આજે લોકસભા ચૂંટણી છઠ્ઠા તબક્કાનું મતદાન, 8 રાજ્યો-કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોની 58 બેઠકો 9 વાગ્યા સુધીમાં 10.82 ટકા મતદાન - LOK SABHA ELECTION 2024 PHASE 6

By ETV Bharat Gujarati Team Published : May 25, 2024, 6:09 AM IST | Updated : May 25, 2024, 10:44 AM IST

Etv BharatLOK SABHA ELECTION 2024 ( Etv Bharat )

હૈદરાબાદ: લોકસભા ચૂંટણી 2024ના છઠ્ઠા તબક્કા માટે 8 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોની 58 બેઠકો પર આજે મતદાન યોજાઈ રહ્યું છે.. સાત તબક્કાની લોકસભા ચૂંટણીના છઠ્ઠા તબક્કામાં પ્રખ્યાત અને પ્રખ્યાત ચહેરાઓનું ભાવિ દાવ પર છે. તમને જણાવી દઈએ કે લોકસભા ચૂંટણીના છઠ્ઠા તબક્કામાં કુલ 889 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે. 9 વાગ્યા સુધીમાં 10.82 ટકા મતદાન નોંધાયું છે. છઠ્ઠા તબક્કામાં 58 બેઠકો પર મતદાન થશે (ETV ભારત) (છઠ્ઠા તબક્કામાં 58 બેઠકો પર મતદાન થશે (ETV ભારત)) કયા રાજ્યમાં કેટલી બેઠક પર મતદાન: આ તબક્કામાં સૌથી વધુ 223 ઉમેદવારો હરિયાણાના છે, જ્યારે ઓછામાં ઓછા 20 ઉમેદવારો જમ્મુ અને કાશ્મીરની અનંતનાગ-રાજૌરી લોકસભા બેઠક પરથી મેદાનમાં છે. છઠ્ઠા તબક્કામાં રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીની સાથે હરિયાણાની તમામ 10 સીટો પર મતદાન યોજાઈ રહ્યું છે. આ ઉપરાંત લોકસભા ચૂંટણીના છઠ્ઠા તબક્કામાં ઉત્તર પ્રદેશની 14 બેઠકો, બિહાર અને પશ્ચિમ બંગાળની આઠ-આઠ બેઠકો, ઓડિશાની છ બેઠકો, ઝારખંડની ચાર બેઠકો અને જમ્મુ-કાશ્મીરની એક બેઠક પર પણ મતદાન થશે. 4 જૂને મતગણતરી થશે. તમને જણાવી દઈએ કે આ વખતે સુષ્મા સ્વરાજની પુત્રી બાંસુરી સ્વરાજ નવી દિલ્હી લોકસભા સીટથી છે. બાંસુરી આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર સોમનાથ ભારતી સામે છે. અહીં જોરદાર ટક્કર રહેવાની ધારણા છે. છઠ્ઠા તબક્કાના અગ્રણી ઉમેદવારો (ETV ભારત) (છઠ્ઠા તબક્કાના અગ્રણી ઉમેદવારો (ETV ભારત)) લોકસભા ચૂંટણીના છઠ્ઠા તબક્કામાં મુખ્ય ઉમેદવારો: લોકસભા ચૂંટણીના છઠ્ઠા તબક્કામાં મુખ્ય ઉમેદવારો ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન (ભાજપ) સંબલપુર (ઓડિશા), મનોજ તિવારી (ભાજપ) અને કન્હૈયા કુમાર (કોંગ્રેસ) ઉત્તર પૂર્વ દિલ્હી, સુલતાનપુરથી છે. (ઉત્તર પ્રદેશ) મેનકા ગાંધી (ભાજપ)નો સમાવેશ થાય છે. દરમિયાન અનંતનાગ-રાજૌરી (જમ્મુ અને કાશ્મીર)થી મહેબૂબા મુફ્તી (PDP), તામલુક (પશ્ચિમ બંગાળ)થી અભિજીત ગંગોપાધ્યાય (BJP), અને BJPના મનોહર લાલ ખટ્ટર (કરનાલ, હરિયાણા), નવીન જિંદાલ (કુરુક્ષેત્ર) અને રાવ ઈન્દ્રજીત સિંહ. (ગુડગાંવ). મતદારક્ષેત્રોની વિગતવાર યાદી (ETV ભારત) (મતદારક્ષેત્રોની વિગતવાર યાદી (ETV ભારત)) 8 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોની 57 બેઠકો પર મતદાન છઠ્ઠા તબક્કામાં 58 બેઠકો પર મતદાન થશે (ETV ભારત) (છઠ્ઠા તબક્કામાં 58 બેઠકો પર મતદાન થશે (ETV ભારત)) નવી દિલ્હી: ચાંદની ચોક, ઉત્તર પૂર્વ દિલ્હી, પૂર્વ દિલ્હી, નવી દિલ્હી, ઉત્તર પશ્ચિમ દિલ્હી, પશ્ચિમ દિલ્હી, દક્ષિણ દિલ્હી હરિયાણા: અંબાલા, કુરુક્ષેત્ર, સિરસા, હિસાર, કરનાલ, સોનીપત, રોહતક, ભિવાની-મહેન્દ્રગઢ, ગુરુગ્રામ, ફરીદાબાદ. ઉત્તર પ્રદેશ: સુલતાનપુર, પ્રતાપગઢ, ફુલપુર, અલ્હાબાદ, આંબેડકર નગર, શ્રાવસ્તી, ડુમરિયાગંજ, બસ્તી, સંત કબીર નગર, લાલગંજ, આઝમગઢ, જૌનપુર, મચલીશહર, ભદોહી. બિહાર: વાલ્મિકી નગર, પશ્ચિમ ચંપારણ, પૂર્વ ચંપારણ, શિયોહર, વૈશાલી, ગોપાલગંજ, સિવાન, મહારાજગંજ. ઝારખંડ: ગિરિડીહ, ધનબાદ, રાંચી, જમશેદપુર ઓડિશા: સંબલપુર, કેઓંઝર, ઢેંકનાલ, કટક, પુરી, ભુવનેશ્વર પશ્ચિમ બંગાળ: તમલુક, કાંથી, ઘાટલ, ઝારગ્રામ, મેદિનીપુર, પુરુલિયા, બાંકુરા, બિષ્ણુપુર. જમ્મુ અને કાશ્મીર: અનંતનાગ-રાજૌરી રાજ્યવાર ઉમેદવારો (ETV ભારત) (રાજ્યવાર ઉમેદવારો (ETV ભારત)) 1 જૂનના રોજ છેલ્લા અને સાતમા તબક્કાનું મતદાન: આપને જણાવી દઈએ કે, અત્યાર સુધી લોકસભાના પાંચ તબક્કા પૂર્ણ થયા છે. ચૂંટણીના પાંચ તબક્કામાં સરેરાશ 65.96 ટકા મતદાન થયું હતું. પાંચમા તબક્કામાં સૌથી ઓછું 62.2 ટકા મતદાન થયું હતું. ચોથા તબક્કામાં સૌથી વધુ ટકાવારી 69.16 ટકા હતી. તે જ સમયે, પ્રથમ તબક્કામાં 66.14 ટકા, બીજા તબક્કામાં 66.71 ટકા અને ત્રીજા તબક્કામાં 65.68 ટકા મતદાન થયું હતું. 1 જૂનના રોજ છેલ્લા અને સાતમા તબક્કાનું મતદાન થશે. આવતીકાલે લોકસભા ચૂંટણીના છઠ્ઠા તબક્કાનું મતદાન, રાજ બબ્બર સહિત અનેક દિગ્ગજની પ્રતિષ્ઠા દાવ પર - Lok Sabha elections 2024

Last Updated : May 25, 2024, 10:44 AM IST