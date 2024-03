હત્યાના ઘણા કેસોમાં 20 વર્ષથી ફરાર ગેંગસ્ટર પ્રસાદ પૂજારીને લાવવામાં આવ્યો ભારત - Many cases of murder against pujari

By ETV Bharat Gujarati Team Published : Mar 23, 2024, 11:08 AM IST