પતિએ પત્ની અને બે બાળકો સહિત ચારની કરી હત્યા, ઘટનાને અંજામ આપ્યા બાદ આરોપી ફરાર - MURDER OF FOUR PEOPLE IN MADHUBANI

મધુબનીઃ બિહારના મધુબનીમાં એક ભયાનક ઘટના સામે આવી છે. એક વ્યક્તિએ તેની પત્ની, બે બાળકો અને સાસુની નિર્દયતાથી હત્યા કરી. શુક્રવારે મોડી રાત્રે આ ઘટનાને અંજામ આપવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટના ઝાંઝરપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના સુખેત ગામમાં બની હતી. હજુ સુધી આરોપી પકડાયો નથી. પત્ની અને બાળકો પર મારપીટઃ પરિવારજનોના જણાવ્યા અનુસાર આ ઘટના શુક્રવારે રાત્રે 12 વાગ્યાથી શનિવારે સવારે 4 વાગ્યાની વચ્ચે બની હતી. આરોપી વ્યક્તિએ તેની પત્ની, સાસુ અને બે માસૂમ બાળકોની પથ્થરો અને લાકડાના ઘા મારીને હત્યા કરી નાખી હતી. જોકે, રૂમમાં હાજર બે બાળકોએ કોઈક રીતે ધાબળામાં સંતાઈને પોતાનો જીવ બચાવ્યો હતો. ઘટનાની માહિતી મળતાં જ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને મામલાની તપાસ શરૂ કરી હતી. જો કે હજુ સુધી આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી નથી. સાસરે જઈને કરી હતી પત્ની અને બાળકોની હત્યાઃ આરોપી યુવકની ઓળખ દરભંગા જિલ્લાના સદતપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના અવમ ગામના રહેવાસી પવન મહતો તરીકે થઈ છે. સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા અનુસાર, પવન સાથે ઝઘડો થાય બાદ તેની પત્ની પિંકી છેલ્લા કેટલાક સમયથી તેના મામાના ઘરે (સુખેત ગામમાં) રહેતી હતી. બંનેના લગ્ન 5 વર્ષ પહેલા થયા હતા. શુક્રવારે પવન અન્ય એક વ્યક્તિ સાથે તેના સાસરિયાના ઘરે ગયો હતો. રાત્રે જ્યારે બધા સૂતા હતા, ત્યારે તેણે તેની પત્ની, સાસુ અને બે બાળકોની અનાજ દળવાના પથ્થર અને લાકડાના હેન્ડલ વડે હત્યા કરી હતી. મૃતકોમાં 2 નિર્દોષ લોકોનો પણ સમાવેશ: હત્યા થયેલા લોકોમાં પવન મહતોની પત્ની 26 વર્ષની પિંકી, 59 વર્ષની સાસુ પ્રમિલા દેવી ઉપરાંત પુત્રીઓ પ્રિયા (4 વર્ષ) અને પ્રીત (6 મહિના) નો સમાવેશ થાય છે. બે બાળકોએ કોઈક રીતે ધાબળામાં સંતાઈને પોતાનો જીવ બચાવ્યો હતો. હત્યા પાછળનું સ્પષ્ટ કારણ હજી પણ બહાર આવ્યું નથી. છેલ્લા કેટલાક સમયથી પવન તેના સાસરિયાઓ પાસેથી પૈસાની માંગણી કરતો હતો. તે કોઈ ધંધો કરવા માંગતો ન હતો, અને લાગે છે કે તેણે આ માટે જ ચારેય લોકોની હત્યા કરી નાખી. પોલીસ આરોપીની ધરપકડ કરવામાં વ્યસ્તઃ ઝંઝારપુરના ડીએસપી પવન કુમાર સિંહે કહ્યું કે ઘટનાની માહિતી મળતા જ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. આ મામલે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આરોપીઓને પકડવા માટે સતત દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. ફોરેન્સિક ટીમને બોલાવવામાં આવી રહી છે. બાળકો સહિત તે લોકોના નિવેદન નોંધવામાં આવી રહ્યા છે. બંને બાળકોએ ઘટના વિશે બધું જ કહી દીધું છે, તેના આધારે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. ધાબળામાં સંતાઈને પોતાનો જીવ બચાવનાર બે બાળકોએ જણાવ્યું કે કાકાજી (પવન મહતો) ગઈકાલે તેમના મિત્ર સાથે આવ્યા હતા. તેમણે જ રાત્રે દાદી અને અન્ય લોકોની હત્યા કરી હતી. હાલમાં તમામ મૃતદેહોને લઈ જવામાં આવ્યા છે. હત્યારા પવન મહતોની ધરપકડ કરવા માટે સદરમાં એક પોલીસ ટીમ બનાવવામાં આવી છે.