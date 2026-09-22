22 સપ્ટેમ્બર 2026નું રાશિફળ: આજે વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે લાભનો સમય, સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશેl
આજે આ રાશિનો દિવસ કાર્ય સફળતા, આર્થિક લાભ અને ભાગ્યવૃદ્ધિની દૃષ્ટિએ સારો છે. નવા કામની શરૂઆત પણ કરી શકો છો
Published : September 22, 2026 at 7:22 AM IST
મેષ – મંગળવાર, 22 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, મકર રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. ઘર, પરિવાર અને બાળકોને લગતી બાબતોમાં તમને આનંદ અને સંતોષનો અનુભવ થશે. આજે તમે નજીકના સંબંધીઓ અને મિત્રોથી ઘેરાયેલા રહેશો. તમારા પ્રેમ સંબંધોમાં, સંબંધો જાળવી રાખવા માટે બહુ પ્રયત્નોની જરૂર નહીં પડે. વ્યવસાયના વિસ્તરણ માટે તમે નવા લોકોને મળશો, જે ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમને તમારા કાર્યક્ષેત્રમાં લાભ અને પ્રતિષ્ઠા મળશે. નોકરીમાં બઢતી (પ્રમોશન) મળવાની શક્યતા છે; નોકરી કરતા લોકો તેમના લક્ષ્યાંકો સમયસર પૂરા કરવાનો પ્રયાસ કરશે. તમારે સ્વાસ્થ્ય બાબતે સાવચેત રહેવાની જરૂર છે; વાહન અકસ્માતનું જોખમ છે, તેથી કૃપા કરીને સાવધ રહો. બપોરના સમયે કામના બોજને કારણે તમે થાક અનુભવી શકો છો. આર્થિક દ્રષ્ટિએ દિવસ સામાન્ય રહેશે.
વૃષભ – મંગળવાર, 22 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, મકર રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. વિદેશમાં રહેતા પ્રિયજનો અને મિત્રો સાથેની વાતચીત તમને ખુશી આપશે. વિદેશી સંપર્કોને લગતા કાર્યોથી તમને લાભ થશે. તમે તમારા સંબંધોને આગળ વધારવા માટે પહેલ કરશો. આજે તમે તમારા પ્રિયજનને કોઈ ખાસ ભેટ પણ આપી શકો છો. પરિવારના સભ્યો સાથે ધાર્મિક સ્થળ કે મંદિરની મુલાકાત લેવાથી તમારું મન પ્રસન્ન રહેશે. કાર્યક્ષેત્રની વાત કરીએ તો, ઓફિસ કે વ્યવસાયમાં કામનું ભારણ વધારે રહેશે, જેના કારણે થાક લાગી શકે છે. આર્થિક લાભની શક્યતા છે. વ્યવસાય સંબંધિત ટૂંકી યાત્રા પણ થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય બાબતે બેદરકારી ન રાખો.
મિથુન - મંગળવાર, 22 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, મકર રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો. કોઈ નવું કાર્ય શરૂ કરશો નહીં. જો તમે તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ નહીં રાખો, તો દલીલો મોટા ઝઘડામાં ફેરવાઈ શકે છે. ખર્ચ વધુ રહેશે અને તમને નાણાંની અછત વર્તાઈ શકે છે. નકારાત્મકતા ટાળો; આધ્યાત્મિકતા અને પ્રાર્થનામાં જોડાવાથી તમને રાહત મળશે. રોમેન્ટિક સંબંધો માટે દિવસ અનુકૂળ છે. વિદ્યાર્થીઓએ તેમના અસાઇનમેન્ટ પૂર્ણ કરવા માટે વધારાની મહેનત કરવી પડશે.
કર્ક - મંગળવાર, 22 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, મકર રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે મિત્રો અને પરિવાર સાથે આનંદપૂર્વક દિવસ વિતાવી શકશો. તમારું ધ્યાન મુખ્યત્વે મનોરંજક પ્રવૃત્તિઓ પર રહેશે. વ્યવસાયમાં લાભની પ્રબળ શક્યતા છે અને તમને તમારા ભાગીદારો તરફથી પણ લાભ થશે. ટૂંકી મુસાફરી કે ફરવા જવાનું આયોજન થઈ શકે છે. તમને સામાજિક માન-સન્માન અને ખ્યાતિ મળશે. તમારા પ્રેમ સંબંધો માટે આ સારો સમય છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ દિવસ મિશ્ર પરિણામો આપનારો છે; તમારે બહારનું ખાવાનું ટાળવું જોઈએ.
સિંહ - મંગળવાર, 22 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, મકર રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. માનસિક ચિંતાને કારણે તમે પરેશાની અનુભવી શકો છો. શંકા અને ઉદાસીની લાગણીઓ રહી શકે છે, જેનાથી તમારું મન ભારે લાગી શકે છે. કોઈ કારણસર તમારી દિનચર્યામાં અવરોધો આવી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર સહકર્મીઓ તરફથી તમને બહુ ઓછો કે કોઈ સહયોગ નહીં મળે. ઉપરી અધિકારીઓ સાથે વિવાદ ટાળો. જો તમને તમારા કામમાંથી ઇચ્છિત પરિણામો ન મળે તો તમે નિરાશા અનુભવી શકો છો. જીવનસાથી સાથે મતભેદ થવાની પણ શક્યતા છે.
કન્યા - મંગળવાર, 22 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, મકર રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ વિદ્યાર્થીઓ માટે પડકારજનક બની શકે છે. તમે તમારા સંતાનોને લઈને પણ ચિંતિત રહી શકો છો. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા તમારે કાળજીપૂર્વક વિચારવું જોઈએ. તમને નિરાશા કે ઉદાસીનો અનુભવ થઈ શકે છે. આજે બૌદ્ધિક ચર્ચાઓ કે વાદ-વિવાદમાં ન પડવું તમારા માટે હિતાવહ રહેશે. જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. બપોર પછી કાર્યસ્થળ પર સમય અનુકૂળ રહેશે; સહકર્મીઓ તમારા કામમાં મદદ કરશે.
તુલા - મંગળવાર, 22 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, મકર રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને શારીરિક સુસ્તી અને માનસિક ચિંતાનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમે માતાના સ્વાસ્થ્યને લઈને ચિંતિત રહી શકો છો. સ્થાવર મિલકતને લગતી બાબતોમાં સાવચેતી રાખો. આજે મુસાફરીના કોઈપણ આયોજનને મુલતવી રાખવાનો શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કરો. પારિવારિક વાતાવરણમાં મતભેદ ઊભા થઈ શકે છે. તમારે સામાજિક અપમાનનો સામનો કરવો પડી શકે છે; વિવાદોથી બચો. શક્ય હોય તો, દિવસનો મોટાભાગનો સમય મૌનમાં વિતાવો.
વૃશ્ચિક - મંગળવાર, 22 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, મકર રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. કાર્યોમાં સફળતા, આર્થિક લાભ અને ભાગ્યોદય માટે આજનો દિવસ સારો છે. તમે નવા પ્રોજેક્ટ્સ પણ શરૂ કરી શકો છો. આજે ભાઈ-બહેનો તમારા પ્રત્યે વધુ સહયોગી અને સ્નેહપૂર્ણ રહેશે. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવી શકશો. કોઈ પ્રિયજન સાથેની મુલાકાત તમારા હૃદયમાં આનંદ લાવશે. ટૂંકી મુસાફરીની શક્યતા છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. આ સમય તમારા માટે લાભદાયક છે અને વિદ્યાર્થીઓ પણ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે.
ધન – મંગળવાર, 22 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં અને તમારા બીજા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે મિશ્ર પરિણામો લાવનારો રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથેની ગેરસમજને કારણે મતભેદ થઈ શકે છે. આજે તમારા સ્વભાવમાં નિર્ણાયકતાનો અભાવ હોવાથી ઝડપી નિર્ણયો લેવા મુશ્કેલ બનશે; તેથી આજે કોઈ પણ મોટા નિર્ણયો લેવાનું ટાળવું હિતાવહ છે. બિનજરૂરી ખર્ચ અને કામના વધુ બોજને કારણે તમને ચિંતા થઈ શકે છે. કામમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે અને નિર્ધારિત લક્ષ્યો પૂરા કરવા માટે તમારે અન્યની મદદ લેવી પડી શકે છે.
મકર – મંગળવાર, 22 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ ચંદ્ર મકર રાશિમાં અને તમારા પ્રથમ ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. દિવસની શરૂઆત પ્રાર્થના અથવા ઈશ્વરના સ્મરણ સાથે કરવાથી તમારો ઉત્સાહ જળવાઈ રહેશે. પારિવારિક વાતાવરણ સુમેળભર્યું રહેશે અને તમને મિત્રો તથા પ્રિયજનો તરફથી ભેટ મળી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર તમારો પ્રભાવ જળવાઈ રહેશે અને ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કામથી સંતુષ્ટ રહેશે. આજે તમારા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે, જેનાથી તમે અનુકૂળ સંજોગોનો લાભ ઉઠાવી શકશો. તમને માનસિક શાંતિનો અનુભવ થશે અને શારીરિક તકલીફોમાં રાહત મળશે; તેમ છતાં, તમારે તમારા સ્વાસ્થ્ય પર વિશેષ ધ્યાન આપવું જોઈએ.
કુંભ – મંગળવાર, 22 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, મકર રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. આજે કોઈ પણ બાબતમાં કોઈનો પક્ષ લેવાનું ટાળો. આર્થિક વ્યવહારોથી દૂર રહો. ખર્ચમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલબાજી ટાળો; ગેરસમજને કારણે ઝઘડા થઈ શકે છે. તમારે તમારા ગુસ્સા પર કાબૂ રાખવો પડશે. સાવચેત રહો, કારણ કે કોઈને મદદ કરવાનો પ્રયાસ તમને મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે. અકસ્માતનું જોખમ છે; વાહન ચલાવતી વખતે ખૂબ કાળજી રાખો. પ્રેમ સંબંધોની દ્રષ્ટિએ દિવસ મિશ્ર પરિણામો આપનારો રહેશે.
મીન – મંગળવાર, 22 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ, મકર રાશિમાં રહેલો ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે લાભદાયક રહેશે. તમને નોકરી અને વ્યવસાયમાં લાભ થશે. વડીલોના વિશેષ આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થશે. તમને મિત્રોનો સહયોગ મળશે અને નવા મિત્રો પણ બનશે; આ મિત્રતા ભવિષ્યમાં ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમે કોઈ શુભ પ્રસંગ અથવા સામાજિક મેળાવડામાં હાજરી આપી શકો છો. મિત્રો સાથે કોઈ પર્યટન સ્થળની મુલાકાત લેવાનું બની શકે છે. સંતાન અને જીવનસાથી તરફથી સારા સમાચાર મળશે. અચાનક આર્થિક લાભ થવાની શક્યતા છે.
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