ETV Bharat / politics

સોનિયા ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધીએ કર્યુ મતદાન, તો કેજરીવાલ આપશે કોંગ્રેસને મત, જાણો કોણ કરશે ક્યાંથી મતદાન ? - loksabha election 2024

By ETV Bharat Gujarati Team Published : May 25, 2024, 7:46 AM IST | Updated : May 25, 2024, 10:42 AM IST

લોકસભા ચૂંટણી 2024 ( Etv Bharat )

Last Updated : May 25, 2024, 10:42 AM IST