરવામાં આવ્યું.
ભારે વરસાદના કારણે પૂર્ણા, અંબિકા, ઓલણ, વાલ્મિકી, મીંઢોળા અને ઝાંખરી જેવી મુખ્ય નદીઓમાં ઘોડાપુરની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. અનેક નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ જતાં લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા, જ્યારે કેટલાક માર્ગો પર પાણી ફરી વળતા વાહનવ્યવહારને પણ અસર પહોંચી.
પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા જિલ્લા તંત્ર દ્વારા SDRFની બે ટીમોને સ્ટેન્ડબાય રાખવામાં આવી હતી. ખાસ કરીને નિઝર અને ડોલવણ તાલુકામાં અધિકારીઓ સતત સ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યા હતા. બીજી તરફ પોલીસ વિભાગે પણ પ્રશંસનીય કામગીરી કરી હતી. ભારે વરસાદ વચ્ચે ફસાયેલા પશુપાલકો તેમજ ડોલવણના એક પરિવારને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢી મદદ પહોંચાડવામાં આવી હતી.
ઉકાઈ ડેમના કેચમેન્ટ વિસ્તારમાં પણ સતત ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે. જેના કારણે સીઝનમાં પ્રથમ વખત ડેમમાં દોઢ લાખ ક્યુસેકથી વધુ પાણીની આવક નોંધાઈ છે. આજે પણ ઉપરવાસમાંથી 1 લાખ 63 હજાર ક્યુસેકથી વધુ પાણીની આવક ચાલુ રહેતા ડેમની સપાટી 319 ફૂટને પાર પહોંચી છે, જેને લઈને તંત્ર દ્વારા સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે.
જો છેલ્લા 24 કલાકના વરસાદની વાત કરીએ તો નિઝરમાં 4.41 ઈંચ, ઉચ્છલમાં 3.50 ઈંચ, સોનગઢમાં 5.35 ઈંચ, વ્યારામાં 6.26 ઈંચ, વાલોડમાં 7.32 ઈંચ, કુકરમુંડામાં 2.17 ઈંચ, ડોલવણમાં 16.73 ઈંચ અને ઉકાઈમાં 4.45 ઈંચ વરસાદ નોંધાયો છે.
નવસારી: પૂર્ણા નદીનું જળ સ્તર વધતા નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા
ભારે વરસાદને કારણે નવસારીમાં નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઇ ગયા છે. સત્તાવાળાઓ પૂર્ણા નદીના વધતા પ્રવાહ પર નજર રાખી રહ્યા છે અને રહેવાસીઓને સતર્ક રહેવા વિનંતી કરી છે.
ગુજરાતમાં ભારે વરસાદનું રેડ એલર્ટ
રાજ્યમાં અમદાવાદ, આણંદ, અરવલ્લી, ભરૂચ, ભાવનગર, બોટાદ, ગાંધીનગર, કચ્છ, ખેડા, મહેસાણા, મોરબી, પાટણ, સાબરકાંઠા, સુરેન્દ્રનગર અને વડોદરા જિલ્લાઓ માટે રેડ વોર્નિંગ જાહેર કરવામાં આવી છે.
આ ઉપરાંત અમરેલી, બનાસકાંઠા, છોટા ઉદેપુર, દાદરા અને નગર હવેલી, દાહોદ, દમણ, ડાંગ, દેવભૂમિ દ્વારકા, દીવ, ગીર સોમનાથ, જામનગર, જૂનાગઢ, મહિસાગર, નર્મદા, નવસારી, પંચમહાલ, પોરબંદર, રાજકોટ, સુરત, તાપી અને વલસાડ માટે ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે.
ઔરંગા નદીમાં જળસ્તર વધતાં વહીવટીતંત્ર એલર્ટ, 300 લોકોનું સ્થળાંતર
અવિરત અને ભારે વરસાદને કારણે વલસાડ જિલ્લામાં ફરી એકવાર પૂરની સ્થિતિ સર્જાવાની આશંકા વચ્ચે જિલ્લા વહીવટીતંત્ર સંપૂર્ણપણે એલર્ટ મોડમાં આવી ગયું છે. ઉપરવાસમાં થઈ રહેલા ભારે વરસાદના કારણે ઔરંગા નદીના જળસ્તરમાં સતત વધારો નોંધાઈ રહ્યો છે. સ્થિતિને ગંભીરતાથી ધ્યાનમાં રાખીને જિલ્લા કલેક્ટર નીતિન સાંગવાન અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારી અતિરાગ ચપલોતે ઔરંગા નદી કાંઠાના તમામ નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં વસતા લોકોને વિલંબ કર્યા વિના સુરક્ષિત સ્થળોએ ખસી જવાની અપીલ કરી છે. વહીવટીતંત્ર દ્વારા આશ્રયસ્થાનો પણ કાર્યરત કરવામાં આવ્યા છે અને જરૂરી તમામ વ્યવસ્થાઓ ઉભી કરવામાં આવી છે.
800થી વધુ લોકોનું સુરક્ષિત સ્થળાંતર
વહીવટીતંત્ર દ્વારા વરસાદી પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે. અત્યાર સુધીમાં ભાગડાખુર્દ, ભાગડાવડા, લીલાપોર, ભદેલી જગાલાલા, કાશ્મીરનગર સહિત અન્ય નીચાણવાળા વિસ્તારોમાંથી અંદાજિત 800 જેટલા લોકોને સુરક્ષિત સ્થળોએ ખસેડવામાં આવ્યા છે. સ્થળાંતર કરાયેલા પરિવારોને આશ્રયસ્થાનોમાં રહેવા, પીવાના પાણી, ભોજન અને પ્રાથમિક આરોગ્ય સેવાઓ સહિતની જરૂરી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહી છે. અધિકારીઓ દ્વારા અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોની સતત મુલાકાત લેવામાં આવી રહી છે.
ધરમપુરમાં સૌથી વધુ 198 mm વરસાદ નોંધાયો
છેલ્લા 12 કલાક દરમિયાન જિલ્લામાં સાર્વત્રિક અને ભારે વરસાદ નોંધાયો છે. વરસાદના આંકડા મુજબ ધરમપુર તાલુકામાં સૌથી વધુ 198 મી.મી. વરસાદ નોંધાતા અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. જ્યારે વલસાડ તાલુકામાં 121 મી.મી., પારડીમાં 85 મી.મી., નાનાપોંઢામાં 73 મી.મી. અને કપરાડામાં 69 મી.મી. વરસાદ નોંધાયો છે. ભારે વરસાદના કારણે નદીઓ અને નાળાઓમાં પાણીનો પ્રવાહ વધ્યો છે, જેના કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
જિલ્લાના 123 રસ્તાઓ વાહનવ્યવહાર માટે બંધ
અતિવૃષ્ટિ અને પાણી ભરાવાની સ્થિતિને કારણે જિલ્લાના અનેક માર્ગો પર વાહનવ્યવહાર ખોરવાયો છે. માર્ગ અને મકાન વિભાગની માહિતી મુજબ હાલ કુલ ૧૨૩ રસ્તાઓ વાહનવ્યવહાર માટે બંધ કરવામાં આવ્યા છે. તેમાં ૧૨૨ પંચાયત હસ્તકના રસ્તાઓ અને એક સ્ટેટ હાઈવેનો સમાવેશ થાય છે. બંધ રસ્તાઓને કારણે અનેક ગામોનો સંપર્ક પ્રભાવિત થયો છે અને વાહનચાલકોને વૈકલ્પિક માર્ગોનો ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
255 તાલુકામાં વરસાદ
રાજ્યના 255 તાલુકામાં વરસાદ વરસ્યો હતો. ખેડાના નડિયાદમાં 341 mm (13.42), ભરૂચના નેત્રંગ mm (13.031) વરસાદ વરસ્યો હતો.