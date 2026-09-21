મા અંબાના ધામમાં ભાદરવી પૂનમનું કેટલું છે મહત્વ ? જાણો પદયાત્રીઓ અને ભાદરવી પૂનમનો રસપ્રદ ઈતિહાસ
દર વર્ષે ભાદરવી પૂનમના દિવસે અસંખ્ય પદયાત્રીઓ શક્તિપીઠ અંબાજી પહોંચે છે અને માતાજીના ચરણોમાં શીશ ઝુકાવે છે.
Published : September 21, 2026 at 6:51 AM IST
કલ્પીન ત્રિવેદી, અમદાવાદઃ ભાદરવી પૂનમ આવે એટલે ઉત્તર ગુજરાતથી લઈને ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં એક અલગ જ ધાર્મિક માહોલ સર્જાય છે. માથે ધજા, હાથમાં માતાજીની નિશાની અને મોઢે ‘જય અંબે’ના જયઘોષ સાથે માઈભક્તોના સંઘો અંબાજી તરફ પગપાળા આગળ વધે છે. પરંતુ અંબાજી પહોંચવાની આ પદયાત્રા માત્ર દર્શન માટેની યાત્રા નથી. તેની પાછળ નવરાત્રિ સાથે જોડાયેલી એક ઊંડી લોકપરંપરા અને ભાવના છે.
ભાદરવી પૂનમએ અંબાજી માતાના પ્રાગટ્યનો દિવસ પણ છે. અંબાજી શક્તિ સાધનાનું મહત્વનું તીર્થસ્થાન છે અને ભાદરવી પૂનમ દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં ભક્તો પગપાળા અહીં પહોંચે છે. ગુજરાત પ્રવાસન પણ ભાદરવી પૂનમના મેળાને અંબાજીના મહત્વના વાર્ષિક ધાર્મિક ઉત્સવોમાં સ્થાન આપે છે. અહીં પહોંચ્યા બાદ માઈભક્તો માતાજીના દર્શન કરે છે, પોતાની માનતા અને શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરે છે અને નવરાત્રિ માટે માતાજીને પોતાના ગામે પધારવાનું ભાવપૂર્વક આમંત્રણ આપે છે. પરંપરાગત માન્યતા પ્રમાણે આ આમંત્રણ માત્ર શબ્દોનું નથી. કંકુ, અક્ષત, ધજા અને પગપાળા યાત્રા આ બધું મળીને આમંત્રણને એક ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક સ્વરૂપ આપે છે.
માઈભક્તો આપે છે નવરાત્રિનું આમંત્રણ
આ પરંપરાનો બીજો મહત્વનો સાંસ્કૃતિક સંદર્ભ નવરાત્રિ સાથે જોડાય છે.માતાજીને આમંત્રણ આપ્યા બાદ પોતાના ગામમાં પરત ફરી ભાદરવી પૂનમના પ્રસંગે ગરબાના ચોકમાં મંડપનો દંડ રોપવાની પરંપરા કેટલાક વિસ્તારોમાં જોવા મળે છે. આ સાથે નવરાત્રિની તૈયારીઓ અને ગરબાના આયોજનનો પ્રારંભ માનવામાં આવે છે.અર્થાત્ ભાદરવી પૂનમ જાણે નવરાત્રિના આગમનનો સંદેશ લઈને આવે છે. એક તરફ માઈભક્ત અંબાજી જઈને માતાજીને આમંત્રણ આપે છે અને બીજી તરફ પોતાના ગામમાં નવરાત્રિના ગરબા માટેનું વાતાવરણ તૈયાર થવા લાગે છે.
"આ માત્ર પદયાત્રા નથી, આ તો છે ભાવયાત્રા"
ભાદરવી પૂનમ દરમિયાન અંબાજીમાં લાખોની સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ પહોંચે છે અને પગપાળા યાત્રા તેની વિશેષ ઓળખ છે. પરંતુ આ યાત્રાને માત્ર પદયાત્રા કહેવામાં આવે તો તેની પાછળ રહેલી ભાવના અધૂરી રહી જાય છે. કારણ કે અહીં યાત્રાળુ માત્ર અંબાજી પહોંચતો નથી, તે પોતાના ગામ અને પોતાના ઘર તરફથી માતાજીને આમંત્રણ લઈને જાય છે. તેના પગલાંમાં શ્રદ્ધા છે, હાથમાં ધજા છે, સાથે સંઘ છે અને મનમાં એક જ ભાવના છે કે આસો નવરાત્રિમાં મા અંબા તેમના ગામે પધારે અને ભક્તિના ગરબામાં શક્તિનો સંચાર કરે.
પેઢી દર પેઢી જળવાતી પરંપરા
આજના આધુનિક સમયમાં વાહનવ્યવહારની સુવિધા વધી છે. થોડા કલાકોમાં અંબાજી પહોંચી શકાય છે. તેમ છતાં અનેક ભક્તો આજે પણ પગપાળા જવાનું પસંદ કરે છે. કારણ માત્ર પરંપરા નથી, પદયાત્રા પોતે જ ભક્તિનો એક ભાગ બની ગઈ છે. કેટલાક સંઘો વર્ષોથી નિયમિત રીતે આ યાત્રા કરે છે. જૂની પેઢી પોતાના સંતાનો અને યુવાનોને સાથે લઈને ચાલે છે અને આ રીતે પરંપરા એક પેઢીમાંથી બીજી પેઢી સુધી પહોંચે છે.
અંબાજી પગપાળા જતા યાત્રી પ્રવીણભાઈ એ જણાવ્યું, કે હું છેલ્લા 10 વર્ષ થી અંબાજી જાઉં છું. ખૂબ શ્રદ્ધા અને આસ્થા છે કોઈ રસ્તામાં તકલીફ પડતી નથી .
આવા જ એક બીજા પદયાત્રી જીગ્નેશ ઠાકોર જણાવે છે કે, હું છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી અંબાજી જાઉં છું. આખાય રસ્તામાં અલગ અલગ વિસ્તારોની વિવિધતાઓ જોવા મળે છે. લોકોનો સાથ-સહકાર મળે છે, સાથે જ તેમણે તેમની અંબાજી પગપાળા યાત્રા દરમિયાન થયેલા એક ચમત્કારની પણ વાત કરી હતી તેમણે જણાવ્યું કે, એક સમયે તેમણે પગપાળા યાત્રા દરમિયાન ઢીંચણમાં અસહ્ય દુખાવો ઉપડ્યો, ચાલી શકાય એવી સ્થિતિ જ નહોતી છતાં તેઓ ચાલતા ગયા અને જેવા અંબાજી પહોંચ્યા કે તરત જ દુઃખાવો બંધ થઈ ગયો. આ ઘટના તેમનાને તેઓ પોતાના જીવનનો સૌથી મોટો ચમત્કાર માને છે .
પદયાત્રી મયુરસિંહ જાડેજા જણાવે છે કે,અંબાજીની યાત્રા તેમના માટે માત્ર યાત્રા નથી, પરંતુ એક ભાવ યાત્રા છે. કારણકે એક સમય એવો હતો કે તેમને એક ગંભીર અકસ્માત થયો હતો. જેમાં માથાના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ થઈ હતી બચવું લગભગ અશક્ય હતું. મેં માનતા માની હતી કે, હું સાજો થઈશ તો ઉઘાડા પગે અંબાજી પગપાળા જઈશ અને દર્શન કરીશ. આજે બધુ સરખું થઈ ગયું છે. ડૉક્ટરે ઓપરેશન કરવાનું કહ્યું હતું, પરંતુ મે ઓપરેશન નથી કરાવ્યું અને આજે આ ઘટનાને બે વર્ષ વીતી ગયા છતાં હું એકદમ સ્વસ્થ છું.
લાલ દંડા સંઘથી લઈને પુનમિયા સંઘ સુધી
ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના ગુજરાતી વિભાગના આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર બળદેવી મોરી જણાવે છે કે, 184 વર્ષ પહેલા અમદાવાદમાં જ્યારે પ્લેગનો રોગ ફાટી નીકળ્યો હતો, ત્યારે પ્લેગનો નાશ થાય તે માટે અમદાવાદના નગરશેઠે બ્રાહ્મણોને મા અંબાજીની યાત્રા કરવા માટે વિનંતી કરી હતી અને તેઓને ચાલીને અંબાજી મોકલ્યા હતા. છેલ્લા 184 વર્ષથી સંઘની આ પદયાત્રાની પરંપરા ચાલી રહી છે. અમદાવાદના લાલ દંડા સંઘની યાત્રા અંગે જૂની પરંપરા અને ઐતિહાસિક સંદર્ભોનો ઉલ્લેખ મળે છે. આ પદયાત્રા સંઘ યાત્રા તરીકે પણ ઓળખાય છે, કેમ કે 1700થી વધુ સંઘ આ પદયાત્રામાં દર વર્ષે જોડાય છે. અંબાજી તરફના આવા સંઘો માત્ર યાત્રાળુઓના જૂથ નથી, પરંતુ વર્ષોથી ચાલતી ધાર્મિક-સામાજિક પરંપરાના વાહક છે. આ જ કારણ છે કે ભાદરવી પૂનમ દરમિયાન અંબાજી તરફ જતા રસ્તાઓ પર દેખાતી ધજા, સંઘ અને પગપાળા ભક્તોની તસવીર માત્ર ધાર્મિક દૃશ્ય નથી તે ગુજરાતની લોકઆસ્થાનું જીવંત દસ્તાવેજ છે.
પ્રોફેસર બળદેવી મોરી વધુમાં જણાવે છે કે, ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પણ મા અંબાજી સાથે જોડાયેલા છે. એવું માનવામાં આવે છે કે, ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની બાબરીની વિધિ અંબાજી ખાતે કરવામાં આવી હતી.
આ પણ વાંચોઃ
જેલની દિવાલોની વચ્ચે ગૂંજ્યું ‘વૈષ્ણવજન’, કેદીઓ વચ્ચે પહોંચેલા CMએ કહ્યું- ‘આપ સૌ પણ અમારા સ્વજન છો’
રાજકોટમાં ગણેશોત્સવમાં 24 કેરેટ સોનાના મોદકની ભારે ડિમાન્ડ, 1 કિલોની કિંમત સાંભળીને ચોંકી જશો