ઝડપી વિકાસ માટે એફડીઆઈ મુખ્ય સ્ત્રોત - FDI

હૈદરાબાદ: વિશ્વના ઘણા દેશોમાં આર્થિક વિકાસ માટે વિદેશી સીધુ રોકાણ એ મુખ્ય નાણાકીય સ્ત્રોત છે. વિદેશી કંપનીઓ સસ્તા વેતન અને બદલાતા ધંધાકીય વાતાવરણનો લાભ લેવા માટે ઝડપથી વિકસતા પ્રાઈવેટ ઈક્વિટી બિઝનેસમાં સીધુ રોકાણ કરે છે. જ્યારે ભારતની અર્થવ્યવસ્થા વિશ્વની સૌથી ઝડપથી વિકસતી અર્થવ્યવસ્થાઓમાંની એક છે, ત્યારે તે વિદેશી સીધા રોકાણ માટે ટોચના સ્થળોમાંના એક તરીકે પણ ઉભરી આવ્યું છે. વિશાળ ગ્રાહકોનો આધાર, વધતી જતી કર ચુકવ્યા બાદની આવક અને વિસ્તરતું ડિજિટલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એ ભારતમાં રોકાણ માટેની વૈશ્વિક પસંદગીના મુખ્ય કારણો છે. વાસ્તવમાં, વિદેશી સીધુ રોકાણ એ દેશના અર્થતંત્ર માટે આવશ્યક પ્રેરક છે કારણ કે તેઓ નોકરીના બજાર, તકનીકી જ્ઞાનના આધારને વેગ આપે છે અને દેવા વિનાના નાણાકીય સંસાધનો પૂરા પાડે છે.

ભારતમાં આર્થિક ઉદારીકરણની શરૂઆત 1991ની આર્થિક કટોકટીના પગલે થઈ હતી અને ત્યારથી ભારતમાં એફડીઆઈમાં સતત વધારો થયો છે, જેનાથી એક કરોડથી વધુ નોકરીઓનું સર્જન થયું છે. ફોરેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રમોશન બોર્ડ, જે રૂટની દેખરેખ માટે જવાબદાર એજન્સી હતી, તેને 24 મે, 2017 ના રોજ નાબૂદ કરવામાં આવી હતી. વર્ષોથી, ભારતમાં અનુગામી સરકારોએ વિદેશી મૂડીરોકાણની સંભવિતતાનો અહેસાસ કર્યો છે અને એફડીઆઈ નીતિઓને ઉદાર બનાવી છે. ઓટોમેટિક રૂટ બે રૂટમાંથી રોકાણની પરવાનગી આપે છે.

સરકાર પાસેથી કોઈપણ પ્રકારની મંજૂરી કે લાયસન્સ મેળવ્યા વગર. આમાંના કેટલાક ક્ષેત્રો હવાઈ પરિવહન, આરોગ્યસંભાળ, IT અને BPM, ઉત્પાદન અને નાણાકીય સેવાઓ છે. જે ક્ષેત્રોને સરકારની પૂર્વ મંજૂરીની જરૂર હોય છે તે સરકારી મંજૂરીના માર્ગ હેઠળ આવે છે અને તેમાં બેંકિંગ અને જાહેર ક્ષેત્ર, ખાદ્ય ઉત્પાદનોનો છૂટક વેપાર, પ્રિન્ટ મીડિયા, સેટેલાઇટ અને અન્યનો સમાવેશ થાય છે. હાલમાં નવ ક્ષેત્રો છે જેમાં એફડીઆઈ પ્રતિબંધિત છે, જેમાં લોટરી, જુગાર, ચિટ ફંડ, રિયલ એસ્ટેટ બિઝનેસ અને સિગારેટનો સમાવેશ થાય છે. નાણાકીય વર્ષ 2023 માં, કોમ્પ્યુટર અને હાર્ડવેર ક્ષેત્રે સૌથી વધુ એફડીઆઈ ઇક્વિટી પ્રવાહ મેળવ્યો, ત્યારબાદ સર્વિસ સેક્ટરનો નંબર આવે છે. જો કે, 2023ના આર્થિક સર્વેમાં ઉત્પાદન સાથે જોડાયેલા પ્રોત્સાહનો, PM ગતિશક્તિ અને SEZ દ્વારા નિકાસ પ્રોત્સાહન જેવા વિવિધ કાર્યક્રમો અને પહેલોને કારણે FDIમાં પુનરાગમન થવાની અપેક્ષા છે. ડિસેમ્બર 2022 માં ભારતીય સંસદમાં રજૂ કરવામાં આવેલ કેન્દ્ર સરકારનું જન વિશ્વાસ બિલ, 'નાના' ગુનાઓને અપરાધિક ઠેરવવા અને વ્યક્તિઓ અને વ્યવસાયો પર અનુપાલન બોજ ઘટાડવા અને વ્યવસાય કરવાની સરળતા માટે 42 કાયદાઓમાં સુધારો કરે છે. મોટી સંખ્યામાં એફડીઆઈ દરખાસ્તો શ્રેણીમાં છે, જે નિષ્ણાતોના મતે નાણાકીય વર્ષ 2024-25માં વૃદ્ધિનું સૂચન કરે છે.

ઉચ્ચ FDI ના પ્રવાહનો સીધો સંબંધ દેશમાં ઉચ્ચ રોજગાર સાથે છે. આ વૈશ્વિક ગુણવત્તાના ધોરણો હાંસલ કરવા માટે પ્રક્રિયાઓની ગુણવત્તા અને સપ્લાય ચેઇન સહિત ઉત્પાદકતામાં સુધારો કરે છે. 2014 માં, સરકારે વીમા ક્ષેત્રમાં વિદેશી રોકાણની ઉપલી મર્યાદા 26% થી વધારીને 49% કરી હતી. તેણે સપ્ટેમ્બર 2014માં મેક ઈન ઈન્ડિયા પહેલ પણ શરૂ કરી હતી જે હેઠળ 25 ક્ષેત્રો માટે FDI નીતિને વધુ ઉદાર બનાવવામાં આવી હતી. મે 2020 માં, સરકારે સ્વચાલિત માર્ગ હેઠળ સંરક્ષણ ઉત્પાદનમાં FDI 49% થી વધારીને 74% કર્યું. માર્ચ 2020 માં, સરકારે બિન-નિવાસી ભારતીયો (NRIs) ને એર ઈન્ડિયામાં 100% સુધીનો હિસ્સો હસ્તગત કરવાની મંજૂરી આપી હતી. છેલ્લા 9 નાણાકીય વર્ષોમાં (2014-23: US$ 596 બિલિયન) FDI ના પ્રવાહમાં અગાઉના 9 નાણાકીય વર્ષો (2005-14: US$ 298 બિલિયન) ની સરખામણીમાં 100% નો વધારો થયો છે અને કુલ FDI આશરે 65% છે. નાણાકીય વર્ષ 2022-23 દરમિયાન, ભારતનો એફડીઆઈ પ્રવાહ US$71 બિલિયન હતો. ચાલુ નાણાકીય વર્ષ, 2023-24 (સપ્ટેમ્બર 2023 સુધી)માં US$ 33 બિલિયનનું FDI નોંધાયું છે. 2022 માં, ભારત વિદેશી સીધા રોકાણ (FDI) માટે ટોચના સ્થળોમાં 10મા ક્રમે છે, જે દાયકાઓનાં આર્થિક અને નીતિ સુધારાઓની પરાકાષ્ઠા છે. સ્ટેટ એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓફ ફોરેન એક્સચેન્જ અનુસાર, 2023માં ચીનમાં એફડીઆઈનો પ્રવાહ ચોખ્ખા ધોરણે $33 બિલિયન હતો, જે 2022ની સરખામણીમાં લગભગ 80% ઓછો છે, જે 1993 પછીનો સૌથી ઓછો છે.

એફડીઆઈ અને આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર માટે ખુલ્લાપણાની નીતિઓએ વિશ્વભરના દેશોને તેમના પડોશીઓને આર્થિક રીતે આગળ વધારવા સક્ષમ બનાવ્યા છે. ઘણા પંડિતો દાવો કરે છે કે હોંગકોંગ પહેલેથી જ ચીનના ફ્રી ટ્રેડ ઝોન જેવું લાગે છે. દેશનું FDI ઇનવર્ડ અને આઉટવર્ડ બંને હોઈ શકે છે. ઇનવર્ડ એફડીઆઇ એ દેશમાં આવતું રોકાણ છે અને આઉટવર્ડ એફડીઆઇ એ તે દેશની કંપનીઓ દ્વારા અન્ય દેશોમાં વિદેશી કંપનીઓમાં કરાયેલું રોકાણ છે. ઈનફ્લો અને આઉટફ્લો (પ્રવાહ અને બહાર પ્રવાહ) વચ્ચેના તફાવતને નેટ એફડીઆઈ ફ્લો કહેવામાં આવે છે, જે પેમેન્ટના બેલેન્સ જેવુ જ છે જે હકારાત્મક કે નકારાત્મક હોઈ શકે છે. ગ્રીનફિલ્ડ એફડીઆઈ ત્યારે થાય છે જ્યારે બહુરાષ્ટ્રીય કોર્પોરેશનો વિકાસશીલ દેશોમાં નવી ફેક્ટરીઓ અથવા સ્ટોર્સ બનાવવા માટે પ્રવેશ કરે છે, સામાન્ય રીતે એવા વિસ્તારમાં જ્યાં અગાઉની કોઈ સુવિધાઓ અસ્તિત્વમાં ન હોય. બ્રાઉનફિલ્ડ એફડીઆઈ ત્યારે થાય છે જ્યારે કોઈ કંપની અથવા સરકારી સંગઠન નવી ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિ શરૂ કરવા માટે હાલની ઉત્પાદન સુવિધાઓ ખરીદે અથવા ભાડે આપે છે. આ વ્યૂહરચનાનો એક ઉપયોગ એ છે કે સ્ટીલ મિલ અથવા ઓઇલ રિફાઇનરી જેવા "અશુદ્ધ" વ્યવસાય હેતુ માટે ઉપયોગમાં લેવાતી કોમર્શિયલ સાઇટને સાફ કરવામાં આવે છે અને તેનો ઉપયોગ ઓછા પ્રદૂષિત હેતુ માટે કરવામાં આવે છે, જેમ કે કોમર્શિયલ ઓફિસ સ્પેસ અથવા રહેણાંક વિસ્તાર. મોટા ભાગના કિસ્સાઓમાં, સરકારો સ્થાનિક ઉદ્યોગો અને મુખ્ય સંસાધનો (તેલ, ખનિજો, વગેરે), રાષ્ટ્રીય અને સ્થાનિક સંસ્કૃતિને બચાવવા, તેમની સ્થાનિક વસ્તીના વિસ્તારોનું રક્ષણ કરવા અને રાજકીય અને આર્થિક સ્વતંત્રતા જાળવવા માટે સીધા વિદેશી રોકાણને મર્યાદિત અથવા નિયંત્રણ કરવા માંગે છે.

એક રોકાણકાર કોઈ વિદેશી દેશમાં તેના વ્યાપારનું વિસ્તરણ કરીને સીધુ વિદેશી રોકાણ કરી શકે છે. જેમ કે એમેઝોન ભારતના હૈદરાબાદમાં નવું હેડક્વાર્ટર ખોલી રહ્યુ છે. વિદેશી સીધુ રોકાણ રોકાણકાર અને વિદેશી યજમાન દેશ બંનેને લાભો પ્રદાન કરે છે. વ્યવસાય માટેના લાભો બજાર વૈવિધ્યકરણ, કર પ્રોત્સાહનો, નીચો મજુરી ખર્ચ, પ્રેફરન્શિયલ ટેરિફ અને સબસિડી છે. જ્યારે યજમાન દેશ માટેના ફાયદાઓ છે: આર્થિક ઉત્તેજના, માનવ મૂડીનો વિકાસ, રોજગારમાં વધારો, મેનેજમેન્ટ કુશળતા, કૌશલ્ય અને ટેકનોલોજીની ઍક્સેસ. ઘણા ફાયદા સાથે એફડીઆઈના બે મુખ્ય ગેરફાયદા પણ છે, એે છે સ્થાનિક ધંધાઓનું વિસ્થાપન અને નફો પરત કરવો.

વોલમાર્ટ જેવી મોટી કંપનીઓનો પ્રવેશ સ્થાનિક વ્યવસાયોને વિસ્થાપિત કરી શકે છે. વોલમાર્ટની ઘણીવાર સ્થાનિક વ્યવસાયોને બહાર કાઢવા માટે ટીકા કરવામાં આવે છે જે તેની નીચી કિંમતો સાથે સ્પર્ધા કરી શકતા નથી. નફો પરત કરવાના કિસ્સામાં, પ્રાથમિક ચિંતા એ છે કે કંપનીઓ યજમાન દેશમાં નફાનું પુનઃરોકાણ નહીં કરે જેના કારણે મોટા પાયે મૂડી બહાર આવે છે. ભારત સરકારે હોંગકોંગ અને સિંગાપોર જેવા દેશોને અનુસરવાની જરૂર છે જેમને લાંબા સમય પહેલા સમજાયું હતું કે વૈશ્વિક વેપાર અને FDI બંને તેમને ઝડપથી વિકાસ કરવામાં અને તેમના નાગરિકોના જીવનધોરણને સુધારવામાં મદદ કરશે. પરિણામે, હોંગકોંગ સમગ્ર વિશ્વમાં નવી કંપની સ્થાપવા માટેનું સૌથી સરળ સ્થળ હતું.

ભારતમાં FDIને આકર્ષવા માટે 5 નક્કર વ્યૂહરચના

1. સ્થિર અને અનુમાનિત વેપાર વાતાવરણ બનાવો

2. પ્રોત્સાહનો અને ટેક્સ બ્રેક્સ ઓફર કરો

3. એક કુશળ કાર્યબળ વિકસાવો

4. ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં રોકાણ કરો

5. મજબૂત આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધો બનાવો આ વ્યૂહરચનાઓને અનુસરીને, ભારત એવું વાતાવરણ ઊભું કરી શકે છે જે વિદેશી રોકાણને ટેકો આપે અને આર્થિક વૃદ્ધિ અને વિકાસને આગળ ધપાવે.