કેરી ચોર ઝડપાયા, જૂનાગઢમાં ત્રણ લોકોએ ચાલતી ગાડીમાંથી ચોર્યા કેરીના બોક્સ, CCTVમાં કેદ થઈ કરતૂત - Mango theft in Junagadh

By ETV Bharat Gujarati Team Published : May 25, 2024, 7:34 AM IST | Updated : May 25, 2024, 7:50 AM IST

જુનાગઢ પોલીસે કેરીના બોક્સની ચોરી કરતા ત્રણ ઈસમોને ઝડપી પાડયા ( Etv Bharat Gujarat )

